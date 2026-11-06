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Το Ιράκ εξέδωσε ΝΟΤΑΜ από το Σάββατο έως την Τετάρτη

Το Ιράκ εξέδωσε ΝΟΤΑΜ για τις πτήσεις εξαιτίας «στρατιωτικών ασκήσεων στην περιοχή». Το ΥΠΕΞ του Ιράκ, ανακοίνωσε πως υπάρχει πιθανότητα επανέναρξης του πολέμου ΗΠΑ/Ισραήλ – Ιράν.

Κόσμος 06.11.2026, 06:15
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Το Ιράκ εξέδωσε ΝΟΤΑΜ από το Σάββατο έως την Τετάρτη
Κείμενο Σοφοκλής Αρχοντάκης

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Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του Ιράκ εξέδωσε ανακοίνωση προς τους αεροπόρους – NOTAM για τον ιρακινό εναέριο χώρο, η οποία καθορίζει συγκεκριμένες διαδρομές για τα αεροσκάφη που διέρχονται από τον ιρακινό εναέριο χώρο και προειδοποιεί για οδηγίες κατεύθυνσης από το ραντάρ του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, «λόγω στρατιωτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή από τις 7 έως τις 11 Νοεμβρίου».

Όλες οι πτήσεις που διέρχονται από τον ιρακινό εναέριο χώρο και οι πτήσεις που προσγειώνονται στα αεροδρόμια της Βαγδάτης, του Ερμπίλ, της Σουλαϊμανίγια και του Κιρκούκ πρέπει να ακολουθούν τους υποχρεωτικούς διαδρόμους πτήσης και τις οδηγίες του ραντάρ ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Η υποχρεωτική διαδρομή στην οποία μπορούν να κινηθούν τα αεροπλάνα.

Η ΝΟΤΑΜ αφορά κάθε μια από αυτές τις ημέρες από τις 07:00 το πρωί μέχρι την 13:00 ώρα Ελλάδας.

Το ΥΠΕΞ του Ιράκ ανέφερε πως «η επανέναρξη του πολέμου ΗΠΑ – Ιράν είναι πιθανή»

«Η επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν είναι πιθανή και δεν αποτελεί πλέον μυστικό», δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράκ. Την είδηση επιβεβαίωσαν μέχρι στιγμής το MTV του Λιβάνου και το Faytuks Network, αξιόπιστο παρατηρητήριο για εμπόλεμες ζώνες.

Ο πρωθυπουργός του Ιράκ, Αλί αλ-Ζαΐντι, είχε τηλεφωνική συνομιλία νωρίτερα σήμερα με τον πρόεδρο Τραμπ για να συζητήσουν τις εξελίξεις στην περιοχή, τα ζητήματα ασφάλειας και τις προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο.

Η ανακοίνωση του γραφείου του Ιρακινού πρωθυπουργού πρόσθεσε ότι «η τηλεφωνική επικοινωνία εξέτασε τη σημασία του συντονισμού και της διαβούλευσης μεταξύ των δύο χωρών σχετικά με τις τρέχουσες προκλήσεις, την προσπάθεια για την υποστήριξη της περιφερειακής σταθερότητας και την ιεράρχηση του διαλόγου και της διπλωματίας στην αντιμετώπιση κρίσεων, προκειμένου να περιοριστούν οι εντάσεις και να αποτραπεί η κλιμάκωση της σύγκρουσης».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο πρωθυπουργός επιβεβαίωσε τη θέση του Ιράκ, ζητώντας σεβασμό στην κυριαρχία των κρατών, μη χρήση του εδάφους του ως ορμητήριο για επιθέσεις σε γειτονικές χώρες, και την ανάγκη υιοθέτησης ειρηνικών λύσεων και εποικοδομητικού διαλόγου, προκειμένου να διατηρηθεί η ασφάλεια της περιοχής και η σταθερότητα των λαών της, τονίζοντας την ανάγκη για ειρηνικές λύσεις στις περιφερειακές εντάσεις.

Σήμερα υπήρξε συνάντηση και με τον Τομ Μπάρακ, απεσταλμένο των ΗΠΑ στο Ιράκ.

Πηγή: in.gr

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