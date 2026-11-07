 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Politics"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Χατζηδάκης: Άδεια μόνο από τις ελληνικές και τις κυπριακές αρχές για τον GSI

Ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι «η εταιρεία που έχει αναλάβει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου ζήτησε άδεια μόνο από την Ελλάδα και την Κύπρο»

Πολιτική 07.11.2026, 11:39
Σχολιάστε
Χατζηδάκης: Άδεια μόνο από τις ελληνικές και τις κυπριακές αρχές για τον GSI
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

«Η εταιρεία που έχει αναλάβει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου ζήτησε άδεια μόνο από την Ελλάδα και την Κύπρο, τις δύο χώρες τις οποίες αφορά το καλώδιο. Αφού εκδόθηκε η NAVTEX, από την πλευρά της Τουρκίας εκδόθηκε «αντί- NAVTEX». Και μόνο η έκδοση της «αντί- NAVTEX» οδηγεί στην πράξη στην κατάρριψη των επιχειρημάτων εκείνων που έλεγαν ότι η κυβέρνηση κάνει εκπτώσεις και καθιστά την Τουρκία ρυθμιστή. Διότι αν η Τουρκία ήταν ικανοποιημένη, δεν θα χρειαζόταν να εκδώσει «αντί- NAVTEX».

Αυτό επεσήμανε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη στο τηλεοπτικό σταθμό Αction 24.

«Η κυβέρνηση χωρίς να κάνει εξωτερική πολιτική για εσωτερική κατανάλωση, έχει προχωρήσει σε μερική οριοθέτηση της ΑΟΖ με την Αίγυπτο και πλήρη οριοθέτηση με την Ιταλία. Ενισχύει τη συνεργασία με το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο, τις ΗΠΑ και έχει υπογράψει δύο συμφωνίες αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής με τη Γαλλία. Έχει προχωρήσει τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και έχει οριοθετήσει τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Προχωρά ο κάθετος διάδρομος από την Αλεξανδρούπολη για την τροφοδοσία της περιοχής με υγροποιημένο φυσικό αέριο και προχωρά η διερεύνηση των υδρογονανθράκων. Να προσθέσουμε σε αυτά τις φρεγάτες Belharra, τα Rafale και τα F 35 που εμείς έχουμε εξασφαλίσει και η Τουρκία όχι. Άρα έχουμε μια πολιτική χωρίς φωνές και αντάρα που παράγει αποτελέσματα και από την άλλη πλευρά, από ορισμένες πλευρές στο εσωτερικό της χώρας, έχουμε μια συνεχή αμφισβήτηση, η οποία δεν έχει αντανάκλαση στην πραγματικότητα», τόνισε και πρόσθεσε:

«Παρακολουθούμε τα πάντα, η χώρα έχει τις συμμαχίες της, έχει την ιδιότητα του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό project που χρηματοδοτείται εν μέρει από την ΕΕ. Και προχωρούμε μπροστά χωρίς λαϊκισμό αλλά με σταθερή υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων. Τις απαντήσεις τις δίνουμε στην πράξη και νομίζω ποτέ στο άμεσο παρελθόν δεν υπήρξε κυβέρνηση που να έχει πετύχει τόσα πολλά στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα».

Απαντώντας σε ερώτηση για τις αμερικανικές εκλογές, ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε: «Η Ελλάδα είναι κράτος μέρος του ΝΑΤΟ. Στο πλαίσιο αυτό αλλά και διμερώς έχει συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω να θυμίσω πως όταν εξελέγη ο κ. Τραμπ υπήρξαν εδώ φωνές που έλεγαν ότι η Ελλάδα θα μπει σε δύσκολη θέση, θα περιθωριοποιηθεί. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Ο κάθετος διάδρομος και οι ενεργειακές συμφωνίες συνολικότερα αποδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο. Ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων στις όποιες εκλογές, σταθερά έχουμε και θέλουμε να έχουμε σχέσεις με τις ΗΠΑ. Πολύ περισσότερο που είμαστε σε μια ευαίσθητη γειτονιά και δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε συμμάχους. Η Ελλάδα έχει παραδοσιακά επαφή και με το δημοκρατικό κόμμα. Τώρα εξελέγησαν και από τα δύο κόμματα βουλευτές αλλά και γερουσιαστής που είναι Ελληνοαμερικανοί. Εγώ δεν λέω πως δεν υπάρχει κανένας προβληματισμός. Υπάρχουν συγκεκριμένες δυσκολίες και αβεβαιότητες, ωστόσο η Ελλάδα ακολουθώντας μία σοβαρή γραμμή έχει ενισχύσει τη θέση της και ακολουθώντας την ίδια γραμμή μπορεί να την ενισχύσει ακόμα περισσότερο».

