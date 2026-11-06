ΕΤΑΔ: Νέα επενδυτική προοπτική για το «Ξενία Καλεντζίου»

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Ένα ακόμη ιστορικό Ξενία αποκτά νέα αναπτυξιακή προοπτική, καθώς η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, μέσω ηλεκτρονικής δημοπρασίας (e-auction), για τη μακροχρόνια εκμίσθωση του «Ξενία Καλεντζίου» στην Αχαΐα.

Πρόκειται για πρώην ξενώνα συνολικής επιφάνειας 1.431,15 τ.μ., δυναμικότητας 22 δωματίων, ο οποίος βρίσκεται σε οικόπεδο έκτασης 8.666 τ.μ. Η προκήρυξη του διαγωνισμού ανοίγει τον δρόμο για την επαναδραστηριοποίηση του ακινήτου, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία νέας οικονομικής αξίας για την ευρύτερη περιοχή.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.e-publicrealestate.gr, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν, να ενημερωθούν για τη διαδικασία και να προμηθευτούν τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Διαγωνισμού.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής ορίζεται η Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2027.

Ιστορικό χαρτοφυλάκιο

Με την προκήρυξη του νέου διαγωνισμού, η ΕΤΑΔ συνεχίζει να ενεργοποιεί το ιστορικό χαρτοφυλάκιο των Ξενία, δημιουργώντας νέες επενδυτικές ευκαιρίες και προοπτικές ανάπτυξης για τις τοπικές οικονομίες. Η στρατηγική της εταιρείας εστιάζει στην αναβίωση των πρώην ξενοδοχείων «Ξενία» και στην επανένταξή τους στον τουριστικό και αναπτυξιακό χάρτη της χώρας. Η ΕΤΑΔ επιδιώκει να μετατρέψει ακίνητα με σημαντική ιστορική και αρχιτεκτονική ταυτότητα σε σύγχρονες επενδυτικές ευκαιρίες, συνδυάζοντας την προστασία της κληρονομιάς τους με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών.

Από τις αρχές του 2026 η εταιρεία έχει επιταχύνει τις διαδικασίες ωρίμασης και αξιοποίησης αυτών των ακινήτων, με οκτώ Ξενία σε διαγωνισμό ή σε νέα μίσθωση. Ενδεικτικά, δρομολόγησε νέους διαγωνισμούς για το Ξενία Βυτίνας, το Ξενία Κομοτηνής, όπου έχει αναδειχθεί πλειοδότης, το Ξενία Κοζάνης και το Ξενία Καλεντζίου. Επιπλέον, υπεγράφη η σύμβαση μίσθωσης για το Ξενία Ουρανούπολης και το Ξενία Καρτερού, καθώς και οι συμβάσεις μίσθωσης παραχώρησης για το Ξενία Άνδρου με τον Δήμο Άνδρου και για το Ξενία Μυτιλήνης με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.