Ερντογάν: Μίλησε τηλεφωνικά με τον Τραμπ – Τι συζήτησαν

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Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ είχε σήμερα Κυριακή ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία.

Οι δύο ηγέτες εξέτασαν τις διμερείς σχέσεις Τουρκίας – ΗΠΑ, καθώς και τις περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις, τονίζεται.

Ο Ερντογάν εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η συνεργασία μεταξύ της Τουρκίας και των ΗΠΑ θα συνεχίσει να αυξάνεται, τονίζοντας ότι θα εργαστούν για να δώσουν νέα ώθηση στις διμερείς σχέσεις

Ο Τούρκος πρόεδρος, επισημαίνοντας ότι η ένταση μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ πρέπει να τερματιστεί και τα προβλήματα να επιλυθούν δια της οδού της διπλωματίας, υπογράμμισε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για την ειρήνη.

Παράλληλα ανέφερε ότι ελπίζει οι αυξανόμενες διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου Ουκρανίας-Ρωσίας να αποδώσουν θετικά αποτελέσματα, ότι θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στις εργασίες για το θέμα αυτό, και ότι είναι σημαντικό να εντατικοποιηθούν οι επαφές τόσο με την Ουκρανία όσο και με τη Ρωσία.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

President Erdogan speaks with President Trump over a phone call, says US-Iran tensions must end through diplomacy and pledges Türkiye’s continued efforts for peace, including in the Ukraine-Russia war https://t.co/n1VFzMwhaE — TRT World (@trtworld) November 7, 2026

Η δήλωση του Ερντογάν για τις ενδιάμεσες εκλογές

Υπενθυμίζεται ότι ο Ερντογάν είχε αναφερθεί στη σημασία της συνέχισης των σχέσεων Τουρκίας – ΗΠΑ, παρά το αποτέλεσμα των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών, μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος κατά την επιστροφή από το πρόσφατο ταξίδι του στη Νότια Κορέα.

Ο Ερντογάν τόνισε ότι οι τουρκοαμερικανικές σχέσεις στηρίζονται σε στέρεες βάσεις και διαβεβαίωσε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει τον στενό διάλογο τόσο με την αμερικανική κυβέρνηση όσο και με τα δύο νομοθετικά σώματα των ΗΠΑ.