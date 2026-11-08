 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(22) "Technology & Computing"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(19) "Technology Industry"
    [1]=>
    string(15) "Cloud Computing"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Microsoft: Φρένο στη χρήση «neoclouds», νέα ένδειξη επιβράδυνσης στα συστήματα ΑΙ

Τα σχέδια της Microsoft αποτελούν μια ακόμη πιθανή πρόκληση για έναν τομέα της αγοράς της τεχνητής νοημοσύνης

Tεχνητή νοημοσύνη 08.11.2026, 22:15
Σχολιάστε
Microsoft: Φρένο στη χρήση «neoclouds», νέα ένδειξη επιβράδυνσης στα συστήματα ΑΙ
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Mειώνει τον κατάλογο των συνεργατών της η Microsoft στον τομέα του «neocloud», καθώς επικεντρώνεται στη συνεργασία με λίγους βασικούς προμηθευτές και αναπτύσσει τα δικά της κέντρα δεδομένων, σύμφωνα με πηγές που είναι ενήμερες για το θέμα.

Τα σχέδια του γίγαντα του λογισμικού αποτελούν μια ακόμη πιθανή πρόκληση για έναν τομέα της αγοράς της τεχνητής νοημοσύνης που παρουσιάζει σημάδια πίεσης λόγω της αύξησης του κόστους δανεισμού, του μεγάλου χρέους και των ανησυχιών για το ενδεχόμενο επιβράδυνσης της ανάπτυξης.

Η Microsoft έχει δημιουργήσει σχέσεις τα τελευταία χρόνια με μια σειρά από εταιρείες «neoclouds», μεταξύ των οποίων οι CoreWeave, Nebius, Chronoscale, IREN, Lambda και Nscale, καθώς και με την Oracle, η οποία επενδύει σημαντικά κεφάλαια στην ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Η Microsoft βρίσκεται τώρα στο στάδιο της αξιολόγησης και δεν έχει αποφασίσει ποιες εταιρείες «neoclouds» θα σταματήσει να χρησιμοποιεί, ανέφεραν δύο πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστεθούν, καθώς οι συζητήσεις είναι εμπιστευτικές. Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η Microsoft επιθυμεί να δώσει προτεραιότητα στο δικό της δίκτυο κέντρων δεδομένων. Δύο πηγές ανέφεραν ότι η Microsoft επέλεξε να μην ανανεώσει τη συμφωνία της με την Oracle.

Ένας εκπρόσωπος της Microsoft δήλωσε σε ανακοίνωση που απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι η στρατηγική της εταιρείας για την υποδομή «βασίζεται στην ευελιξία και την επιλογή».

«Συνδυάζουμε κέντρα δεδομένων που ανήκουν στη Microsoft, μισθωμένες εγκαταστάσεις και στρατηγικές συνεργασίες με τρίτους παρόχους, προκειμένου να παρέχουμε την χωρητικότητα που χρειάζονται οι πελάτες μας, όπου και όταν τη χρειάζονται», ανέφερε ο εκπρόσωπος. «Εξετάζουμε τακτικά αυτές τις επενδύσεις σε σχέση με τη ζήτηση των πελατών. Αυτό περιλαμβάνει την παρακολούθηση της παροχής υπηρεσιών και την προσαρμογή των σχεδίων καθώς αλλάζουν οι συνθήκες».

Οι μετοχές των εταιρειών «neocloud» έχουν σημειώσει έντονες διακυμάνσεις στη Wall Street τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η άνοδος των επιτοκίων ενίσχυσε τους φόβους ότι πολλές εταιρείες έχουν καταστεί υπερβολικά εξαρτημένες από το χρέος, στην προσπάθειά τους να επεκτείνουν γρήγορα την παραγωγική τους ικανότητα. Οι μετοχές των CoreWeave, Nebius και IREN έχουν όλες υποχωρήσει κατά περίπου 50% τον τελευταίο μήνα, ακόμη και μετά την άνοδο που σημείωσαν την Παρασκευή.

