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Optima bank: Αύξηση κερδών κατά 34% στο 9μηνο

Ισχυρή ανάπτυξη σε δάνεια και καταθέσεις - Τα μηνύματα Τανισκίδη και Κυπαρίσση

Τράπεζες 11.11.2026, 08:25
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Optima bank: Αύξηση κερδών κατά 34% στο 9μηνο
Από αριστερά προς τα δεξιά - Ο πρόεδρος της Optima Γεώργιος Τανισκίδης και ο CEO Δημήτρης Κυπαρίσσης
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Σημαντική αύξηση της κερδοφορίας και ισχυρή ανάπτυξη σε δάνεια και καταθέσεις κατέγραψε η Optima bank το 9μηνο του 2026.

Οι επιδόσεις του 9μήνου επιβεβαιώνουν τη σταθερή ανοδική πορεία της τράπεζας και τη δυναμική του επιχειρηματικού της μοντέλου, ενισχύοντας την παρουσία της στην ελληνική αγορά.

Κερδοφορία που προσεγγίζει την επίδοση ολόκληρου του 2025

Τα καθαρά κέρδη του 9μήνου ανήλθαν σε €165,1 εκατ., έναντι €123,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, αυξημένα κατά 34%.

Η επίδοση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς στους πρώτους εννέα μήνες του 2026 η Optima bank πέτυχε ήδη το 97% των συνολικών καθαρών κερδών του 2025, τα οποία είχαν διαμορφωθεί στα €170 εκατ.

Ισχυρή πιστωτική επέκταση και αύξηση καταθέσεων

Η Optima bank συνέχισε να διευρύνει τις χρηματοδοτήσεις της, καλύπτοντας τις ανάγκες και στηρίζοντας τα επενδυτικά σχέδια της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Οι συνολικές εκταμιεύσεις δανείων κατά το 9μηνο έφτασαν τα €3,1 δισ., αυξημένες κατά 25% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025

Τα υπόλοιπα δανείων διαμορφώθηκαν στα €6,1 δισ., σημειώνοντας αύξηση κατά 38% σε ετήσια βάση και κατά €1,0 δισ. από την αρχή της χρονιάς

Οι καταθέσεις ανήλθαν στα €7,5 δισ., αυξημένες κατά 32% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025 και ενισχυμένες κατά €1,2 δισ. από το τέλος του προηγούμενου έτους, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη ιδιωτών και επιχειρήσεων στην τράπεζα

Το σύνολο του ενεργητικού έφτασε τα €9,1 δισ., καταγράφοντας αύξηση 36% σε ετήσια βάση.

Υψηλή αποδοτικότητα και λειτουργική αποτελεσματικότητα

Η Optima bank συνεχίζει να αποδεικνύει έμπρακτα την εξαιρετική της λειτουργική αποτελεσματικότητα, διατηρώντας με διαφορά τις καλύτερες επιδόσεις στην Ελλάδα και από τις καλύτερες στην Ευρώπη:

  • η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) διαμορφώθηκε στο 27,8%, έναντι 25,3% στο 9μηνο του 2025
  • ο δείκτης εξόδων προς βασικά έσοδα (C:CI) υποχώρησε στο 22,1%, από 25,2% την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αποτυπώνοντας τη δυνατότητα της τράπεζας να αναπτύσσει αποτελεσματικά τις εργασίες της.

Σε τροχιά επίτευξης του αναθεωρημένου ετήσιου στόχου

Μετά τις ισχυρές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου, η Optima bank είχε αναθεωρήσει ανοδικά τον στόχο καθαρής κερδοφορίας για το 2026, από €195 εκατ. σε €210 εκατ. Τα σημερινά αποτελέσματα του 9μήνου ενισχύουν την πορεία της τράπεζας προς την επίτευξη αυτού του στόχου.

Ο πρόεδρος της Optima bank, κ. Γεώργιος Τανισκίδης, δήλωσε: «Το γεγονός ότι σε εννέα μήνες προσεγγίσαμε την κερδοφορία ολόκληρου του 2025 αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο την πρόοδο της Optima bank. Πίσω από αυτή την επίδοση βρίσκονται η εμπιστοσύνη των πελατών μας και η καθημερινή προσπάθεια των ανθρώπων μας. Οι επιχειρήσεις μάς εμπιστεύονται τα αναπτυξιακά σχέδιά τους και οι ιδιώτες μάς επιλέγουν για τις καταθέσεις και τις επενδύσεις τους. Η εμπιστοσύνη αυτή αποτελεί για εμάς αναγνώριση, αλλά και ευθύνη. Μας δίνει τη δύναμη να συνεχίζουμε με την ίδια συνέπεια, ως τράπεζα αναφοράς για την ελληνική αγορά».

Ο CEO της Optima bank, κ. Δημήτρης Κυπαρίσσης, δήλωσε: «το 9μηνο του 2026 πετύχαμε καθαρά κέρδη €165,1 εκατ., αυξημένα κατά 34%, και εκταμιεύσεις δανείων €3,1 δισ., ενισχύοντας παράλληλα την αποδοτικότητά μας. Η σημαντική αύξηση των χρηματοδοτήσεων και των καταθέσεων δείχνει ότι εξακολουθούμε να παρέχουμε τη βέλτιστη εξυπηρέτηση με προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών μας, ενισχύοντας παράλληλα περαιτέρω τη θέση μας στην ελληνική τραπεζική αγορά. Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους της Optima bank για τη συμβολή τους και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με την ίδια προσήλωση, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες της αγοράς και δημιουργώντας σταθερά αξία για τους πελάτες και τους μετόχους μας».

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