Τουρκικό ΥΠΕΞ: Παράνομες οι έρευνες του γαλλικού πλοίου για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

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Για «παράνομες δραστηριότητες» κάνει λόγο η Άγκυρα σε ανακοίνωση της μετά την έκδοση της NAVTEX για τις έρευνες βυθού που συνδέονται με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση του αναφέρει πως «φαίνεται ότι ένα πλοίο υπό γαλλική σημαία προτίθεται να πραγματοποιήσει παράνομες δραστηριότητες θαλάσσιας επιστημονικής έρευνας με σκοπό την παράνομη τοποθέτηση καλωδίου εντός της υφαλοκρηπίδας μας, τα εξωτερικά όρια της οποίας κοινοποιήσαμε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στις 18 Μαρτίου 2020».

«Οι NAVTEX Ελλάδας και Κύπρου έχουν ακυρωθεί από την Τουρκία»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «οι μη εξουσιοδοτημένες προειδοποιήσεις προς ναυτιλομένους που εκδόθηκαν προς τον σκοπό αυτό από την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία έχουν ακυρωθεί από τη χώρα μας».

Η Άγκυρα διαμηνύει ότι «όσον αφορά το τμήμα της δραστηριότητας που προτίθεται να διεξάγει το εν λόγω πλοίο και το οποίο εμπίπτει εντός των ορίων της υφαλοκρηπίδας μας, η διαδικασία για τη λήψη της απαιτούμενης από τη χώρα μας συγκατάθεσης, σύμφωνα με τις καθιερωμένες διατάξεις του διεθνούς θαλάσσιου δικαίου, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί».

Και καταλήγει προειδοποιώντας πως «η αποφασιστικότητά μας όσον αφορά την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο είναι απόλυτη και θα συνεχίσουμε να υιοθετούμε μια προσέγγιση που βασίζεται στη συνεργασία, τον διάλογο και τον συντονισμό στην περιοχή».

Πηγή: in.gr