YouTube thumbnail

Σε σχέση με το πολιτικό κλίμα, που διαμορφώνεται στην πορεία προς τις εκλογές, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης υπογράμμισε την τοξικότητα, που αναπτύσσεται μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά και με την κυβέρνηση. «Προφανώς έχουμε διαφορές. Αλλά μπορούμε να υπερασπιζόμαστε αυτά που πιστεύουμε χωρίς να φτάνουμε σε ακρότητες. Όχι για λόγους αισθητικής, αλλά διότι η πολιτική πρέπει να έχει και έναν παιδαγωγικό χαρακτήρα. Και επειδή ο τόπος χρειάζεται κάποιες μίνιμουμ συναινέσεις. Είναι κωμικοτραγικό το γεγονός ότι, ενώ ο κ. Τσίπρας είχε περάσει το νόμο για την απλή αναλογική, γιατί δήθεν πίστευαν στις συναινέσεις, στη συνέχεια «σκοτώθηκαν» μεταξύ τους και ακύρωσαν μόνοι τους την πρωτοβουλία αυτή».

Για την αντιμετώπιση της παρανομίας, τόνισε ότι υπάρχει μία συνεχής προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης και των αρμοδίων υπηρεσιών, υπενθυμίζοντας συγκεκριμένες περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια όπως τα κυκλώματα φοροδιαφυγής που εξαρθρώθηκαν, τις παρεμβάσεις στη διαχείριση των παραλιών, στις πολεοδομίες, κ.ά.

«Εγώ ο ίδιος ήμουν υπουργός το 2023, όταν ξεκίνησε η προσπάθεια για τις παραλίες και κάναμε τους διαγωνισμούς κεντρικά και ηλεκτρονικά, ώστε να μην υπάρχουν τα κυκλώματα με φουσκωτούς. Τότε πέρασα 11 διαφορετικές πρωτοβουλίες για τη φοροδιαφυγή για την διασύνδεση των POS με την ΑΑΔΕ. Αντιθέτως, στο ζήτημα του Ποινικού Κώδικα που άνοιξε η Βουλή για να γίνουν οι ποινές πιο ελαφριές, ενώ είχε κλείσει και είχε προαναγγείλει ο κ. Τσίπρας εκλογές, τίθεται ένα θέμα βαθιά πολιτικό και ένα ζήτημα, ηθικής απαξίας. Ο ίδιος ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Κοντονής, καταγγέλλει, και μιλάει για τρεις διαφορετικές περιπτώσεις. Όλα αυτά τα υπενθυμίσαμε αμυνόμενοι. Η αυτοσυγκράτηση ποτέ δεν βλάπτει τις δημοκρατίες, η χώρα έχει να αντιμετωπίσει πολλά ζητήματα στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, και γενικότερα. Και έχει τραυματιστεί κατ’ επανάληψη από διχασμούς, μέχρι και εμφυλίους. Άρα, για τα παιδιά μας, πρέπει να ετοιμάσουμε το έδαφος για μια χώρα που θα είναι πραγματικά σύγχρονη και ευρωπαϊκή. Αλλά σε αυτό θα πρέπει να συντελέσουν όλες οι πλευρές».