Μια πρόσφατη μελέτη του κλάδου κατέγραψε 323 εταιρείες «neocloud», και οι ειδικοί προβλέπουν ότι πολλές από αυτές δεν θα επιβιώσουν.

Στην έκθεση αποτελεσμάτων της την Πέμπτη, η IREN ανέφερε ότι παρέδωσε χωρητικότητα κέντρου δεδομένων στη Microsoft τον Αύγουστο, αλλά η Microsoft ζήτησε αναβάθμιση του δικτυακού εξοπλισμού, με αποτέλεσμα η υποδομή να τεθεί σε λειτουργία τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο αντί για φέτος.

Η οικονομική διευθύντρια της Microsoft, Amy Hood, δήλωσε κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα αποτελέσματα του πρώτου οικονομικού τριμήνου της εταιρείας λογισμικού τον Οκτώβριο ότι ορισμένες συμβάσεις cloud που αφορούσαν μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU) αναβλήθηκαν μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2027, επηρεάζοντας την ανάπτυξη του Azure cloud. Η Microsoft ανέφερε κεφαλαιουχικές δαπάνες και χρηματοδοτικές μισθώσεις αξίας 45,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά το τελευταίο τρίμηνο και δήλωσε ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες θα επιταχυνθούν κατά το δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους.

Οι κεφαλαιαγορές είναι «πιο επιλεκτικές»

Οι εταιρείες CoreWeave και Nebius έχουν προγραμματίσει να ανακοινώσουν τα τριμηνιαία τους αποτελέσματα την επόμενη εβδομάδα. Η μετοχή της IREN σημείωσε άνοδο 16% την Παρασκευή, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα έσοδα από την τεχνητή νοημοσύνη (AI) υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, φτάνοντας τα 200 εκατομμύρια δολάρια. Ο συν-διευθύνων σύμβουλος της IREN, Ντάνιελ Ρόμπερτς, δήλωσε στο CNBC ότι υπάρχει «απόκλιση μεταξύ αυτού που παρατηρούμε στις δημόσιες αγορές και αυτού που παρατηρούμε σε επίπεδο πελατών».

Ωστόσο, αναγνώρισε την πρόκληση που παρουσιάζουν οι συνθήκες της αγοράς.

«Οι κεφαλαιαγορές έχουν γίνει πιο επιλεκτικές τις τελευταίες εβδομάδες, και τα ερωτήματα έχουν αναμφίβολα μετατοπιστεί από το πόσο μεγάλη είναι η σύμβαση στο αν μπορεί να υλοποιηθεί, να χρηματοδοτηθεί και να λειτουργήσει με κέρδος», δήλωσε ο Ρόμπερτς κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα αποτελέσματα.

Η Microsoft έχει ήδη περιορίσει σημαντικά τη συνεργασία της με την εδρεύουσα στο Ηνωμένο Βασίλειο εταιρεία neocloud Nscale, αποχωρώντας από μια εγκατάσταση που σκόπευε να χρησιμοποιήσει στην Αγγλία. Ο Darren Hardman, διευθύνων σύμβουλος της Microsoft για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, δήλωσε στο CNBC τον Οκτώβριο ότι η απόφαση είχε να κάνει με την ικανότητα της Nscale να εξασφαλίσει πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια.

Οι Financial Times ανέφεραν αυτή την εβδομάδα ότι η Microsoft αποφάσισε να μην ανανεώσει τη σύμβαση με την Nscale στο Τέξας. Η Nscale υπέβαλε αίτηση για εισαγωγή στο χρηματιστήριο στα μέσα Σεπτεμβρίου, αλλά δεν έχει ενημερώσει το ενημερωτικό της δελτίο από τότε. Η εταιρεία ανέφερε στην αίτηση για την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) ότι αναμένει η Microsoft να αποτελέσει «σημαντικό πελάτη στο μέλλον».

