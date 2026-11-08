 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Politics"
    [1]=>
    string(18) "International News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

GSI: Τι σημαίνει τελικά το «όλα καλά» του Φιντάν – Ο ρόλος της Γαλλίας

Αρμόδιες πηγές σημειώνουν στο in πως το Παρίσι έστειλε ρηματική διακοίνωση στην Άγκυρα για το καλώδιο - Τι εκτιμούν για τα συμφέροντα της Τουρκίας

Ενέργεια 08.11.2026, 11:18
Σχολιάστε
GSI: Τι σημαίνει τελικά το «όλα καλά» του Φιντάν – Ο ρόλος της Γαλλίας
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Φωτάκη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τελικά τι συμβαίνει με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI); Και τι σημαίνουν οι τουρκικές ανακοινώσεις;

Ερωτηθείς σχετικά με το θέμα των NAVTEX και των αντί – NANTEX ο τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν δήλωσε (στον ανταποκριτή του ΣΚΑΙ, Μανώλη Κωστίδη) «όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά».

Ο Φιντάν έδειξε διάθεση να κρατήσει χαμηλούς τόνους και το μήνυμα ελήφθη από την Αθήνα, όπως έλεγαν αρμόδιες πηγές στο in.

Με τις ενδείξεις μέχρι στιγμής να επιβεβαιώνουν, πως προς το παρόν – τουλάχιστον – η Τουρκία δεν δείχνει να θέλει να δυναμιτίσει την κατάσταση. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως κάτι δεν μπορεί να αλλάξει αν μεταβληθούν οι συνθήκες.

Η ρηματική διακοίνωση από το Παρίσι στην Άγκυρα για το καλώδιο

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές που μίλησαν στο in, η Άγκυρα έχει ήδη λάβει ρηματική διακοίνωση από το Παρίσι, όχι από την Αθήνα, ούτε από την εταιρεία, η οποία δεν έχει όπως έλεγαν καμία αρμοδιότητα να ανοίξει διάλογο με την Τουρκία. με την οποία ενημερώνεται για το έργο και την διευκρίνηση πως αυτή η ενημέρωση δεν συνιστά αναγνώριση δικαιοδοσιών.

Άλλωστε για την ελληνική διπλωματία, η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, άμα τη έκδοση της NAVTEX για τις έρευνες βυθού του γαλλικού πλοίου «Abeille Marengo», στην οποία αναφέρεται πως «η διαδικασία για τη λήψη της απαιτούμενης από τη χώρα μας (σς την Τουρκία) συγκατάθεσης, σύμφωνα με τις καθιερωμένες διατάξεις του διεθνούς θαλάσσιου δικαίου, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί», καθώς και η τουρκική αντί – NAVTEX, στην οποία σημειώνεται πως  «οι τουρκικές αρχές δεν έχουν χορηγήσει άδεια για την ερευνητική δραστηριότητα που αναφέρεται στο αναφερόμενο μήνυμα, που εξεδόθη από μη εξουσιοδοτημένο σταθμό», αποτελούν επιβεβαίωση της Αθήνας πως μία είναι η χώρα που μπορεί να αδειοδοτήσει το έργο και αυτή είναι η Ελλάδα.

Με την ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ να είναι άλλωστε η ανακοίνωση του έργου.

Ενώ τουρκικές διπλωματικές πηγές το Σάββατο δήλωναν πως το πρόβλημα που προέκυψε με το καλώδιο και τη NAVTEX λύθηκε.

GSI

Η παρεμπόδιση του έργου δεν είναι προς το συμφέρον της Τουρκίας

Διπλωματικές πηγές στην Αθήνα σημειώναν πως «η εσωτερική διαχείριση από την Τουρκία δεν μας αφορά. Η Ελλάδα είναι η μόνη αδειοδοτούσα χώρα, έπραξε αυτό που όφειλε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και θα συνεχίσει να το πράττει».

