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Γιουάν: Γιατί οι κινεζικές τράπεζες αυξάνουν τους τόκους στις δολαριακές καταθέσεις

Τα επιτόκια μπορεί να ξεπερνούν το 4% - Μείωση επιτοκίων σε καταθέσεις σε γιουάν

Συνάλλαγμα 09.11.2026, 11:24
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Γιουάν: Γιατί οι κινεζικές τράπεζες αυξάνουν τους τόκους στις δολαριακές καταθέσεις
Επιμέλεια Τζούλη Καλημέρη

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Απότομη αύξηση στα επιτόκια καταθέσεων σε δολάρια καταγράφουν αρκετές κινεζικές τράπεζες σε ασυνήθιστα γρήγορες κινήσεις που, σύμφωνα με τους τραπεζίτες, προσελκύουν μετρητά και θα μπορούσαν να φρενάρουν την άνοδο του γιουάν.

Τα υψηλότερα επιτόκια προσελκύουν τους αποταμιευτές και τους εξαγωγείς να επιλέγουν καταθέσεις σε δολάρια έναντι του γιουάν που έχουν χαμηλότερα επιτόκια.

Περισσότερες από έξι τράπεζες από κρατικά ιδρύματα έως ανώνυμες εταιρείες και ξένα πιστωτικά ιδρύματα— αύξησαν τις τελευταίες εβδομάδες τα επιτόκια στις καταθέσεις σε δολάρια σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν τουλάχιστον από το 2023, σύμφωνα με στελέχη των εν λόγω τραπεζών.

Φρένο στην άνοδο του γιουάν

Στόχος είναι να μπει φρένο στην άνοδο του γιουάν που μειώνει τα ήδη μικρά περιθώρια κέρδους τα μικρά περιθώρια των εξαγωγικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τραπεζίτες που μίλησαν στο Reuters υπό το καθεστώς ανωνυμίας.

Τα εμπορικά πλεονάσματα-ρεκόρ έχουν οδηγήσει σε σταθερή άνοδο του γιουάν εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, με το νόμισμα να φτάνει την περασμένη εβδομάδα στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών, στα 6,6449 γιουάν ανά δολάριο.

Σύμφωνα με στοιχεία της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας (PBOC), οι καταθέσεις σε ξένο νόμισμα ανήλθαν στο τέλος Σεπτεμβρίου στο επίπεδο-ρεκόρ των 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση 17,7

Αν και εδώ και μήνες τα επιτόκια στις δολαριακές καταθέσεις κινούνται ανοδικά τώρα επιταχύνονται ενώ σηματοδοτούν το τέλος ενός de facto ανώτατου ορίου στα επιτόκια δολαρίου των κρατικών τραπεζών και υποδηλώνουν ότι οι προσπάθειες για την επιβράδυνση της ανόδου του γιουάν εντείνονται.

Το Reuters δεν μπόρεσε να εξακριβώσει εάν οι αρμόδιοι φορείς χάραξης πολιτικής έδωσαν εντολή στις τράπεζες να αυξήσουν τα επιτόκια στις καταθέσεις σε δολάρια.

Οι αυξήσεις αυτές έρχονται στο πλαίσιο των πιο έντονων προσπαθειών που έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα για τον περιορισμό της ανόδου του γιουάν, το οποίο έχει ενισχυθεί κατά περίπου 10% έναντι του δολαρίου από τις αρχές του 2025, με την Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας  να ανακοινώνει ότι θα αυξήσει το ποσό των υποχρεωτικών συναλλαγματικών αποθεματικών για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σηματοδοτώντας την ανησυχία της για την ταχεία ενίσχυση του γιουάν.

«Η τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για τους εξαγωγείς» εξηγεί στέλεχος κρατικής τράπεζας, προσθέτοντας ότι τα επιτόκια καταθέσεων αυξήθηκαν κατά περίπου 80 μονάδες βάσης τους τελευταίους μήνες, φτάνοντας έως και το 4,5% στα τέλη Οκτωβρίου.

γιουάν

Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από το 2023, ενώ, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, τα αντίστοιχα επιτόκια στις τράπεζες των ΗΠΑ κυμαίνονται γύρω στο 4,8%.

Οι εξαγωγείς και οι ιδιώτες πελάτες εκμεταλλεύονται τα υψηλότερα επιτόκια, προχωρώντας σε καταθέσεις, δήλωσαν δύο άτομα από διαφορετικές τράπεζες.

Οι κινεζικές τράπεζες χρησιμοποιούν τα δολάριά τους για την αγορά αμερικανικών κρατικών ομολόγων (Treasuries),μια αλλαγή στη επενδυτική τους στρατηγική, όπως μετέδωσε το Reuters τον Σεπτέμβριο.

Σε μια άλλη κρατική τράπεζα, τα επιτόκια καταθέσεων σε δολάρια αυξήθηκαν δύο φορές μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων. Πλέον, για καταθέσεις διάρκειας ενός έτους και ποσά άνω των 50.000 δολαρίων, τα επιτόκια ξεπερνούν το 4%, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει άμεσα τα προσφερόμενα επιτόκια, το οποίο σημείωσε ότι η κίνηση αυτή προσελκύει καταθέσεις.

Το ποσοστό αυτό είναι περίπου 120 μονάδες βάσης υψηλότερο σε σχέση με λίγους μήνες νωρίτερα, όταν οι κρατικές τράπεζες άρχισαν για πρώτη φορά να ανεβάζουν τα επιτόκια καταθέσεων πάνω από το ανώτατο όριο του 2,8% που είχε τεθεί το 2023.

Μείωση των επιτοκίων στις καταθέσεις σε γιουάν

Κατά την ίδια περίοδο, οι κινεζικές τράπεζες έχουν μειώσει επανειλημμένα τα επιτόκια καταθέσεων σε γιουάν, προκειμένου να αμβλύνουν την πίεση στα περιθώρια κέρδους και να τονώσουν τις δαπάνες, με αποτέλεσμα τα επιτόκια καταθέσεων σε τοπικό νόμισμα στις μεγάλες κρατικές τράπεζες να διαμορφώνονται μόλις στο 0,95%.

Μια τρίτη κρατική τράπεζα προσέφερε επιτόκιο αντίστοιχο με το αμερικανικό επιτόκιο εξασφαλισμένου δανεισμού μίας ημέρας (Secured Overnight Financing Rate – SOFR) —το οποίο ανέρχεται σήμερα στο 3,97% για καταθέσεις σε δολάρια ορισμένων εκ των πλέον αξιόχρεων πελατών της, σύμφωνα με στέλεχος της εν λόγω τράπεζας.

Παράλληλα, αρκετές ξένες τράπεζες προσφέρουν επιτόκια άνω του 4% για καταθέσεις σε δολάρια, ανέφεραν τραπεζικά στελέχη.
Τα στελέχη αυτά δήλωσαν ότι δεν τους γνωστοποιήθηκε ο λόγος για την αύξηση των επιτοκίων.

Πέρα από την αποζημίωση των εξαγωγέων, οι οποίοι έχουν πληγεί από την άνοδο του γιουάν, μία πηγή ανέφερε ότι οι αυξήσεις ενδέχεται να αποσκοπούν επίσης στην αντιστάθμιση της συνήθους αγοράς γιουάν στο τέλος του έτους, όταν οι εταιρείες πωλούν δολάρια για να καλύψουν δαπάνες όπως τα μπόνους προσωπικού, καθώς και λογιστικές ή διοικητικές υποχρεώσεις.

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