Για τα επεισόδια σε Πανεπιστήμια σημείωσε: «Η βία είναι καταδικαστέα και απορριπτέα σε κάθε περίπτωση. Δεν μπορεί είναι αποδεκτή όταν είναι ακροαριστερή και μη αποδεκτή όταν είναι ακροδεξιά. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τέτοιου είδους αντιλήψεις. Όπως επίσης, δεν μπορεί να είναι ανεκτή γενικότερα, ούτε από την Πολιτεία, ούτε από τις Πρυτανικές Αρχές. Το πλαίσιο για το άσυλο άλλαξε ριζικά από το 2019, η Αστυνομία έχει παρέμβει έκτοτε κατ’ επανάληψη και οι σχετικές ρυθμίσεις αυστηροποιήθηκαν περαιτέρω πέρυσι. Ο νόμος προβλέπει πως όταν εγκατασταθούν όλα τα προβλεπόμενα συστήματα ασφαλείας θα υπάρχουν κυρώσεις όχι μόνο για εκείνους που κάνουν τα επεισόδια, αλλά και για τις Πρυτανικές Αρχές. Συνεπώς υπάρχει το πλαίσιο και είναι υποχρέωση όλων μας να το εφαρμόσουμε χωρίς εκπτώσεις. Όποιος πάει σε ξένα, ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, δεν θα δει τέτοια πράγματα. Επομένως, και εδώ πρέπει να προχωρήσουμε όσο πιο αποφασιστικά γίνεται».

Τέλος, για το ζήτημα της ακρίβειας, αφού υπογράμμισε πως οι διαδηλώσεις σε ευρωπαϊκές χώρες αποδεικνύουν ότι το ζήτημα είναι διεθνές και όχι μόνο ελληνικό, σε αντίθεση με αυτά που πιστεύουν κάποιοι στη χώρα μας, τόνισε: «Η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια. Θέλουμε όμως να είμαστε εντάξει και με τις υποχρεώσεις μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι για να είμαστε τα καλά παιδιά, αλλά διότι με την κρίση στην αγορά ομολόγων, μετά από όλα αυτά που έγιναν την περασμένη δεκαετία, εμείς αν παραβιάσουμε τους κανόνες θα βάλουμε τη χώρα σε περιπέτειες. Και παράλληλα ζητούμε μεγαλύτερη ευελιξία από την ΕΕ. Ένα ακόμη βήμα θα γίνει με την ακτοπλοΐα για τη συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων, οι παρεμβάσεις θα ανακοινωθούν στην ώρα τους, και παράλληλα επικαιροποιείται ανά δεκαπενθήμερο η πολιτική μας σε σχέση με τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο θέρμανσης».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Μαρκόπουλος: Η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος περνά και μέσα από την οικονομική του αποδυνάμωση
Πολιτική

Μαρκόπουλος για την οικονομικη αποδυνάμωση του οργανωμένου εγκλήματος
Παραγουάη: Σε κατ΄οίκον περιορισμό ο έκπτωτος πρόεδρος
World

Παραγουάη: Σε κατ΄οίκον περιορισμό ο έκπτωτος πρόεδρος
Ντε Κος: Ο υποψήφιος για την ΕΚΤ καλεί σε εγρήγορση για τον πληθωρισμό
World

Ντε Κος: Ο υποψήφιος για την ΕΚΤ καλεί σε εγρήγορση για τον πληθωρισμό
ΕΛΑΣ: Η κρίση του κόστους ζωής δεν αντιμετωπίζεται με κυβερνητικά παραμύθια
Πολιτική

ΕΛΑΣ: Η κρίση του κόστους ζωής δεν αντιμετωπίζεται με κυβερνητικά παραμύθια
Γιουάν: Υπερβολικά αδύναμο στο εξωτερικό και υπερβολικά ισχυρό στο εσωτερικό
Συνάλλαγμα

Το δίλημμα του γιουάν
Sani/Ikos: Νέο διπλό αυτή τη φορά «χτύπημα» στην Κρήτη
Τουρισμός

Sani/Ikos: Νέο διπλό αυτή τη φορά «χτύπημα» στην Κρήτη

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ακίνητα: Μια απόσταση 20 χλμ. με διαφορά 200.000 ευρώ [πίνακες]
Ακίνητα

Μια απόσταση 20 χλμ. με διαφορά 200.000 ευρώ [πίνακες]

Χάσμα χωρίζει τις τιμές στα ακίνητα από τα Δυτικά έως τα Νότια Προάστια

Ανδρομάχη Παύλου
Τουρισμός 2027: Περισσότερες πτήσεις, λιγότερη σιγουριά για τις κρατήσεις
Τουρισμός

Περισσότερες πτήσεις, λιγότερη σιγουριά για τις κρατήσεις

Συγκρατημένες προκρατήσεις και πιέσεις για εκπτώσεις ενόψει Black Friday – Τι δείχνει η έρευνα της ABTA για τους Βρετανούς ταξιδιώτες

Λάμπρος Καραγεώργος
Θανόπουλος: Η άνοδος του τζίρου, τα deals για τη ρευστότητα και οι προσδοκίες από το 2026
Business

Το delicatessen στα Βόρεια Προάστια που πάει κόντρα στο ρεύμα

Γιατί η Θανόπουλος περιμένει αύξηση τζίρου στην τρέχουσα χρήση και τι προβλέπεται για το μέρισμα - Ο αστερίσκος του ορκωτού

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Fitch: Οι κίνδυνοι πίσω από τη «βιτρίνα» της ελληνικής οικονομίας
Economy

Fitch: Οι κίνδυνοι πίσω από τη «βιτρίνα» της ελληνικής οικονομίας

Το υψηλό δημόσιο χρέος, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και η ενεργειακή εξάρτηση παραμένουν αδύναμα σημεία, σύμφωνα με τη Fitch

Γιάννης Αγουρίδης
Cavino: Η εκτόξευση του τζίρου, η τροχιά της «Κουρτάκης» και ο στόχος για το 2026
Business

Το νέο στοίχημα της Cavino με την Κουρτάκης

Κατά 55% αυξήθηκε ο τζίρος του ομίλου Cavino το 2025 - Η εποχή μετά την εξαγορά της Κουρτάκης, τα δάνεια και ο αστερίσκος του ορκωτού

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Crypto: Οι 10 μεγαλύτερες ληστείες κρυπτονομισμάτων που έχουν γίνει ποτέ
World

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ληστείες crypto στην ιστορία

Τα 6,3 δισ. δολαρίων που έκλεψαν Βορειοκορεάτες χάκερς αποτελεί το πιο πρόσφατο μιας σειράς πληγμάτων σε ανταλλακτήρια crypto κατά την τελευταία δωδεκαετία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ορμούζ: 11 επιθέσεις και τρία πλοία βυθισμένα σε μία εβδομάδα – Κατά 65% μειωμένη η ναυτιλιακή κίνηση
Ναυτιλία

Ορμούζ: 11 επιθέσεις και τρία πλοία βυθισμένα σε μία εβδομάδα

Συνολικά 155 περιστατικά συνδεόμενα με τη σύγκρουση Ιράν–ΗΠΑ από την έναρξη των εχθροπραξιών – στους 82 οι νεκροί/τραυματίες ναυτικοί, στο «κόκκινο» η επικινδυνότητα στα Στενά του Ορμούζ

Λάμπρος Καραγεώργος
Γεωργία: Περισσότερες από 950 δισ. δολάρια οι κρατικές ενισχύσεις [γραφήματα]
AGRO

ΟΟΣΑ: Στα 950 δισ. η στήριξη στη γεωργία - Πίσω οι επενδύσεις [γραφήματα]

Τι αποκαλύπτει έκθεση για τη γεωργία του ΟΟΣΑ - Το μεγάλο έλλειμμα σε επενδύσεις - Η ελληνική πραγματικότητα

Ανθή Γεωργίου
Περισσότερα από Πολιτική
Μαρκόπουλος: Η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος περνά και μέσα από την οικονομική του αποδυνάμωση
Πολιτική

Μαρκόπουλος για την οικονομικη αποδυνάμωση του οργανωμένου εγκλήματος

Χαιρετισμός του Υφυπουργού Οικονομίας, Δ. Μαρκόπουλου, στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Βέλτιστες πρακτικές δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος»

Nvidia: Στο μικροσκόπιο των αμερικανικών αρχών ο CEO του τεχνολογικού κολοσσού
Κόσμος

Θρίλερ κατασκοπείας με πρωταγωνιστή τον CEO της Nvidia

Ο Τζένσεν Χουάνγκ, ένας από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες τεχνολογίας και αγαπημένος του Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να είχε σχέση με κινέζα κατάσκοπο

Θεσσαλονίκη: 18 συλλήψεις για μεγάλη φοροδιαφυγή σε νυχτερινά κέντρα
Κοινωνία

Κύκλωμα φοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα αποκάλυψε η ΔΕΟΣ

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι συλληφθέντες φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι σε δίκτυο εκτεταμένης φοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα στη Θεσσαλονίκη

Χατζηδάκης: Άδεια μόνο από τις ελληνικές και τις κυπριακές αρχές για τον GSI
Πολιτική

Χατζηδάκης: Άδεια μόνο από Αθήνα και Λευκωσία για τον GSI

Ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι «η εταιρεία που έχει αναλάβει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου ζήτησε άδεια μόνο από την Ελλάδα και την Κύπρο»

Ουκρανία: Ρωσικά πλήγματα σε γέφυρες και υποδομές στο Κίεβο
Κόσμος

Ουκρανία: Ρωσικά πλήγματα σε γέφυρες και υποδομές στο Κίεβο

Στόχος ρωσικών επιθέσεων το Κίεβο – Επλήγησαν ενεργειακές υποδομές

Αθήνα: Ποιοι δρόμοι κλείνουν λόγω 43ου Μαραθωνίου
Κοινωνία

Αθήνα: Ποιοι δρόμοι κλείνουν λόγω 43ου Μαραθωνίου

Η Τροχαία προειδοποιεί ότι θα υπάρξουν αρκετά προβλήματα στις μετακινήσεις, για αυτό θα πρέπει όλοι οι πολίτες οι οποίοι θέλουν να κινηθούν προς το κέντρο της Αθήνας, να έχουν γνώση για το πώς θα κινηθούν αυτά τα μέτρα.

Γαλλία: Νέες διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας
Κόσμος

Νέες διαδηλώσεις στη Γαλλία κατά της ακρίβειας

Η μεγάλη απεργία της Πέμπτης στη Γαλλία με 1,5 εκατ. διαδηλωτές να κατεβαίνουν στους δρόμους της χώρας ασκεί πίεση στην κυβέρνηση που καλεί σε διάλογο συνδικάτα, εργοδότες, μαθητές και φοιτητές

Latest News
Μαρκόπουλος: Η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος περνά και μέσα από την οικονομική του αποδυνάμωση
Πολιτική

Μαρκόπουλος για την οικονομικη αποδυνάμωση του οργανωμένου εγκλήματος

Χαιρετισμός του Υφυπουργού Οικονομίας, Δ. Μαρκόπουλου, στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Βέλτιστες πρακτικές δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος»

Παραγουάη: Σε κατ΄οίκον περιορισμό ο έκπτωτος πρόεδρος
World

Παραγουάη: Σε κατ΄οίκον περιορισμό ο έκπτωτος πρόεδρος

Η κατάρρευση της τράπεζας που απαγόρευσε την πρόσβαση στους λογαριασμούς σχεδόν του μισού πληθυσμού της χώρας

Ντε Κος: Ο υποψήφιος για την ΕΚΤ καλεί σε εγρήγορση για τον πληθωρισμό
World

Ντε Κος: Ο υποψήφιος για την ΕΚΤ καλεί σε εγρήγορση για τον πληθωρισμό

O Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος απέφυγε να μιλήσει για την υποψηφιότητά του

ΕΛΑΣ: Η κρίση του κόστους ζωής δεν αντιμετωπίζεται με κυβερνητικά παραμύθια
Πολιτική

ΕΛΑΣ: Η κρίση του κόστους ζωής δεν αντιμετωπίζεται με κυβερνητικά παραμύθια

Κριτική στην κυβέρνηση με βάση τα μισθολογικά δεδομένα στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη ασκεί ο τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ, Φραγκίσκος Κουτεντάκης

Γιουάν: Υπερβολικά αδύναμο στο εξωτερικό και υπερβολικά ισχυρό στο εσωτερικό
Συνάλλαγμα

Το δίλημμα του γιουάν

Η εντεινόμενη συζήτηση για το γιουάν υπογραμμίζει την επιδείνωση των εμπορικών ανισορροπιών

Τζούλη Καλημέρη
Sani/Ikos: Νέο διπλό αυτή τη φορά «χτύπημα» στην Κρήτη
Τουρισμός

Sani/Ikos: Νέο διπλό αυτή τη φορά «χτύπημα» στην Κρήτη

Εξαγορές -μαμούθ, αποκτά και το ιστορικό Out of the Blue, μετά το «Μικρό Ελληνικό»

Λάμπρος Καραγεώργος
GSI: Abeille Marengo Prepares To Sail As Seabed Surveys Near
English Edition

GSI: Abeille Marengo Prepares To Sail As Seabed Surveys Near

The final sonar check and the Abeille Marengo’s voyage into the southeastern Cretan Sea after Greece issued a NAVTEX

Christos Kolonas
Επιχείρηση ΔΕΟΣ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα 2.000 εταιρειών και 1.300 αχυρανθρώπων
Economy

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα 2.000 εταιρειών και 1.300 αχυρανθρώπων

Χρέη άνω των 203 εκατ. ευρώ - Τι αναφέρει η ΑΑΔΕ με επίσημη ανακοίνωση

Microsoft: Τερματίζει σταδιακά τη συμφωνία με την Oracle για τη μίσθωση υπολογιστικής ισχύος cloud για τεχνητή νοημοσύνη
Τεχνολογία

Microsoft: Τερματίζει σταδιακά τη συμφωνία με την Oracle

Η Microsoft επανεξετάζει τη στρατηγική της, καθώς στελέχη της έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους για τους παρόχους «neocloud»

Nvidia: Στο μικροσκόπιο των αμερικανικών αρχών ο CEO του τεχνολογικού κολοσσού
Κόσμος

Θρίλερ κατασκοπείας με πρωταγωνιστή τον CEO της Nvidia

Ο Τζένσεν Χουάνγκ, ένας από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες τεχνολογίας και αγαπημένος του Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να είχε σχέση με κινέζα κατάσκοπο

Θεσσαλονίκη: 18 συλλήψεις για μεγάλη φοροδιαφυγή σε νυχτερινά κέντρα
Κοινωνία

Κύκλωμα φοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα αποκάλυψε η ΔΕΟΣ

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι συλληφθέντες φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι σε δίκτυο εκτεταμένης φοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα στη Θεσσαλονίκη

Η Δέουσα Επιμέλεια πελάτη [Μέρος 3ο]
Experts

Η Δέουσα Επιμέλεια πελάτη [Μέρος 3ο]

Πότε ο λογιστής – φοροτεχνικός είναι «υπόχρεο πρόσωπο» και τι σημαίνει αυτή η ιδιότητα

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Χατζηδάκης: Άδεια μόνο από τις ελληνικές και τις κυπριακές αρχές για τον GSI
Πολιτική

Χατζηδάκης: Άδεια μόνο από Αθήνα και Λευκωσία για τον GSI

Ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι «η εταιρεία που έχει αναλάβει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου ζήτησε άδεια μόνο από την Ελλάδα και την Κύπρο»

ΕΚΤ: Στο μικροσκόπιο ο δανεισμός προς τα data centers
World

ΕΚΤ: Στο μικροσκόπιο ο δανεισμός προς τα data centers

Η ΕΚΤ παρακολουθεί στενά τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο Μέσι παραμένει ο απόλυτος πρωταγωνιστής στις πωλήσεις φανελών του MLS
Business of Sport

Ο Μέσι παραμένει ο απόλυτος πρωταγωνιστής στις πωλήσεις φανελών του MLS

Για τέταρτη διαδοχική χρονιά ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής κατάταξης – Λεβαντόφσκι και Γκριεζμάν ξεχώρισαν μετά τις καλοκαιρινές μεταγραφές τους

Γιώργος Μαζιάς
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάνω από 900 εκατ. θα δώσουν 8 εισηγμένες μέσα σε ένα μήνα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Πάνω από 900 εκατ. θα δώσουν 8 εισηγμένες μέσα σε ένα μήνα

Οκτώ ελληνικές εισηγμένες ετοιμάζονται να επιστρέψουν σημαντικά ποσά στους μετόχους τους μέχρι το τέλος του 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies