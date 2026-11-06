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UBS: Τι ξεχώρισε στα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών

Η UBS εκτιμά ότι οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές θα εξακολουθήσουν να επηρεάζουν την πορεία του τραπεζικού κλάδου

Τράπεζες 06.11.2026, 11:21
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UBS: Τι ξεχώρισε στα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Σημάδια επιβράδυνσης της δυναμικής των καθαρών εσόδων από τόκους (NII) στις ευρωπαϊκές τράπεζες διαπιστώνει η UBS, παρά τη διαδοχική τριμηνιαία αύξησή τους, με τις ελληνικές τράπεζες, ωστόσο, να ξεχωρίζουν τόσο ως προς την επίδοση έναντι των εκτιμήσεων όσο και ως προς τον ρυθμό αύξησης των εσόδων τους στο τρίτο τρίμηνο.

Στην ανάλυσή της για τα στοιχεία των κεντρικών τραπεζών του Σεπτεμβρίου, η UBS επισημαίνει ότι η συνολική εικόνα στην Ευρώπη υποδηλώνει πως η βελτίωση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά το τρίτο τρίμηνο ενδέχεται να ήταν μικρότερη από τις αρχικές προσδοκίες.

Όπως σημειώνει, δύο παράγοντες ασκούν πιέσεις στις προοπτικές του κλάδου. Ο πρώτος αφορά τη μεταβολή στη σύνθεση των καταθέσεων, με τις ακριβότερες καταθέσεις επιχειρήσεων και προθεσμιακού χαρακτήρα να αυξάνονται ταχύτερα, εις βάρος των φθηνότερων καταθέσεων νοικοκυριών και όψεως.

Ο δεύτερος αφορά τον βραδύτερο, σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις, επανακαθορισμό των επιτοκίων στα δανειακά χαρτοφυλάκια. Η UBS επισημαίνει ότι παραμένει ανοιχτό το ερώτημα εάν πρόκειται για προσωρινή εξέλιξη, λόγω χρονικών καθυστερήσεων, ή εάν αντανακλά μια πιο μόνιμη μεταβολή στη μετακύλιση των επιτοκίων σε σχέση με προηγούμενους κύκλους.

Παρά τις προκλήσεις αυτές, η UBS εκτιμά ότι οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές θα εξακολουθήσουν να επηρεάζουν καθοριστικά την πορεία του τραπεζικού κλάδου.

Οι ελληνικές τράπεζες ξεχωρίζουν στις επιδόσεις του τρίτου τριμήνου

Στο δείγμα των 30 ευρωπαϊκών τραπεζών που είχαν ανακοινώσει αποτελέσματα, τα καθαρά έσοδα από τόκους εμφάνισαν γενικά ανοδική τάση, με μέση τριμηνιαία αύξηση περίπου 2%-3%. Ωστόσο, η βελτίωση αυτή δεν μεταφράστηκε σε αντίστοιχα θετικές αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων, καθώς σε συνολικό επίπεδο τα μεγέθη κινήθηκαν ουσιαστικά σύμφωνα με τις προβλέψεις, με οριακή υπέρβαση μόλις 0,1%. Μόνο οι μισές τράπεζες του δείγματος ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις για τα έσοδα.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι ελληνικές τράπεζες ξεχωρίζουν. Η Alpha Bank εμφάνισε καθαρά έσοδα από τόκους κατά 6% υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της UBS, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση μεταξύ των τραπεζών του δείγματος. Η Τράπεζα Πειραιώς ακολούθησε με υπέρβαση 3%, ενώ η Eurobank κατέγραψε επίδοση κατά 2% υψηλότερη από τις προβλέψεις.

Η UBS επισημαίνει, μάλιστα, ότι οι ελληνικές τράπεζες ξεχώρισαν και ως προς το μέγεθος της τριμηνιαίας αύξησης των καθαρών εσόδων από τόκους.

Επιβραδύνεται η πιστωτική επέκταση

Στα στοιχεία του Σεπτεμβρίου για την πιστωτική επέκταση, η UBS καταγράφει σταθεροποίηση του ρυθμού αύξησης των δανείων στην Ευρωζώνη στο 3,7% σε ετήσια βάση, για δεύτερο διαδοχικό μήνα. Η αύξηση των επιχειρηματικών δανείων επιταχύνθηκε στο 4,5%, από 4,3% τον Αύγουστο, ενώ τα καταναλωτικά δάνεια ενισχύθηκαν κατά 2,8%, έναντι 2,6% τον προηγούμενο μήνα. Αντίθετα, ο ρυθμός αύξησης των στεγαστικών δανείων επιβραδύνθηκε οριακά στο 3,2%, από 3,3%.

Σε επίπεδο χωρών, η UBS καταγράφει επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης σε Ισπανία, Βέλγιο, Φινλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Σουηδία, σταθεροποίηση στην Αυστρία και την Ιρλανδία, αλλά επιβράδυνση στη Γαλλία, την Ολλανδία, την Ελλάδα και τη Δανία. Παρά την επιβράδυνση, η Ελλάδα, μαζί με την Πορτογαλία και την Ολλανδία, εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις χώρες με τους υψηλότερους ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης.

Θετική εξαίρεση η Ελλάδα στα επιτοκιακά περιθώρια

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία για τα επιτοκιακά περιθώρια μεταξύ δανείων και καταθέσεων. Στην Ευρωζώνη, το συνολικό περιθώριο των τραπεζών αυξήθηκε κατά 2 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, στις 248 μονάδες βάσης, καθώς η απόδοση των δανείων ενισχύθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και το κόστος των καταθέσεων κατά 3 μονάδες βάσης.

Η Ελλάδα αποτέλεσε μία από τις θετικές εξαιρέσεις, με το περιθώριο να διευρύνεται κατά 6 μονάδες βάσης, στις 442 μονάδες βάσης, καταγράφοντας μία από τις ισχυρότερες επιδόσεις στην Ευρωζώνη. Μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε μόνο στη Γαλλία, όπου το περιθώριο ενισχύθηκε κατά 7 μονάδες βάσης, στις 157 μονάδες βάσης.

Αντίθετα, στις περισσότερες υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης οι μηνιαίες μεταβολές ήταν περιορισμένες, εξέλιξη που, σύμφωνα με την UBS, δεν συνιστά ιδιαίτερα ενθαρρυντική ένδειξη για τις αγορές όπου η μετακύλιση των μεταβολών των επιτοκίων αναμενόταν να είναι ταχύτερη.

Στο μέτωπο των καταθέσεων, η UBS καταγράφει επιτάχυνση του ετήσιου ρυθμού αύξησης στην Ευρωζώνη στο 3,9% τον Σεπτέμβριο, από 3,6% τον Αύγουστο. Ωστόσο, οι επιχειρηματικές καταθέσεις αυξάνονται ταχύτερα από εκείνες των νοικοκυριών, ενώ ενισχύεται και το μερίδιο των προθεσμιακών καταθέσεων έναντι των καταθέσεων όψεως. Στην Ελλάδα, πάντως, ο ρυθμός αύξησης των καταθέσεων επιβραδύνθηκε, όπως και στην Πορτογαλία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Δανία.

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