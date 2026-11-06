Περσικός Κόλπος: Επίθεση σε πλοίο ελληνικής διαχείρισης με έναν νεκρό ναυτικό

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Τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Νοεμβρίου, καταγράφηκε ένα θανατηφόρο περιστατικό στον Περσικό Κόλπο. Στόχος επίθεσης έγινε το υπό ελληνική διαχείριση δεξαμενόπλοιο Velos Sapphire, με συνέπεια ένας ναυτικός να ανασυρθεί νεκρός.

Ο ναυτικός είχε αρχικά δηλωθεί ως αγνοούμενος μετά την έκρηξη, ωστόσο λίγο αργότερα η διαχειρίστρια εταιρεία Velos Tankers Ltd επιβεβαίωσε τον θάνατό του

Την ώρα του συμβάντος, το τάνκερ δεν μετέφερε φορτίο και είχε ως προορισμό τη Σίτρα του Μπαχρέιν. Το πλοίο δέχθηκε χτύπημα στην αριστερή πρυμναία πλευρά του από μη αναγνωρισμένο βλήμα. Η έκρηξη που προκλήθηκε είχε ως αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά.

Ο ναυτικός είχε αρχικά δηλωθεί ως αγνοούμενος μετά την έκρηξη, ωστόσο λίγο αργότερα η διαχειρίστρια εταιρεία Velos Tankers Ltd επιβεβαίωσε τον θάνατό του.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Στη σχετική ανακοίνωσή της, η εταιρεία αναφέρει: «Η εταιρεία εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο ενός από τους ναυτικούς της, ο οποίος βρέθηκε με θανατηφόρα τραύματα επί του πλοίου, αφού αρχικά είχε αναφερθεί ως αγνοούμενος μετά την έκρηξη».

Το πετρελαιοφόρο έπλεε με έρμα με προορισμό τη Σίτρα του Μπαχρέιν, όταν χτυπήθηκε στις 01:15 τοπική ώρα την Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου. Η πρόσκρουση στην αριστερή πρύμνη προκάλεσε έκρηξη και πυρκαγιά, την οποία κατάφερε να σβήσει το πλήρωμα.

Στην Ειδοποίηση αριθ. 196, η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανέφερε ότι δύο άγνωστα βλήματα χτύπησαν ένα δεξαμενόπλοιο περίπου 50 ναυτικά μίλια βόρεια της Μαντινάτ αλ-Σαμάλ, στο Κατάρ.