Η μεγάλη στροφή της Microsoft προς τις εταιρείες «neoclouds» ήρθε μετά την κυκλοφορία του ChatGPT το 2022, η οποία οδήγησε σε ραγδαία αύξηση της ζήτησης για GPU. Αναζητώντας εναλλακτικές λύσεις, η Microsoft σύναψε συμφωνία με την CoreWeave, η οποία τότε ήταν μια ιδιωτική startup με ρίζες στην εξόρυξη κρυπτονομισμάτων. Όταν η CoreWeave εισήχθη στο χρηματιστήριο πέρυσι, ανέφερε ότι το 62% των εσόδων της για το 2024 προήλθε από τη Microsoft.

Κατά τη στιγμή της κυκλοφορίας του ChatGPT, η OpenAI χρησιμοποιούσε αποκλειστικά το Azure. Πλέον, στους προμηθευτές cloud της εταιρείας περιλαμβάνονται επίσης η Amazon, η Cerebras, η CoreWeave, η Google και η Oracle.

Ο εκπρόσωπος της Microsoft δήλωσε ότι η προσέγγισή της όσον αφορά την αξιολόγηση των επενδύσεων σε «neoclouds» αποτελεί «έναν φυσιολογικό και υπεύθυνο τρόπο διαχείρισης μεγάλων και πολύπλοκων έργων υποδομής» και ότι «ο ρυθμός των νέων συμφωνιών μας αντανακλά τις σημερινές μας ανάγκες».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Κλάας Νοτ: «Δεν θα διστάσω» να παρέμβω σε νέα κρίση χρέους στην Ευρωζώνη
World

Ο Κλάας Νοτ δηλώνει έτοιμος να παρέμβει σε κρίση χρέους
Aegean Baltic Bank: Νέα ψηφιακά και επενδυτικά προϊόντα για τη ναυτιλία
Τράπεζες

Aegean Baltic Bank: Νέα ψηφιακά και επενδυτικά προϊόντα για τη ναυτιλία
Πετρελαιοειδή: Κέρδη 43,2 εκατ. ευρώ, αλλά ζημιές στην εγχώρια αγορά
Economy

Πετρελαιοειδή: Κέρδη 43,2 εκατ. ευρώ, αλλά ζημιές στην εγχώρια αγορά
ΑΑΔΕ: Αναζητούνται δύο κεντρικά πρόσωπα της επιχείρησης «Αχυράνθρωποι»
Economy

ΑΑΔΕ: Αναζητούνται δύο κεντρικά πρόσωπα της επιχείρησης «Αχυράνθρωποι»
ΕΕ: Χρηματοδότηση 80 νέων εκστρατειών για την προώθηση αγροτικών προϊόντων
AGRO

Χρηματοδότηση 80 νέων εκστρατειών για προώθηση αγροτικών προϊόντων
Παπασταύρου για GSI: Η μόνη χώρα που έδωσε άδεια για θαλάσσια έρευνα είναι η Ελλάδα
Ηλεκτρισμός

Παπασταύρου για GSI: Η μόνη χώρα που έδωσε άδεια για θαλάσσια έρευνα είναι η Ελλάδα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Nvidia: Η κρίση με τον CEO και οι υποψίες κατασκοπείας στην αυτοκρατορία των 4 τρισ. δολαρίων
World

Κρίση στη Nvidia - Οι υποψίες κατασκοπείας με θύμα τον CEO

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ξεκινά έρευνα για το αν ο επικεφαλής της εταιρείας βρέθηκε στο στόχαστρο κινεζικής κατασκοπείας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ακίνητα: Νέες ανατιμήσεις φοβούνται οι υποψήφιοι αγοραστές
Ακίνητα

Δυσκολεύει η αγορά ακινήτου - Φόβοι για νέες ανατιμήσεις

Τι συμβαίνει με τα ακίνητα; - Γιατί λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα

Ανδρομάχη Παύλου
Xeneta: Πτώση 30% στους ναύλους spot των εμπορευματοκιβωτίων το 2027
Ποντοπόρος

Έρχεται βουτιά στους ναύλους των containers - Ο ρόλος του Σουέζ

Η Xeneta προβλέπει ότι η παγκόσμια ζήτηση για μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων θα αυξηθεί κατά 2,5% έως 4% το 2027

Λάμπρος Καραγεώργος
Συναγερμός για τις κυβερνοεπιθέσεις
Business

Συναγερμός για τις κυβερνοεπιθέσεις

Ο Νικήτας Κλαδάκης, γενικός διευθυντής της Adacom, περιγράφει στον ΟΤ ένα νέο τοπίο στις κυβερνοεπιθέσεις

Γιώργος Μανέττας
Γουίλι Νέλσον: Η ημέρα που η εφορία του πήρε τα πάντα… εκτός απ’ την κιθάρα
Tέχνη και Ζωή

Νέλσον: Η ημέρα που η εφορία πήρε τα πάντα... εκτός απ' την κιθάρα

Η διάσημη, ταλαιπωρημένη κλασική κιθάρα του Νέλσον, «Trigger», μεταφέρθηκε κρυφά στη Χαβάη από την κόρη του, Λάνα, προτού προλάβουν να την κατασχέσουν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Καταναλωτικά δάνεια: Αντίστροφη μέτρηση για τα νέα πλαφόν – Τι αλλάζει στις 20 Νοεμβρίου
Τράπεζες

Καταναλωτικά δάνεια: Αντίστροφη μέτρηση για τα νέα πλαφόν - Τι αλλάζει

Όρια στο κόστος δανεισμού, μεγαλύτερη διαφάνεια και έλεγχος της δυνατότητας αποπληρωμής 

Αθανασία Ακρίβου
Black Friday: Γιατί τελικά την περιμένουν πώς και πώς οι Έλληνες
Business

Black Friday: Πόσα και σε τι θα διαθέσουν χρήματα οι Έλληνες

Τι αποκαλύπτει η έρευνα «The Black Friday 360°» της NielsenIQ για τον ΣΕΛΠΕ

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Μασκ: Η αυτοκρατορία του προετοιμάζεται για το Δημοκρατικό κύμα
World

Η αυτοκρατορία του Μασκ ετοιμάζεται για το Δημοκρατικό κύμα

Σύμφωνα με το Reuters, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο διέθεσε σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια για τη χρηματοδότηση Ρεπουμπλικανών υποψηφίων, επιδιώκοντας παράλληλα να διατηρήσει το Τέξας στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
AI: Ποιοι κλάδοι θα επηρεαστούν περισσότερο
Tεχνητή νοημοσύνη

Ποιοι κλάδοι θα επηρεαστούν περισσότερο από την AI

Η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται και ανταγωνίζονται οι οικονομίες

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Κομισιόν: Επιστρατεύει την Τεχνητή Νοημοσύνη για να γράφει καλύτερους νόμους
Tεχνητή νοημοσύνη

Η ΕΕ επιστρατεύει την ΑΙ για να γράφει καλύτερους νόμους

Πίεση στις κυβερνήσεις για την εφαρμογή των νόμων

Γιάννης Αγουρίδης
Οι εργοδότες βιάστηκαν να υιοθετήσουν την AI και τώρα πληρώνουν το τίμημα
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι εργοδότες βιάστηκαν να υιοθετήσουν την AI και τώρα πληρώνουν το τίμημα

Η μαζική χρήση εργαλείων AI στην εργασία δημιουργεί ένα νέο φαινόμενο, το «workslop», με τις επιχειρήσεις να προσπαθούν να βάλουν φρένο στα τυποποιημένα μηνύματα και την απώλεια της ανθρώπινης επικοινωνίας.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς η ΕΕ «φουσκώνει» μια ανεπιθύμητη «φούσκα»
Tεχνητή νοημοσύνη

Πώς η ΕΕ «φουσκώνει» την ανεπιθύμητη «φούσκα» της AI

Η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης θα προκαλέσει καταστροφικές συνέπειες στην Ευρώπη όταν σκάσει - Γιατί οι Βρυξέλλες την τροφοδοτούν και τη διογκώνουν

Στο μικροσκόπιο η χρήση AI στην αξιολόγηση στο Δημόσιο
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Στο μικροσκόπιο η χρήση AI στην αξιολόγηση στο Δημόσιο

Ερωτήματα για τη διαφάνεια, τη νομιμότητα και τα δικαιώματα των εργαζομένων

Κώστας Ντελέζος
Salesforce: Οι 5 τάσεις που θα καθορίσουν τις αγορές της εορταστικής περιόδου
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι 5 τάσεις που θα καθορίσουν τις αγορές της εορταστικής περιόδου

Το 20% της online επισκεψιμότητας αναμένεται να προέρχεται από AI agents, ενώ το 38% της αξίας των εορταστικών πωλήσεων θα αφορά υβριδικές αγορές

Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς έγινε το στοίχημα της αμερικανικής οικονομίας
World

Το «πείραμα» που έφθασε να καθορίσει τον παγκόσμιο πλούτο

Οι μαζικές πωλήσεις μετοχών αυτής της εβδομάδας δείχνουν πώς ο κλάδος έχει ενσωματωθεί βαθιά στις συντάξεις, τις αγορές ομολόγων και την ευρύτερη οικονομία, αγγίζοντας τον πλούτο όλων.

Τζούλη Καλημέρη
Latest News
Κλάας Νοτ: «Δεν θα διστάσω» να παρέμβω σε νέα κρίση χρέους στην Ευρωζώνη
World

Ο Κλάας Νοτ δηλώνει έτοιμος να παρέμβει σε κρίση χρέους

Ο υποψήφιος για την προεδρία της ΕΚΤ, Κλάας Νοτ, δηλώνει έτοιμος να αξιοποιήσει τα υφιστάμενα εργαλεία ή ακόμη και να δημιουργήσει νέα, αν απειληθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Aegean Baltic Bank: Νέα ψηφιακά και επενδυτικά προϊόντα για τη ναυτιλία
Τράπεζες

Aegean Baltic Bank: Νέα ψηφιακά και επενδυτικά προϊόντα για τη ναυτιλία

Η στρατηγική της Aegean Baltic Bank παρουσιάστηκε σε εκδήλωση, παρουσία του βασικού της μετόχου Tέλη Μυστακίδη

Πετρελαιοειδή: Κέρδη 43,2 εκατ. ευρώ, αλλά ζημιές στην εγχώρια αγορά
Economy

Πετρελαιοειδή: Κέρδη 43,2 εκατ. ευρώ, αλλά ζημιές στην εγχώρια αγορά

Τα αεροπορικά καύσιμα και το διεθνές εμπόριο στήριξαν τα αποτελέσματα του 2025 – Υποχώρηση πωλήσεων, αύξηση επενδύσεων και συνεχιζόμενη συρρίκνωση του δικτύου πρατηρίων καταγράφει το ΙΟΒΕ

ΑΑΔΕ: Αναζητούνται δύο κεντρικά πρόσωπα της επιχείρησης «Αχυράνθρωποι»
Economy

ΑΑΔΕ: Αναζητούνται δύο κεντρικά πρόσωπα της επιχείρησης «Αχυράνθρωποι»

Μηνυτήρια αναφορά του Διοικητή της ΑΑΔΕ στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών

ΕΕ: Χρηματοδότηση 80 νέων εκστρατειών για την προώθηση αγροτικών προϊόντων
AGRO

Χρηματοδότηση 80 νέων εκστρατειών για προώθηση αγροτικών προϊόντων

Ποιες εκστρατείες επιλέχθηκαν από την ΕΕ για χρηματοδότηση - Νέες ευκαιρίες για τα αγροτικά προϊόντα

Παπασταύρου για GSI: Η μόνη χώρα που έδωσε άδεια για θαλάσσια έρευνα είναι η Ελλάδα
Ηλεκτρισμός

Παπασταύρου για GSI: Η μόνη χώρα που έδωσε άδεια για θαλάσσια έρευνα είναι η Ελλάδα

Τι είπε ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου για το εάν υπήρξε παρέμβαση από την πλευρά των ΗΠΑ προς την Τουρκία

Coca-Cola HBC: Άγνοια δηλώνει το Κρεμλίνο για τη δέσμευση των assets της εταιρείας στη Ρωσία
Business

Πεσκόφ: Άγνοια για το ρωσικό φλερτ με τα assets της Coca-Cola HBC

Εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει αν έχει κατατεθεί επίσημη έκκληση από τη σιβηρική ζυθοποιία στον Βλαντίμιρ Πούτιν για δέσμευση των assets της Coca-Cola HBC

UBS για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Βλέπει» έσοδα +18% και EBITDA +40% στο γ΄ τρίμηνο – Στα 55 ευρώ η τιμή-στόχος
Business

UBS για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανεβάζει στα 55 ευρώ την τιμή-στόχο

Διατηρεί τη σύσταση «Buy» η UBS για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και βλέπει σημαντική αύξηση εσόδων και EBITDA

Γιουάν: Γιατί οι κινεζικές τράπεζες αυξάνουν τους τόκους στις δολαριακές καταθέσεις
Συνάλλαγμα

Γιατί οι κινεζικές τράπεζες αυξάνουν τους τόκους στις δολαριακές καταθέσεις

Τα επιτόκια μπορεί να ξεπερνούν το 4% - Μείωση επιτοκίων σε καταθέσεις σε γιουάν

Τζούλη Καλημέρη
Netcompany: Συνεργασία με Thales σε AI και άμυνα στην Ευρώπη
Business

Συνεργασία Thales και Netcompany σε AI και άμυνα στην Ευρώπη

Netcompany και Thales έχουν εντοπίσει έξι κλάδους προτεραιότητας για τις κοινές επιχειρηματικές τους δραστηριότητες

Hellenic Rail Estate (πρώην ΓΑΙΑΟΣΕ): Κερδοφορία 30 εκατ. ευρώ το 2025
Μεταφορές

Hellenic Rail Estate (πρώην ΓΑΙΑΟΣΕ): Κερδοφορία 30 εκατ. ευρώ το 2025

Νέα εποχή αξιοποίησης της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας για τη Hellenic Rail Estate

Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 πήρε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Markets

Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 πήρε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Το πιστοποιητικό χορηγήθηκε από τον διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD) Α.Ε

EFG Asset Management: Οι 10 τάσεις που θα διαμορφώσουν τις αγορές το 2027
Economy

Οι ευκαιρίες και οι παγίδες για τους επενδυτές το 2027

Η EFG εκτιμά ότι η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη θα διαμορφωθεί το 2027 κοντά στο 3,5%, σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα του 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Πιερρακάκης από Eurogroup: Προτεραιότητα στις αμυντικές δαπάνες – «Πρέπει να κάνουμε περισσότερα με λιγότερους πόρους»
World

Πιερρακάκης από Eurogroup: Προτεραιότητα στις αμυντικές δαπάνες

Η λέξη-κλειδί εδώ είναι η ευρωπαϊκή συνεργασία και οι ευρωπαϊκές συνέργειες, τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης από το Eurogroup

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνω του 1% τα κέρδη
Xρηματιστήριο Αθηνών

Άνω του 1% τα κέρδη στο ΧΑ

Ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 1,29% στις 2.586,32 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 11,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 1,4 εκατ. τεμάχια

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΑΑΔΕ: Έως 13/11 η απογραφή αιγοπροβάτων για προκαταβολή των «αυτόχθονων φυλών»
AGRO

Έως 13/11 η απογραφή αιγοπροβάτων για προκαταβολή των «αυτόχθονων φυλών»

Σε διαφορετική περίπτωση, όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ, δεν θα μπορέσουν να λάβουν την προκαταβολή της ενίσχυσης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies