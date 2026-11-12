Μπαρ (Fed): Η AI χωρίς δικλείδες ασφαλείας ενέχει τον κίνδυνο διεύρυνσης της ανισότητας

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Προειδοποίηση ότι η ταχεία υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης κινδυνεύει να επιδεινώσει την ανισότητα βραχυπρόθεσμα απηύθυνε ο διοικητής της Fed, Μάικλ Μπαρ.

Η συγκεντρωμένη ισχύς στην αγορά θα μπορούσε να διευρύνει την ανισότητα εάν κυριαρχήσει ένας μικρός αριθμός εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, με τον πλούτο αυτών των στελεχών και των μετόχων να αυξάνεται.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να είναι έτοιμοι για την πιθανότητα σοβαρών βραχυπρόθεσμων διαταραχών στην αγορά εργασίας και να θέσουν σε εφαρμογή προστατευτικά κιγκλιδώματα τώρα.

Speech by Governor Barr on artificial intelligence and inequality: https://t.co/5u3jAyYhfy Watch live: https://t.co/nvx59dtVXn Learn more about Governor Barr: https://t.co/AZsNWhl2ze — Federal Reserve (@federalreserve) November 12, 2026

Ο Μπαρ προειδοποίησε ότι η ταχεία υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης κινδυνεύει να επιδεινώσει την ανισότητα βραχυπρόθεσμα και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να είναι έτοιμοι για την πιθανότητα σοβαρών βραχυπρόθεσμων διαταραχών στην αγορά εργασίας.

Η έκταση και η διάρκεια οποιουδήποτε αντίκτυπου θα εξαρτηθεί από τα προστατευτικά κιγκλιδώματα που θα τεθούν σε εφαρμογή τώρα, τόνισε κατά την διάρκεια ομιλίας του στο Πανεπιστήμιο Yale.

Οι δικλείδες ασφαλείας

Η συγκεντρωμένη ισχύς στην αγορά θα μπορούσε να διευρύνει την ανισότητα εάν κυριαρχήσει ένας μικρός αριθμός εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, με τον πλούτο αυτών των στελεχών και των μετόχων να αυξάνεται, ενώ οι μικρότερες εταιρείες θα δουν μείωση του μεριδίου αγοράς, προειδοποίησε ο αξιωματούχος της Fed.

«Σε αυτό το σενάριο, η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους θα είχε περιορισμένη πρόσβαση σε πόρους τεχνητής νοημοσύνης που διαρκώς βελτιώνονται, γεγονός που σημαίνει ότι θα αποκόμιζαν μικρότερα οφέλη», δήλωσε ο Barr. «Συνολικά, το μερίδιο του εισοδήματος που κατευθύνεται στην εργασία θα μειωνόταν, η συγκέντρωση στην αγορά θα αυξανόταν και η ανισότητα θα διευρυνόταν».

Στην ομιλία του, ο Μπαρ δεν αναφέρθηκε άμεσα στη νομισματική πολιτική ούτε στις οικονομικές του προβλέψεις. Αν και υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις για απώλειες θέσεων εργασίας που να συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και ορισμένα στοιχεία που υποδεικνύουν αυξημένη παραγωγικότητα, η εφαρμογή της παραμένει περιορισμένη και κανείς δεν γνωρίζει ποιος θα είναι τελικά ο αντίκτυπός της στην οικονομία, σημείωσε ο Μπαρ.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να θεσπίσουν άμεσα δικλείδες ασφαλείας, τόνισε. «Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το ενδεχόμενο σοβαρών βραχυπρόθεσμων αναταράξεων στην αγορά εργασίας, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά», ανέφερε ο Μπαρ.

«Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για την κοινωνία να αρχίσει να εξετάζει πώς θα διαχειριστεί αυτές τις πιθανές προκλήσεις —όσο η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται ακόμη σε σχετικά πρώιμο στάδιο— ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα μακροπρόθεσμα οφέλη για το κοινωνικό σύνολο».