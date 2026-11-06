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Optima Bank: Βλέπει ιστορική κερδοφορία για τη HelleniQ Energy στο γ’ τρίμηνο

Οι αναλυτές της Optima Bank προβλέπουν προσαρμοσμένα EBITDA 952 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 161% σε ετήσια βάση

Xρηματιστήριο Αθηνών 06.11.2026, 15:05
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Optima Bank: Βλέπει ιστορική κερδοφορία για τη HelleniQ Energy στο γ’ τρίμηνο
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Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα εκτιμά ότι θα κινηθεί η λειτουργική κερδοφορία της HelleniQ Energy το τρίτο τρίμηνο του 2026 η Optima Bank, αποδίδοντας την ισχυρή επίδοση στο εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον διύλισης, το οποίο ενισχύθηκε από τις αναταράξεις στην αγορά πετρελαίου και τις διαταραχές στη λειτουργία διυλιστηρίων στη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία.

Οι αναλυτές της χρηματιστηριακής προβλέπουν προσαρμοσμένα EBITDA 952 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 161% σε ετήσια βάση, ενώ εκτιμούν ότι η εταιρεία θα προχωρήσει σε ενδιάμεση διανομή μερίσματος 0,30 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένη κατά 50% σε σχέση με πέρυσι.

Η HelleniQ Energy αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου στις 12 Νοεμβρίου, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Optima Bank, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη θα ανέλθουν σε 622 εκατ. ευρώ, έναντι 149 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Συνυπολογίζοντας την αρνητική επίδραση από την αποτίμηση των αποθεμάτων και άλλες έκτακτες επιβαρύνσεις, συνολικού ύψους περίπου 50 εκατ. ευρώ, τα δημοσιευμένα EBITDA εκτιμώνται στα 902 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη κατά τα πρότυπα IFRS προβλέπονται επίσης στα 622 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο εννεαμήνου, η Optima Bank τοποθετεί τα προσαρμοσμένα EBITDA στα 1,686 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 120% σε ετήσια βάση, ενώ τα δημοσιευμένα EBITDA εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 2,227 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 303%. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη προβλέπονται στα 1,054 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 237%, ενώ τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη εκτιμώνται στα 1,476 δισ. ευρώ, υπερδεκαπλάσια σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Η διύλιση στο επίκεντρο της κερδοφορίας

Ο βασικός μοχλός της ισχυρής επίδοσης αναμένεται να είναι ο κλάδος διύλισης, με τα προσαρμοσμένα EBITDA να εκτιμώνται στα 842 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 219% σε ετήσια βάση. Όπως επισημαίνει η Optima Bank, η ιδιαίτερα ευνοϊκή συγκυρία στη διεθνή αγορά διύλισης, με βασικό χαρακτηριστικό την ενίσχυση των περιθωρίων στα μεσαία αποστάγματα, αποτέλεσε τον καθοριστικό παράγοντα για την κερδοφορία του τριμήνου.

Ειδικότερα, το συνδυασμένο περιθώριο διύλισης αναφοράς διαμορφώθηκε στα 29,5 δολάρια ανά βαρέλι, έναντι μόλις 8,4 δολαρίων το τρίτο τρίμηνο του 2025 και 9 δολαρίων το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τις διαταραχές στην παραγωγή διυλιστηρίων στη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία, οι οποίες περιόρισαν τις διαθέσιμες εξαγωγές από τις χώρες του Κόλπου και ενίσχυσαν τα περιθώρια διύλισης, χωρίς ωστόσο να διαταραχθεί ο εφοδιασμός με αργό πετρέλαιο.

Στην ίδια περίοδο, η συναλλαγματική ισοτιμία λειτούργησε υποστηρικτικά, καθώς το ευρώ διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 1,151 έναντι του δολαρίου, από 1,168 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Από την άλλη πλευρά, η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου σε τριμηνιαία βάση αναμένεται να προκαλέσει αρνητική επίδραση περίπου 50 εκατ. ευρώ από την αποτίμηση των αποθεμάτων. Η μέση τιμή του πετρελαίου διαμορφώθηκε στα 91,4 δολάρια ανά βαρέλι, μειωμένη κατά 6,2 δολάρια σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο, αλλά αυξημένη κατά 23,2 δολάρια σε ετήσια βάση.

Ανθεκτικές οι υπόλοιπες δραστηριότητες

Στον τομέα εμπορίας, η Optima Bank αναμένει ότι η συνεισφορά στα EBITDA θα παραμείνει ισχυρή, στα 65 εκατ. ευρώ, αν και ελαφρώς μειωμένη κατά 4% σε ετήσια βάση, με στήριξη από τις διεθνείς δραστηριότητες του ομίλου.

Θετική αναμένεται και η εικόνα στα πετροχημικά, όπου η βελτίωση των περιθωρίων σε σχέση με πέρυσι εκτιμάται ότι θα οδηγήσει τα EBITDA στα 11 εκατ. ευρώ, υπερτριπλάσια σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2025. Αντίστοιχα, οι δραστηριότητες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της Enerwave, αναμένεται να συνεισφέρουν συνολικά 34 εκατ. ευρώ σε EBITDA, αυξημένα κατά 6% σε ετήσια βάση. Η συνεισφορά εκτιμάται ότι θα προέλθει κατά 60% από τις ανανεώσιμες πηγές και κατά 40% από τη δραστηριότητα ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε επίπεδο καθαρής κερδοφορίας, η χρηματιστηριακή υπολογίζει τις αποσβέσεις στα 77 εκατ. ευρώ, τα χρηματοοικονομικά έξοδα στα 30 εκατ. ευρώ και τον πραγματικό φορολογικό συντελεστή στο 22%. Με βάση τις παραδοχές αυτές, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του ομίλου εκτιμώνται στα 661 εκατ. ευρώ.

Μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 500 εκατ. ευρώ

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει η Optima Bank και στις ισχυρές ταμειακές ροές που αναμένεται να δημιουργήσει η εταιρεία, εκτιμώντας ότι ο καθαρός δανεισμός θα υποχωρήσει κατά περίπου 500 εκατ. ευρώ μέσα στο τρίμηνο, στα 1,5 δισ. ευρώ. Συγκριτικά, ο καθαρός δανεισμός ανερχόταν στα 2,14 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025 και στα 1,967 δισ. ευρώ στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές, η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι το τέταρτο τρίμηνο θα υπάρξει κάποια εξομάλυνση των περιθωρίων διύλισης, τα οποία ωστόσο αναμένεται να παραμείνουν αισθητά υψηλότερα από τα μεσοκυκλικά επίπεδα. Η Optima Bank επισημαίνει ότι θα επανέλθει μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων με αναθεωρημένες εκτιμήσεις για το 2026 και την περίοδο 2027-2030, καθώς και με νέα τιμή-στόχο για τη μετοχή.

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Optima Bank: Βλέπει ιστορική κερδοφορία για τη HelleniQ Energy στο γ’ τρίμηνο
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ιστορική κερδοφορία βλέπει η Optima Bank για τη HelleniQ Energy

Οι αναλυτές της Optima Bank προβλέπουν προσαρμοσμένα EBITDA 952 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 161% σε ετήσια βάση

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