Αρμόδιες πηγές διαβάζουν τις δηλώσεις της Άγκυρας, ως μία διάθεση – σε αυτή τη φάση  τουλάχιστον – να αφήσει το έργο να εξελιχθεί ομαλά, ενώ τονίζουν πως αυτό δεν έχει να κάνει αμιγώς με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις αλλά συνδέεται και με το διεθνές περιβάλλον.

Η Τουρκία όπως έλεγαν δεν θέλει αυτή τη στιγμή να εμφαιστεί απέναντι σε ένα έργο με ευρωπαϊκή σφραγίδα, ούτε να έρθει σε ευθεία αντιπαράθεση με τη Γαλλία. Την ίδια στιγμή η αλλαγή πολιτικού σκηνικού στο Ισραήλ και η ενδεχόμενη είσοδος των αραβικών κομμάτων σε κυβερνητικό σχηματισμό, επίσης αποτελούν ανσταλτικό παράγοντα για την Άγκυρα να δυναμιτίσει το έργο σε αυτή τη φάση, καθώς ο ρόλος που η Τουρκία θέλει να παίξει στα διεθνή διπλωματικά τραπέζια, δεν της επιτρέπουν να κλιμακώσει την ένταση.

Ακόμα και η ενόχληση που φάνηκε στην ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ, δεν ενοχλεί την Ελλάδα, που εκτιμά και τις εσωτερικές ισορροπίες που πρέπει να κρατηθούν, ενώ χαρακτηρίζει τόσο την ανακοίνωση όσο και τη NAVTEX «αναμενόμενες» και σε πλαίσιο που εκφράζει μεν τις πάγιες τουρκικές θέσεις, ωστόσο δεν ανεβάζει τους τόνους, δείχνοντας ότι θα επιχειρήσει κάτι περισσότερο επί του πεδίου.

Στην Τουρκία δεν υπάρχει ένας πυλώνας εξουσίας

Όπως σημείωναν οι ίδιες πηγές στο in, αυτή τη στιγμή ο Φιντάν δείχνει να αναλαμβάνει αυτός ηγετικό ρόλο στο θέμα του καλωδίου και οι δηλώσεις του να είναι «αυτές που θα έπρεπε να είναι».

Την ίδια στιγμή η Αθήνα αναγνωρίζει πως στην Τουρκία δεν υπάρχει μόνο ένας πυλώνας εξουσίας, βάζοντας δίπλα στο Υπουργείο Εξωτερικών το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, που κρατά μία πιο σκληρή γραμμή.

Και τηρούν μία στάση αναμονής. Με την Αθήνα να παραμένει έτοιμη για όλα τα σενάρια.

Ωστόσο όπως τόνιζαν στο in διπλωματικές πηγές είναι ανάγκη να βρεθεί ένα modus vivendi Αθήνας – Άγκυρας ώστε να υπάρχει συνεννόηση για τα στοιχειώδη και να μην απειλούμαστε με ένταση σε κάθε ευκαιρία.

Σε κάθε περίπτωση οι ίδιες πηγές σημείωναν την ανάγκη προσεκτικής διαχείρισης του θέματος ώστε να μην υπάρξει εκτροχιασμός, καθώς οι ισορροπίες παραμένουν λεπτές και το κλίμα στα ΜΜΕ, πολεμικό. Έστω και αν οι δηλώσεις των αξιωματούχων εμφανίζονται να προσπαθούν για το αντίθετο και οι δίαυλοι επικοινωνίας δείχνουν να λειτουργούν.

Το γαλλικό πλοίο πάντως – πλην απροόπτου – φαίνεται να ετοιμάζεται να αποπλεύσει από το λιμάνι του Ηρακλείου την Δευτέρα και σύμφωνα με τον προγραμματισμό να συνεχίσει τις εργασίες του από εκεί που τις σταμάτησε το 2024.

