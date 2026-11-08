GSI: Τι σημαίνει τελικά το «όλα καλά» του Φιντάν – Ο ρόλος της Γαλλίας

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Τελικά τι συμβαίνει με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI); Και τι σημαίνουν οι τουρκικές ανακοινώσεις;

Ερωτηθείς σχετικά με το θέμα των NAVTEX και των αντί – NANTEX ο τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν δήλωσε (στον ανταποκριτή του ΣΚΑΙ, Μανώλη Κωστίδη) «όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά».

Ο Φιντάν έδειξε διάθεση να κρατήσει χαμηλούς τόνους και το μήνυμα ελήφθη από την Αθήνα, όπως έλεγαν αρμόδιες πηγές στο in.

Με τις ενδείξεις μέχρι στιγμής να επιβεβαιώνουν, πως προς το παρόν – τουλάχιστον – η Τουρκία δεν δείχνει να θέλει να δυναμιτίσει την κατάσταση. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως κάτι δεν μπορεί να αλλάξει αν μεταβληθούν οι συνθήκες.

Η ρηματική διακοίνωση από το Παρίσι στην Άγκυρα για το καλώδιο

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές που μίλησαν στο in, η Άγκυρα έχει ήδη λάβει ρηματική διακοίνωση από το Παρίσι, όχι από την Αθήνα, ούτε από την εταιρεία, η οποία δεν έχει όπως έλεγαν καμία αρμοδιότητα να ανοίξει διάλογο με την Τουρκία. με την οποία ενημερώνεται για το έργο και την διευκρίνηση πως αυτή η ενημέρωση δεν συνιστά αναγνώριση δικαιοδοσιών.

Άλλωστε για την ελληνική διπλωματία, η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, άμα τη έκδοση της NAVTEX για τις έρευνες βυθού του γαλλικού πλοίου «Abeille Marengo», στην οποία αναφέρεται πως «η διαδικασία για τη λήψη της απαιτούμενης από τη χώρα μας (σς την Τουρκία) συγκατάθεσης, σύμφωνα με τις καθιερωμένες διατάξεις του διεθνούς θαλάσσιου δικαίου, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί», καθώς και η τουρκική αντί – NAVTEX, στην οποία σημειώνεται πως «οι τουρκικές αρχές δεν έχουν χορηγήσει άδεια για την ερευνητική δραστηριότητα που αναφέρεται στο αναφερόμενο μήνυμα, που εξεδόθη από μη εξουσιοδοτημένο σταθμό», αποτελούν επιβεβαίωση της Αθήνας πως μία είναι η χώρα που μπορεί να αδειοδοτήσει το έργο και αυτή είναι η Ελλάδα.

Με την ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ να είναι άλλωστε η ανακοίνωση του έργου.

Ενώ τουρκικές διπλωματικές πηγές το Σάββατο δήλωναν πως το πρόβλημα που προέκυψε με το καλώδιο και τη NAVTEX λύθηκε.

Η παρεμπόδιση του έργου δεν είναι προς το συμφέρον της Τουρκίας

Διπλωματικές πηγές στην Αθήνα σημειώναν πως «η εσωτερική διαχείριση από την Τουρκία δεν μας αφορά. Η Ελλάδα είναι η μόνη αδειοδοτούσα χώρα, έπραξε αυτό που όφειλε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και θα συνεχίσει να το πράττει».

Αρμόδιες πηγές διαβάζουν τις δηλώσεις της Άγκυρας, ως μία διάθεση – σε αυτή τη φάση τουλάχιστον – να αφήσει το έργο να εξελιχθεί ομαλά, ενώ τονίζουν πως αυτό δεν έχει να κάνει αμιγώς με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις αλλά συνδέεται και με το διεθνές περιβάλλον.

Η Τουρκία όπως έλεγαν δεν θέλει αυτή τη στιγμή να εμφαιστεί απέναντι σε ένα έργο με ευρωπαϊκή σφραγίδα, ούτε να έρθει σε ευθεία αντιπαράθεση με τη Γαλλία. Την ίδια στιγμή η αλλαγή πολιτικού σκηνικού στο Ισραήλ και η ενδεχόμενη είσοδος των αραβικών κομμάτων σε κυβερνητικό σχηματισμό, επίσης αποτελούν ανσταλτικό παράγοντα για την Άγκυρα να δυναμιτίσει το έργο σε αυτή τη φάση, καθώς ο ρόλος που η Τουρκία θέλει να παίξει στα διεθνή διπλωματικά τραπέζια, δεν της επιτρέπουν να κλιμακώσει την ένταση.

Ακόμα και η ενόχληση που φάνηκε στην ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ, δεν ενοχλεί την Ελλάδα, που εκτιμά και τις εσωτερικές ισορροπίες που πρέπει να κρατηθούν, ενώ χαρακτηρίζει τόσο την ανακοίνωση όσο και τη NAVTEX «αναμενόμενες» και σε πλαίσιο που εκφράζει μεν τις πάγιες τουρκικές θέσεις, ωστόσο δεν ανεβάζει τους τόνους, δείχνοντας ότι θα επιχειρήσει κάτι περισσότερο επί του πεδίου.

Στην Τουρκία δεν υπάρχει ένας πυλώνας εξουσίας

Όπως σημείωναν οι ίδιες πηγές στο in, αυτή τη στιγμή ο Φιντάν δείχνει να αναλαμβάνει αυτός ηγετικό ρόλο στο θέμα του καλωδίου και οι δηλώσεις του να είναι «αυτές που θα έπρεπε να είναι».

Την ίδια στιγμή η Αθήνα αναγνωρίζει πως στην Τουρκία δεν υπάρχει μόνο ένας πυλώνας εξουσίας, βάζοντας δίπλα στο Υπουργείο Εξωτερικών το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, που κρατά μία πιο σκληρή γραμμή.

Και τηρούν μία στάση αναμονής. Με την Αθήνα να παραμένει έτοιμη για όλα τα σενάρια.

Ωστόσο όπως τόνιζαν στο in διπλωματικές πηγές είναι ανάγκη να βρεθεί ένα modus vivendi Αθήνας – Άγκυρας ώστε να υπάρχει συνεννόηση για τα στοιχειώδη και να μην απειλούμαστε με ένταση σε κάθε ευκαιρία.

Σε κάθε περίπτωση οι ίδιες πηγές σημείωναν την ανάγκη προσεκτικής διαχείρισης του θέματος ώστε να μην υπάρξει εκτροχιασμός, καθώς οι ισορροπίες παραμένουν λεπτές και το κλίμα στα ΜΜΕ, πολεμικό. Έστω και αν οι δηλώσεις των αξιωματούχων εμφανίζονται να προσπαθούν για το αντίθετο και οι δίαυλοι επικοινωνίας δείχνουν να λειτουργούν.

Το γαλλικό πλοίο πάντως – πλην απροόπτου – φαίνεται να ετοιμάζεται να αποπλεύσει από το λιμάνι του Ηρακλείου την Δευτέρα και σύμφωνα με τον προγραμματισμό να συνεχίσει τις εργασίες του από εκεί που τις σταμάτησε το 2024.

Πηγή: in.gr