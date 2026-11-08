Ισραήλ: Υποχώρηση Λίμπερμαν που διευκολύνει τον Άιζενκοτ

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Σε λίγες ώρες, ο ηγέτης του μπλοκ της αντιπολίτευσης Γκάντι Άιζενκοτ, θα λάβει επίσημα εντολή σχηματισμού της επόμενης ισραηλινής κυβέρνησης από τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ. Η απόσταση, όμως, από την ανάθεση της εντολής έως τον σχηματισμό κυβέρνησης παραμένει μεγάλη, παρά την πρόσφατη υποχώρηση του Αβίγκντορ Λίμπερμαν.

Υπενθυμίζεται ότι ο ισραηλινός πρόεδρος οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση καθώς 67 βουλευτές της Κνεσέτ πρότειναν τον επικεφαλής του κόμματος Yashar, Γκάντι Άιζενκοτ για πρωθυπουργό, έναντι 46 που υποστήριξαν τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και επτά που απείχαν.

Από τους 67 βουλευτές που τον πρότειναν, οι 19 ανήκουν στα αραβικά κόμματα και οι 48 στα σιωνιστικά κόμματα. Με δεδομένο ότι τα αραβικά κόμματα απορρίπονται από τις σιωνιστικές πολιτικές δυνάμεις, ο Λίμπερμαν επιχειρεί να διευκολύνει τον Άιζενκοτ με άλλον τρόπο.

Όπως αναφέρει η The Jerusalem Post, έχει αποσύρει την επί της αρχής αντίρρησή του στη συνεργασία με τα υπερορθόδοξα κόμματα και συμφώνησε να εξετάσει συμβιβασμούς σχετικά με τον νόμο περί στράτευσης, με βάση το πλαίσιο που είχε προτείνει το 2018.

Πηγές από υπερορθόδοξους κύκλους αναφέρουν ότι το αμοιβαίο βέτο μεταξύ του Λίμπερμαν και των υπερορθόδοξων κομμάτων έχει αρθεί και από τις δύο πλευρές και ότι ήδη πραγματοποιούνται επαφές μεταξύ στελεχών των υπερορθόδοξων κομμάτων και συνεργατών του προέδρου του Yisrael Beytenu.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα υπερορθόδοξα κόμματα έχουν μακρά ιστορία συνεργασίας με τον Λίμπερμαν και η γνωριμία τους μαζί του όλα αυτά τα χρόνια έχει δημιουργήσει έναν βαθμό εμπιστοσύνης που ενδέχεται να υπερβαίνει ακόμη και την εμπιστοσύνη που έχουν στον Άιζενκοτ.

Ο Λίμπερμαν έχει παράσχει στον Άιζενκοτ την πλήρη υποστήριξή του για να επιχειρήσει να σχηματίσει κυβέρνηση.

Ο πρόεδρος του Yisrael Beytenu δεν σκοπεύει να απαιτήσει συμφωνία εναλλαγής στην πρωθυπουργία ως αντάλλαγμα για την υποστήριξή του, ούτε ως προϋπόθεση για να προτείνει τον Άιζενκοτ ούτε στο πλαίσιο των συνεννοήσεων για τον επόμενο πρόεδρο της Κνεσέτ.

Δεν αρκεί μόνο ένα υπερορθόδοξο κόμμα

Για να σχηματίσει κυβέρνηση πλειοψηφίας με 61 βουλευτές, συμπεριλαμβάνοντας τα υπερορθόδοξα κόμματα, ο Άιζενκοτ χρειάζεται τόσο τις επτά έδρες της Ενωμένης Τορά του Ιουδαϊσμού (United Torah Judaism) όσο και τις έξι έδρες του Σας (Shas).

Ωστόσο, ο πρόεδρος του Σας, Άριε Ντέρι, πρότεινε τον Νετανιάχου, ενώ πηγές από υπερορθόδοξους κύκλους αναφέρουν ότι είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς το Σας να συμμετέχει έστω και σε διαπραγματεύσεις για κυβερνητικό συνασπισμό με τον Άιζενκοτ.

«Δεν ήταν τυχαίο ότι ο Ντέρι πρότεινε τον Νετανιάχου», ανέφεραν υπερορθόδοξες πηγές.

