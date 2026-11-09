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Πότε σηκώνει άγκυρα το «Abeille Marengo» για τις έρευνες του GSI

Τελευταίες προετοιμασίες στο γαλλικό σκάφος πριν τον απόπλου για τις θαλάσσιες έρευνες του GSI - Οι εργασίες στα πρώτα ναυτικά μίλια - Η άφιξη στην Κάρπαθο

Ηλεκτρισμός 09.11.2026, 15:09
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Πότε σηκώνει άγκυρα το «Abeille Marengo» για τις έρευνες του GSI
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

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Αντίστροφη μέτρηση για τον απόπλου του ABEILLE MARENGO προκειμένου να επανεκκινήσει τις θαλάσσιες έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου (GSI).

Οι τελευταίες διπλωματικές διεργασίες, που κράτησαν όλο το Σαββατοκύριακο με την αποστολή της ρηματικής διακοίνωσης από τη Γαλλία στην Τουρκία καθώς και άλλες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις ανάμεσα σε Αθήνα – Παρίσι – Άγκυρα, φαίνεται να έχουν κορυφωθεί.

Είχε προηγηθεί η έκδοση NAVTEX την περασμένη Παρασκευή 6 Νοεμβρίου από τις ελληνικές και κυπριακές αρχές.

Ταυτόχρονα το πλήρωμα του γαλλικού σκάφους που ναύλωσε η κατασκευάστρια Nexans φέρεται να έχει ολοκληρώσει την προετοιμασία για τον απόπλου.

Εντός 24ωρου η αναχώρηση του ABEILLE MARENGO

Σύμφωνα με πληροφορίες το γαλλικό ερευνητικό σκάφος αναμένεται να αφήσει το λιμάνι του Ηρακλείου της Κρήτης εντός 24ωρου. Κάποιες πηγές δεν αποκλείουν να σηκώσει άγκυρα ακόμη και αύριο 10 Νοεμβρίου.

Στα πρώτα ναυτικά μίλια του θα προχωρήσει στο calibration (βαθμονόμηση και διακρίβωση) των οργάνων μέτρησης που φέρει στο κατάστρωμα του και σταδιακά μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα φτάσει στην Κάρπαθο. Ουσιαστικά το πλήρωμα του σκάφους θα κάνει ένα τελευταίο τεστ στα σόναρ και τον υπόλοιπο εξοπλισμό για τις βυθομετρήσεις.

Οι θαλάσσιες έρευνες για τον GSI

Οι εργασίες βυθομέτρησης θα εκτελεστούν από τα νοτιοανατολικά της Καρπάθου μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια της Κύπρου. Θα διαρκέσουν τέσσερις μήνες. Μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί το 60% των θαλάσσιων ερευνών στη θαλάσσια διαδρομή από την Ελλάδα έως την Κύπρο όταν και το 2024 αυτές οι εργασίες διακόπηκαν ανοιχτά της Κάσου.

GSI

Τα ορόσημα για τον GSI

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης και το επόμενο ορόσημο σε επίπεδο επιχειρησιακό και ρυθμιστικό είναι η αποδέσμευση του ποσού που πρέπει να αποδώσει η Λευκωσία με βάση τη διακρατική συμφωνία που έχει κάνει με την Αθήνα. Πρόκειται για 25 εκατ. ευρώ και για τα οποία σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έχει δεσμευτεί να καταβληθούν με την έκδοση της NAVTEX.

Η ολοκλήρωση των ερευνών βυθού από το γαλλικό σκάφος ABEILLE MARENGO θα ανοίξουν το δρόμο και για την επιπλέον χρηματοδότηση του έργου του GSI από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες η ΕΤΕπ εξετάζει με βάση τεχνικά και οικονομικά στοιχεία τη χρηματοδότηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης με κεφάλαια της τάξης του 1 δισ. ευρώ.

Η γαλλική συμμετοχή

Το project του καλωδίου Ελλάδας – Κύπρου ισχυροποιήθηκε γεωπολιτικά αλλά και επιβεβαίωσε την οικονομική του βιωσιμότητα όταν εισήλθε ο γαλλικός όμιλος Meridiam με 66% στο σχήμα που είχε εξολοκλήρου μέχρι το καλοκαίρι ο ΑΔΜΗΕ του Great Sea Interconnector.

Το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου έχει χαρακτηριστεί έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και έχει λάβει χρηματοδότηση και από την Κομισιόν ύψους 680 εκατ. ευρώ. Για τον GSI έχει υποβληθεί και αίτημα προς χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ.

Το μήκος της ηλεκτρικής διασύνδεσης ανάμεσα στις τρεις χώρες με υποβρύχια και χερσαία καλώδια είναι 1.208 χλμ., εκ των οποίων τα 898 χλμ. αφορούν το τμήμα Κρήτης – Κύπρου. Η μεταφορική ισχύς του είναι στα 1.000 MW (Μεγαβάτ), η τάση είναι στα 500 Kv και το μέγιστο βάθος πόντισης των καλωδίων φτάνει και τα 3.000 μέτρα. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου είναι στα 1,9 δισ. ευρώ.

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