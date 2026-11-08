Ισραήλ: Ο Άιζενκοτ έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης

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Ο ηγέτης του κόμματος «Γιασάρ», Γκάντι Άιζενκοτ, έλαβε την εντολή σχηματισμού της επόμενης κυβέρνησης από τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ. Ο Ισαάκ Χέρτζογκ πήρε την απόφαση μετά από νέες συναντήσεις που είχε με Γκάντι Άιζενκοτ και Μπενιαμίν Νετανιάχου, παρά τον ισχυρισμό του δεύτερου ότι μια κυβέρνηση που ενδεχομένως θα περιλαμβάνει αραβικά κόμματα θα κατέστρεφε στο Ισραήλ.

«Αναμένω να κάνετε ό,τι περνά από το χέρι σας για να συγκροτήσετε μια κυβέρνηση που θα υπηρετεί ολόκληρο το έθνος», δηλώνει ο Χέρτζογκ κατά την επίσημη τελετή στην Προεδρική Κατοικία. «Εύχομαι ολόψυχα, όποια κυβέρνηση κι αν σχηματιστεί, να οδηγήσει στην ενότητα, τη σύσφιξη των δεσμών και την επούλωση των πληγών σε όλα τα τμήματα του έθνους».

Ο Άιζενκοτ ση δήλωσή του ανέφερε: «Στέκομαι σήμερα εδώ, διακατεχόμενος από βαθύ αίσθημα καθήκοντος και έχοντας πλήρη επίγνωση της βαριάς ευθύνης και του βάρους που πέφτει στους ώμους μου. Μαζί μου, και μπροστά στα μάτια μου, βρίσκονται όλοι οι πολίτες του Ισραήλ».

Ο πρώην αρχηγός του στρατού δήλωσε επίσης ότι το Ισραήλ «διανύει μια δύσκολη και καθοριστική περίοδο έκτακτης ανάγκης. Τα πολεμικά μέτωπα παραμένουν ανοιχτά… ενώ, ταυτόχρονα, βρισκόμαστε εν μέσω μιας καταστροφικής διπλωματικής κρίσης».

Και πρόσθεσε ότι είναι «αποφασισμένος, με την εντολή που έλαβα σήμερα, να ηγηθώ της συγκρότησης μιας εθνικής κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης. Αυτό θα απαιτήσει δημιουργικές και ασυνήθιστες πολιτικές κινήσεις. Το Ισραήλ δεν έχει την πολυτέλεια να χάνει χρόνο ή να επαναλαμβάνει ατέρμονους εκλογικούς κύκλους».