Υπογράμμισαν ότι ακόμη κι αν η Ενωμένη Τορά του Ιουδαϊσμού συμφωνήσει να ξεκινήσει συνομιλίες και ακόμη κι αν επιτευχθεί συνεννόηση με το κόμμα -ένα αποτέλεσμα που σε αυτό το στάδιο δεν είναι ούτε σαφές ούτε εγγυημένο- αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ντέρι θα συμμετάσχει στην προσπάθεια.

Χωρίς το Σας, το μπλοκ της αλλαγής και η Ενωμένη Τορά του Ιουδαϊσμού θα διέθεταν μόλις 55 βουλευτές. Η εναλλακτική λύση μιας κυβέρνησης μειοψηφίας με την ανοχή των αραβικών κομμάτων προσκρούει, ωστόσο, στην κατηγορηματική αντίθεση του Λίμπερμαν, ο οποίος αποκλείει ακόμη και την αποχή τους ως μέσο διευκόλυνσης του σχηματισμού κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την εκτίμηση των υπερορθόδοξων πηγών, ο Άιζενκοτ ενδέχεται επομένως να δυσκολευτεί να σχηματίσει κυβέρνηση μέσω οποιασδήποτε από τις δύο βασικές επιλογές που έχει στη διάθεσή του: είτε εντάσσοντας τα υπερορθόδοξα κόμματα στον κυβερνητικό συνασπισμό είτε σχηματίζοντας κυβέρνηση μειοψηφίας.

Οι κόκκινες γραμμές Άιζενγκοτ

Ωστόσο, ακόμη και αν τα υπερορθόδοξα κόμματα συμφωνούσαν να συμμετάσχουν σε κυβέρνηση υπό τον Άιζενκοτ, θα παρέμενε ένα σοβαρό εμπόδιο: η συμφωνία για τη στρατιωτική θητεία, η οποία αποτελεί μία από τις τέσσερις βασικές αρχές που παρουσίασε ο ίδιος την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου.

Δημοσιοποίησε τέσσερις αρχές για τη συμμετοχή στην κυβέρνησή του: την αναγνώριση του Ισραήλ ως εβραϊκού και δημοκρατικού κράτους, την αποδοχή των αξιών της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας, την υποχρεωτική στρατιωτική, εθνική ή πολιτική υπηρεσία και την αναγνώριση της Χαμάς ως τρομοκρατικής οργάνωσης, παράλληλα με τη δέσμευση για την εξάρθρωση των στρατιωτικών και διοικητικών δυνατοτήτων της.

Προειδοποίησε επίσης όσους θα παρεμπόδιζαν τον σχηματισμό κυβέρνησης για προσωπικούς λόγους.

Η δήλωση είχε στόχο να καθορίσει το κοινό έδαφος μεταξύ των πιθανών εταίρων, αλλά εξακολουθεί να μην απαντά στο ζήτημα του νόμου περί στράτευσης.

Τα υπερορθόδοξα κόμματα θέλουν να ρυθμίσουν το καθεστώς των σπουδαστών των γιεσιβά, ενώ ορισμένοι από τους σιωνιστές εταίρους του πιθανού συνασπισμού απαιτούν ουσιαστική στράτευση των υπερορθόδοξων και ισότητα στην κατανομή των βαρών.

Έτσι φτάνουμε σε κύβο του ρούμπικ, με την Jerusalem Post να αναρωτιέται: Πώς σκοπεύει ο Άιζενκοτ να σχηματίσει έναν σταθερό κυβερνητικό συνασπισμό, όταν ο Αβίγκντορ Λίμπερμαν αποκλείει μια κυβέρνηση που θα εξαρτάται από τα αραβικά κόμματα, το κόμμα B’Yachad υπογραμμίζει τη δέσμευσή του για έναν συνασπισμό όσων υπηρετούν, τη στράτευση των υπερορθόδοξων Εβραίων και την ισότητα στην κατανομή των βαρών, ενώ τα υπερορθόδοξα κόμματα απαιτούν νομοθετική ρύθμιση του καθεστώτος των σπουδαστών των γιεσιβά (θρησκευτικών σχολών) και αντιτίθενται στους στόχους στρατολόγησης και στις κυρώσεις;

Πηγή: in.gr