Πηγή: in.gr

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
WSJ: Ανατρέπονται τα σχέδια του Τζέι Ντι Βανς για τον Λευκό Οίκο
Κόσμος

WSJ: Ανατρέπονται τα σχέδια του Τζέι Ντι Βανς για τον Λευκό Οίκο
120 δόσεις: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση – Οι προϋποθέσεις [Μέρος 2ο]
Experts

120 δόσεις: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση - Οι προϋποθέσεις
Κρήτη: Εμβληματικές επενδύσεις αλλάζουν τον τουριστικό χάρτη του νησιού
Τουρισμός

Εμβληματικές επενδύσεις αλλάζουν τον τουριστικό χάρτη της Κρήτης
Χούθι: Στόχος επίθεσης το οικονομικό κέντρο του Ριάντ – Ζημιές στον πύργο της Aramco
World

Στόχος των Χούθι το οικονομικό κέντρο του Ριάντ - Ζημιές στον πύργο της Aramco
Μετά τα ρεκόρ η Οδύσσεια ξανά στις αίθουσες – Όσκαρ, Avengers και Dune
Tέχνη και Ζωή

Μετά τα ρεκόρ η Οδύσσεια ξανά στις αίθουσες – Όσκαρ, Avengers και Dune
GSI: Τι σημαίνει τελικά το «όλα καλά» του Φιντάν – Ο ρόλος της Γαλλίας
Ενέργεια

GSI: Τι σημαίνει το «όλα καλά» του Φιντάν - Ο ρόλος της Γαλλίας

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Μασκ: Η αυτοκρατορία του προετοιμάζεται για το Δημοκρατικό κύμα
World

Η αυτοκρατορία του Μασκ ετοιμάζεται για το Δημοκρατικό κύμα

Σύμφωνα με το Reuters, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο διέθεσε σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια για τη χρηματοδότηση Ρεπουμπλικανών υποψηφίων, επιδιώκοντας παράλληλα να διατηρήσει το Τέξας στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Paspaley: Η ελληνική οικογένεια πίσω από τα σπανιότερα μαργαριτάρια του κόσμου
Tέχνη και Ζωή

Paspaley: Η ελληνική οικογένεια πίσω από τα σπανιότερα μαργαριτάρια

Για περισσότερα από 90 χρόνια, η αυστραλιανή οικογενειακή επιχείρηση της Paspaley διατηρεί ζωντανή μια απαιτητική παράδοση αλιείας και καλλιέργειας μαργαριταριών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τραμπ: Η οικονομική κληρονομιά της πρώτης θητείας – Φορολογικές περικοπές, χρηματιστηριακό ράλι και το σοκ της πανδημίας
World

Τραμπ: Η οικονομική κληρονομιά της πρώτης θητείας

Στις 8 Νοεμβρίου 2016 εξελέγη για πρώτη φορά ο Τραμπ και η θητεία του χαρακτηρίστηκε από την ισχυρή αγορά εργασίας και τη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων έως την εκτίναξη του ελλείμματος και την απώλεια εκατομμυρίων θέσεων εργασίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πολυτελή ακίνητα: Τα πέντε ακριβότερα ακίνητα που πουλήθηκαν το 2026
World

Τα πέντε ακριβότερα ακίνητα που πουλήθηκαν το 2026

Τα πολυτελή ακίνητα που πουλήθηκαν φέτος από την ιδιωτική νησιωτική πολιτεία του Ζάκερμπεργκ στα υπερπολυτελή διαμερίσματα του Ντουμπάι

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πληθωρισμός: Έχει ταβάνι η ακρίβεια στην Ελλάδα;
Economy

Έχει ταβάνι η ακρίβεια στην Ελλάδα;

Το άλμα στο 5,6% τον Οκτώβριο δυσκολεύει το στοίχημα της αποκλιμάκωσης – Τι «βλέπουν» οι αναλυτές

Γιάννης Αγουρίδης
Πίσω από την άνοδο της ακροδεξιάς: Η κρίση του κράτους πρόνοιας και η διεύρυνση των ανισοτήτων
World

Η κρίση του κράτους πρόνοιας και η ακροδεξιά

Μελετητές και πολιτικό σύστημα συμφωνούν εν πολλοίς στις αιτίες της ακροδεξιάς ρελάνς, αλλά χαρακτηρίζονται από αμηχανία, αντιφάσεις και αδιέξοδα ως προς τις λύσεις

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Poundland: Τα σχέδια για «απόβαση» στην Ελλάδα και ο φόβος για μαζικά λουκέτα
World

Poundland: Από την «απόβαση» στην Ελλάδα στον φόβο για μαζικά λουκέτα

Από τα πλάνα για επέκταση στην Ελλάδα η Poundland βρίσκεται μπροστά στο ενδεχόμενο να βάλει λουκέτα - Απειλούνται χιλιάδες θέσεις εργασίας

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Pizza Fan: Επιστρέφει την επόμενη εβδομάδα – Το στοίχημα του επενδυτή
Business

Πότε ανοίγει η Pizza Fan – Οι μνηστήρες και τι θέλει ο Αντάρας

Ο δικηγόρος της Pizza Fan, Μιχάλης Μαρκουλάκος μιλά στον ΟΤ για την επαναλειτουργία, τις δεσμεύσεις στους λογαριασμούς, τον φορολογικό έλεγχο και τους ενδιαφερόμενους επενδυτές

Γιώργος Μανέττας
Περισσότερα από Ενέργεια
GSI: Τι σημαίνει τελικά το «όλα καλά» του Φιντάν – Ο ρόλος της Γαλλίας
Ενέργεια

GSI: Τι σημαίνει το «όλα καλά» του Φιντάν - Ο ρόλος της Γαλλίας

Αρμόδιες πηγές σημειώνουν στο in πως το Παρίσι έστειλε ρηματική διακοίνωση στην Άγκυρα για το καλώδιο - Τι εκτιμούν για τα συμφέροντα της Τουρκίας

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ενέργεια: Έρχεται δεκαετία ισχυρής ζήτησης
World

Ανατροπή: Έρχεται 10ετία ισχυρής ζήτησης για πετρέλαιο

Την ώρα που οι γεωπολιτικές εντάσεις και η αβεβαιότητα για τις τιμές του πετρελαίου δυσκολεύουν τους σχεδιασμούς των επιχειρήσεων του κλάδου της ενέργειας

Γιάννης Αγουρίδης
Gazprom: Ρεκόρ άντλησης φυσικού αερίου από τις υπόγειες αποθήκες της Ευρώπης
Φυσικό αέριο

Gazprom: Ρεκόρ άντλησης φυσικού αερίου από τις ευρωπαϊκές αποθήκες

Η ποσότητα φυσικού αερίου που αντλήθηκε από τις αποθήκες ήταν κατά 34%, ή σχεδόν κατά 100 εκατ. κυβικά μέτρα, υψηλότερη από το προηγούμενο ρεκόρ λέει η Gazprom

GSI: Απόπλους για το γαλλικό σκάφος μετά τη NAVTEX
Ηλεκτρισμός

Απόπλους για το γαλλικό σκάφος, restart για τις έρευνες του GSI

Άμεσα ο απόπλους του ABEILLE MARENGO για τις έρευνες του GSI - Το τελευταίο «τσεκ» στα σόναρ - Τι έπεται μετά τη NAVTEX για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου

Χρήστος Κολώνας
ΑΔΜΗΕ – GSI: NAVTEX από Ελλάδα και Κύπρο για έρευνες στην ηλεκτρική διασύνδεση
Ενέργεια

ΑΔΜΗΕ - GSI: NAVTEX από Ελλάδα και Κύπρο για έρευνες στην ηλεκτρική διασύνδεση

Σύμφωνα με ανακοίνωση της κοινοπραξίας, το Abeille Marengo θα πραγματοποιήσει έρευνες βυθού κατά μήκος της προβλεπόμενης όδευσης του καλωδίου

Καλώδιο GSI: Τουρκική αντί – NAVTEX για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου
Ενέργεια

Καλώδιο GSI: Τουρκική αντί – NAVTEX για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου

Στην τουρκική αντι – NAVTEX αναφέρεται πως όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες στην περιοχή της «τουρκικής θαλάσσιας δικαιοδοσίας πρέπει να συντονίζονται με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές».

GSI: Εκδόθηκε η NAVTEX, έτοιμο για έρευνες το γαλλικό πλοίο
Ενέργεια
Upd: 19:35

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Εκδόθηκε η NAVTEX για τις έρευνες

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές το γαλλικό πλοίο «Abeille Marengo» μετά και την έκδοση της NAVTEX είναι έτοιμο να ξεκινήσει τις έρευνες βυθού για το καλώδιο. Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Latest News
WSJ: Ανατρέπονται τα σχέδια του Τζέι Ντι Βανς για τον Λευκό Οίκο
Κόσμος

WSJ: Ανατρέπονται τα σχέδια του Τζέι Ντι Βανς για τον Λευκό Οίκο

Η εκλογική συντριβή των Ρεπουμπλικανών κλονίζει τις προεδρικές φιλοδοξίες του Τζέι Ντι Βανς για το 2028, με ισχυρούς δωρητές και στενούς συμμάχους του να αμφισβητούν πλέον την υποψηφιότητά του, σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal.

Βαγγέλης Γεωργίου
120 δόσεις: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση – Οι προϋποθέσεις [Μέρος 2ο]
Experts

120 δόσεις: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση - Οι προϋποθέσεις

Τα οφέλη από την ένταξη στην ρύθμιση και τα δικαιώματα που διατηρεί το δημόσιο

Απόστολος Αλωνιάτης
Κρήτη: Εμβληματικές επενδύσεις αλλάζουν τον τουριστικό χάρτη του νησιού
Τουρισμός

Εμβληματικές επενδύσεις αλλάζουν τον τουριστικό χάρτη της Κρήτης

Το νέο αεροδρόμιο απογειώνει τις τουριστικές επενδύσεις στην Κρήτη

Λάμπρος Καραγεώργος
Χούθι: Στόχος επίθεσης το οικονομικό κέντρο του Ριάντ – Ζημιές στον πύργο της Aramco
World

Στόχος των Χούθι το οικονομικό κέντρο του Ριάντ - Ζημιές στον πύργο της Aramco

Η στοχοποίηση του οικονομικού κέντρου του Ριάντ έχει ιδιαίτερο συμβολισμό – Οι Χούθι, έχουν κατηγορήσει τις σαουδαραβικές δυνάμεις για δύο αιματηρές επιθέσεις κατά αμάχων προχθές και χθες στην Υεμένη

Μετά τα ρεκόρ η Οδύσσεια ξανά στις αίθουσες – Όσκαρ, Avengers και Dune
Tέχνη και Ζωή

Μετά τα ρεκόρ η Οδύσσεια ξανά στις αίθουσες – Όσκαρ, Avengers και Dune

Το επικό blockbuster του Κρίστοφερ Νόλαν, Η Οδύσσεια, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη για να υπενθυμίσει τη δυναμική της

Λουκάς Καρνής
GSI: Τι σημαίνει τελικά το «όλα καλά» του Φιντάν – Ο ρόλος της Γαλλίας
Ενέργεια

GSI: Τι σημαίνει το «όλα καλά» του Φιντάν - Ο ρόλος της Γαλλίας

Αρμόδιες πηγές σημειώνουν στο in πως το Παρίσι έστειλε ρηματική διακοίνωση στην Άγκυρα για το καλώδιο - Τι εκτιμούν για τα συμφέροντα της Τουρκίας

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Dirty Money: Bankers, Lawyers, Accountants Face Tougher Rules
English Edition

Dirty Money: Bankers, Lawyers, Accountants Face Tougher Rules

Greece is tightening its anti-money laundering framework, with new rules to expose the “straw men” behind shell companies

«Γιορτές για όλους»: Το σχέδιο για φθηνότερο χριστουγεννιάτικο τραπέζι
Economy

«Γιορτές για όλους»: Το σχέδιο για φθηνότερο χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Οι ανακοινώσεις για το «καλάθι» των εορτών αναμένονται προς το τέλος Νοεμβρίου - Τι θα μπει στη λίστα προϊόντων

Crypto: Πλησιάζει το τέλος της κυριαρχίας τους – Ο Τραμπ και οι Δημοκρατικοί
Crypto

Crypto: Πλησιάζει το τέλος της κυριαρχίας τους

Ο κλάδος των crypto ετοιμάζεται για τη μεγάλη αναμέτρηση με τη διαφάνεια και τους Δημοκρατικούς λόγω των δεσμών με τον Τραμπ

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Μητσοτάκης: Στρατηγική επένδυση και ευρωπαϊκό έργο ο GSI
Πολιτική

Μητσοτάκης: Στρατηγική επένδυση και ευρωπαϊκό έργο ο GSI

Ποιο είναι το μήνυμα για το GSI από τον Κυριάκο Μητσοτάκη - Τι αναφέρει στην κυριακάτικη ανάρτησή του

Πιτσιλής: Θα βάλουμε στοπ στην παρανομία – Αναζητούνται και άλλα πρόσωπα για το κύκλωμα της Θεσσαλονίκης
Economy

Πιτσιλής: Θα βάλουμε στοπ στην παρανομία - Τι είπε για το κύκλωμα της Θεσσαλονίκης

«Η ανοχή στη διαφθορά είναι μηδενική» είπε στο MEGA ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής

Λέκκας: Απαρχαιωμένες οι αντιπλημμυρικές υποδομές
Κοινωνία

Λέκκας: Απαρχαιωμένες οι αντιπλημμυρικές υποδομές

Ο καθηγητής Ευθύμης Λέκκας, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και σημειώνει ότι πρέπει να επανεξεταστεί η ικανότητα όλων των αντιπλημμυρικών έργων στην Αττική και σε ολόκληρη τη χώρα

Επίδομα 400 ευρώ για συνταξιούχους: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε θα γίνει η πληρωμή
Economy

Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Πότε θα καταβληθεί

Τα κριτήρια για το επίδομα 400 ευρώ - Ποιοι δικαιούχοι μένουν εκτός ενίσχυσης

Η μάχη της διαδοχής του Τραμπ έχει ήδη ξεκινήσει – Οι υποψήφιοι
Κόσμος

Ξεκίνησε η μάχη της διαδοχής του Τραμπ - Οι υποψήφιοι

Οι σαρωτικές νίκες των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026 αναδιαμορφώνουν το πολιτικό σκηνικό στις ΗΠΑ, ανοίγοντας τον δρόμο για νέους διεκδικητές της προεδρίας το 2028

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τράπεζες: Η «ακτινογραφία» των αποτελεσμάτων στο 9μηνο του 2026
Τράπεζες

Τράπεζες: Η «ακτινογραφία» των αποτελεσμάτων στο 9μηνο του 2026

Η πιστωτική επέκταση και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ξεπέρασε τα 10,5 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο 2026

43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Όλοι οι κλειστοί δρόμοι και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Κοινωνία

43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Όλοι οι κλειστοί δρόμοι και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Περισσότεροι από 85.000 δρομείς, αριθμός ρεκόρ συμμετέχουν στους αγώνες στο πλαίσιο του 43ου Αυθεντικού Μαραθώνιου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies