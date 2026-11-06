Στον όμιλο IKOS η έκταση της Dimand στις Γούρνες Κρήτης

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Στην πώληση της έκτασης που διαθέτει προς αξιοποίηση στις Γούρνες της Κρήτης προχώρησε η Dimand, με αγοραστή τον ξενοδοχειακό όμιλο IKOS.

Πρόκειται για την έκταση της πρώην αμερικανικής βάσης, γνωστή και ως «Μικρό Ελληνικό», για την οποία είχε σχεδιαστεί μια μεγάλη επένδυση με τουριστικές και εμπορικές χρήσεις.

Το τίμημα για την μεταβίβαση

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Dimand, tο τίμημα για τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της ΓΟΥΡΝΕΣ Μ.Α.Ε. ανήλθε σε €72,5 εκατ. περίπου και υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική θέση της εταιρείας κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, με τη μέθοδο της προσαρμοσμένης καθαρής θέσης, ενώ μέρος του

τιμήματος διατέθηκε για την ολοσχερή εξόφληση ομολογιακού δανείου της Εταιρείας κεφαλαίου €39,9 εκατ.

Η ΓΟΥΡΝΕΣ Μ.Α.Ε. είναι ιδιοκτήτρια παραθαλάσσιου οικοπέδου επιφάνειας περίπου 346 χιλ. τ.μ. στις Γούρνες του Δήμου Χερσονήσου, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ο Όμιλος είχε αποκτήσει τη ΓΟΥΡΝΕΣ Μ.Α.Ε. τον Σεπτέμβριο του 2025, όπως είχε ανακοινωθεί στις 10.09.2025.

Η συναλλαγή είναι σημαντική για τον Όμιλο Dimand και έχει θετική επίδραση στα οικονομικά του αποτελέσματα.

Περαιτέρω, η Dimand έκανε γνωστό ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με την Αγοράστρια για την υποστήριξή της στην ομαλή συνέχιση της διαδικασίας αδειοδότησης του ακινήτου, στο οποίο η Αγοράστρια σχεδιάζει την ανάπτυξη ενός ξενοδοχείου Ikos Resort δυναμικότητας περίπου 600 δωματίων, σουιτών και βιλών.

Ο όμιλος Sani/Ikos αναπτύσσει και λειτουργεί πολυτελή παραθαλάσσια θέρετρα στη Μεσόγειο υπό τα εμπορικά σήματα Sani Resort και Ikos Resorts και διαθέτει σήμερα 13 θέρετρα με 3.991 δωμάτια και σουίτες στην Ελλάδα και την Ισπανία, με 3 επιπλέον θέρετρα και 1.550 συνολικά δωμάτια υπό ανάπτυξη σε Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία.

Ο σχεδιασμός της Dimand για τις Γούρνες

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό της Dimand, η αξιοποίηση του ακινήτου προβλέπει την ανάπτυξη εμπορικών εγκαταστάσεων σε δομήσιμη επιφάνεια 9.675 τ.μ., καθώς και τουριστικών υποδομών συνολικής επιφάνειας 45.905 τ.μ.

Η έκταση βρίσκεται σε προνομιακή θέση, σε σχετικά μικρή απόσταση από τον υπό κατασκευή νέο διεθνή αερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλι, γεγονός που ενισχύει τις προοπτικές τουριστικής αξιοποίησής της.

Η συγκεκριμένη επένδυση εκτιμάται ότι μπορεί να συμβάλει στην περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, δημιουργώντας έναν νέο πόλο φιλοξενίας και αναψυχής στην Κρήτη.

Το ακίνητο έχει συνολική έκταση 345.567,00 τ.μ. και αποτελεί τμήμα της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών στην περιοχή Γούρνες του Δήμου Χερσονήσου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.

Το ακίνητο συνορεύει στο βόρειο τμήμα του με το παραθαλάσσιο μέτωπο, στο νότιο τμήμα του με την παλιά Ε.Ο. Ηρακλείου-Αγίου Νικολάου, ενώ στα ανατολικά και δυτικά με άλλες ιδιοκτησίες, και έχει άμεση πρόσβαση στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης.

Απέχει περίπου 16χλμ. από την πόλη του Ηρακλείου, 13 χλμ. από το αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης» και 20 χλμ. από τον νέο διεθνή αερολιμένα που προβλέπεται να αναπτυχθεί στο Καστέλι. Το ακίνητο βρίσκεται εκτός Ζ.Ο.Ε. και εκτός ζώνης NATURA.

Το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) περιλαμβάνει δύο επιμέρους γενικές κατηγορίες χρήσεων (αναλυτικότερα και παρακάτω):

Α) Ζώνη Ι έκτασης 29.113 τ.μ. χωροθετείται στο νότιο τμήμα του ακινήτου με «πρόσωπο» στην παλιά Ε.Ο. Ηρακλείου-Αγ. Νικολάου με τις χρήσεις «Θεματικά Πάρκα – Εμπορικά Κέντρα – Αναψυχή» με συντελεστή δόμησης 0.4, με μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη 40% / Δομήσιμη επιφάνεια 11.645,2 τ.μ.

Β) Ζώνη ΙΙ έκτασης 316.454 τ.μ. «Τουρισμός – Αναψυχή» χωροθετείται στο βόρειο τμήμα με «πρόσωπο» στη θάλασσα με συντελεστή δόμησης 0.15, με μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη 20% / Δομήσιμη επιφάνεια 47.468,10 τ.μ.

Η σύσταση της εταιρείας “ΓΟΥΡΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.” έγινε από το ΤΑΙΠΕΔ με την υπ. αριθ. 8095/06.12.2022 Συμβολαιογραφική Πράξη για τον σκοπό την πώλησης του ακινήτου.