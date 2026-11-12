 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Fine Art"
    [1]=>
    string(18) "Academic Interests"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(5) "Other"
    [1]=>
    string(19) "Arts and Humanities"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(149) "Arts & Entertainment: Creative works, such as visual arts, crafts, literature and folklore as well as popular entertainment like Music, Movies and TV"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  NULL
}

Δημοπρασία: Πίνακας 3 εκατ. δολαρίων της Ο’Κιφ κλεισμένος σε μια ντουλάπα

Πίνακας της Ο’Κιφ αγοράστηκε το 1963 έναντι 3.800 δολαρίων, αλλά η κόρη της ιδιοκτήτριάς του τον έκλεισε σε μια ντουλάπα για δεκαετίες, και τώρα η αξία του εκτιμάται στα 3 εκατ. δολάρια.

Tέχνη και Ζωή 12.11.2026, 07:40
Σχολιάστε
Δημοπρασία: Πίνακας 3 εκατ. δολαρίων της Ο’Κιφ κλεισμένος σε μια ντουλάπα
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Πίνακας της διακεκριμένης αμερικανίδας ζωγράφου Τζόρτζια Ο’Κιφ, ο οποίος παρέμενε επί δεκαετίες σε ντουλάπα διαμερίσματος στο Μανχάταν, θα διατεθεί σε δημοπρασία από τον οίκο Christie’s στη Νέα Υόρκη στις 17 Νοεμβρίου, με εκτιμώμενη αξία περίπου 3 εκατ. δολαρίων.

Το έργο «Near Abiquiu, New Mexico I» (φωτογραφία, επάνω), διαστάσεων περίπου 25 επί 61 εκατοστών, εντοπίστηκε από την ανιψιά της ιδιοκτήτριάς του μέσα σε ξύλινο κουτί, πίσω από παλτά, σε διαμέρισμα στο Ιστ Βίλατζ.

Η ιδιοκτήτρια είχε αναφέρει στην ανιψιά της, η οποία τη βοηθούσε να τακτοποιήσει τις υποθέσεις της, ότι στην ντουλάπα υπήρχε έργο της Ο’Κιφ

Λίγο πριν από τον θάνατό της, η ιδιοκτήτρια είχε αναφέρει στην ανιψιά της, η οποία τη βοηθούσε να τακτοποιήσει τις υποθέσεις της, ότι στην ντουλάπα υπήρχε έργο της Ο’Κιφ.

Μέχρι την επανεμφάνισή του, ο πίνακας ήταν γνωστός μόνο μέσα από φωτογραφία του 1931. Σύμφωνα με τον Τάιλι Αμποτ, ανώτερο ειδικό και διευθυντή Αμερικανικής Τέχνης του Christie’s, το ηλεκτρονικό μήνυμα της ανιψιάς κινητοποίησε αμέσως τους ειδικούς του οίκου, οι οποίοι αναζήτησαν το έργο στη βιβλιογραφία για να επιβεβαιώσουν τη γνησιότητά του.

Η μητέρα της ιδιοκτήτριας είχε αγοράσει τον πίνακα το 1963 έναντι 3.800 δολαρίων από την Downtown Gallery του Μανχάταν, που εκπροσωπούσε την Ο’Κιφ.

Δώρο για το μεταπτυχιακό

Τον προσέφερε στην κόρη της ως δώρο για την απόκτηση του μεταπτυχιακού της τίτλου.

Για χρόνια, το έργο ήταν στο διαμέρισμα. Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, ωστόσο, η ιδιοκτήτρια παρατήρησε ότι επισκέπτες κοιτούσαν το έργο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αποφάσισε να το φυλάξει στην ντουλάπα.

Η οικογένεια ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία της γυναίκας, η οποία είχε υπηρετήσει στη διπλωματική υπηρεσία.

Η Ο’Κιφ ζωγράφισε το έργο το 1930, έναν χρόνο μετά το πρώτο της ταξίδι στο Νέο Μεξικό. Θεωρείται πιθανότατα ο πρώτος από τρεις πίνακες που απεικονίζουν την κορυφή Λόμπο.

Ο δεύτερος βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, ενώ ο τρίτος ανήκε παλαιότερα στη συλλογή των Ντέιβιντ και Πέγκι Ροκφέλερ.

Ο πίνακας θα συμπεριληφθεί στη βραδινή δημοπρασία τέχνης του 20ού αιώνα του οίκου Christie’s.

Πηγή: ΑΠΕ

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τέλος στο τριήμερο ανοδικό σερί με ελεγχόμενες απώλειες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τέλος στο τριήμερο ανοδικό σερί με ελεγχόμενες απώλειες
Πετρέλαιο: Γύρισε ανοδικά μετά τις δηλώσεις Τραμπ
Wall Street

Γύρισε ανοδικά το πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ
Nvidia: Βουτιά 5% στη μετοχή μετά την παραίτηση του Tζένσεν Χουάνγκ
Wall Street

«Σεισμός» στη Nvidia - Xάνει 5% η μετοχή μετά την έξοδο Χουάνγκ
Wall Street: Πιέσεις και βουτιά για την Nvidia
Wall Street

Πιέσεις στη Wall Street φέρνει ο σεισμός στην Nvidia
Παπασταύρου στην COP31: Η Ελλάδα θα προστατεύει το 35% των θαλασσών της το 2027
Green

Παπασταύρου στην COP31: Η Ελλάδα θα προστατεύει το 35% των θαλασσών της το 2027
Τουρκία: Συμφωνία χρηματοδότησης ύψους 1,6 δισ. δολαρίων για την κλιματική πολιτική
Κλιματική αλλαγή

Τουρκία: Συμφωνία χρηματοδότησης ύψους 1,6 δισ. δολαρίων για την κλιματική πολιτική

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Σούπερ μάρκετ: Σκλαβενίτης, ΑΒ και Μασούτης ποντάρουν στο μοντέλο «all-inclusive» – Οι λόγοι
Business

Γιατί τα σούπερ μάρκετ στρέφονται στο «all-inclusive»

Οι ελληνικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ μετατρέπουν τα μεγάλα καταστήματα σε «all-inclusive» χώρους, συνδυάζοντας τα ψώνια τροφίμων με υπηρεσίες εστίασης και οικογενειακές ανέσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Data centers: Ο στόχος των 210 MW και τα εμπόδια για τις επενδύσεις στην Ελλάδα
Τεχνολογία

Μπεχράκης: Στόχος τα 210 MW στα ελληνικά data centers σε 3-5 χρόνια

Η Greek Data Center Association τοποθετεί τον πήχη των data centers για την επόμενη τριετία έως πενταετία – Η στενότητα ηλεκτρικού χώρου, το ετήσιο τέλος ανά MW και οι ενστάσεις για το νέο θεσμικό πλαίσιο

Γιώργος Πολύζος
ΕΚΤ: Καμπανάκι για νέο κύκλο ανατιμήσεων στα προϊόντα
World

Γιατί έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων παρά τη μείωση των καυσίμων

Η αποκλιμάκωση των καυσίμων δημιουργεί προσδοκίες ανακούφισης, αλλά η ΕΚΤ εντοπίζει νέες πιέσεις στους τιμοκαταλόγους των επιχειρήσεων που μπορεί να φτάσουν στους καταναλωτές ακόμη και το 2027

Αλέξανδρος Κλώσσας
KBW για ελληνικές τράπεζες: Αναβαθμίζει Alpha, προτιμά Εθνική και Πειραιώς
Τράπεζες

KBW: Θετική για ελληνικές τράπεζες - Top picks Εθνική, Πειραιώς 

Η KBW αναλύει τις προοπτικές για τις ελληνικές τράπεζες μετά και τις ανακοινώσεις για τα οικονομικά αποτελέσματα - Αναβαθμίζει την Alpha 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΗΠΑ: Οι δασμοί θα κάνουν πιο βαρύ το έλκηθρο του Άγιου Βασίλη
World

Οι δασμοί Τραμπ θα κάνουν πιο βαρύ το έλκηθρο του Αι Βασίλη

Φθηνά, αλλά όμορφα δώρα τέλος στις ΗΠΑ, καθώς οι δασμοί του Τραμπ περιόρισαν τις επιλογές των γονιών από τα φτωχά νοικοκυριά, ενώ δεν προσέφεραν στην εγχώρια ανάπτυξη

Γρηγόρης Τραγγανίδας
AirDNA: Αύξηση στις τιμές των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα
Τουρισμός

Airbnb: Οι τιμές τραβούν την ανηφόρα – Ποιοι προορισμοί αντέχουν

Aύξηση τιμών αλλά πτώση της ζήτησης για τον Οκτώβριο - Το δείχνουν τα στοιχεία της έρευνα της AirDNA

Λάμπρος Καραγεώργος
Liberty Ships: Τα πλοία που χτίστηκαν σε χρόνο-ρεκόρ, κέρδισαν τον πόλεμο και αναγέννησαν την ελληνική ναυτιλία
World

Τα θρυλικά πλοία πίσω από το ελληνικό ναυτιλιακό θαύμα

Στις 12 Νοεμβρίου 1942, καθελκύστηκε μετά από ναυπήγηση κάτω των 5 ημερών ένα πλοίο Liberty, το σκαρί στο οποίο στηρίχθηκε η πολεμική προσπάθεια κατά του Άξονα και μεταπολεμικά η ανάκαμψη της ελληνικής ναυτιλίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Nvidia: Σενάρια απομάκρυνσης του Τζένσεν Χουάνγκ μετά το σκάνδαλο των εξωσυζυγικών σχέσεων
World

Θα διώξει η Nvidia τον Χουάνγκ; - Αποκάλυψη και για δευτερη σχέση

Ο επικεφαλής της Nvidia βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενη πίεση, αφότου αποκαλύφθηκε δεύτερη σχέση λίγες ημέρες μετά τους ισχυρισμούς ότι διατηρούσε ερωτική σχέση με φερόμενη ως Κινέζα κατάσκοπο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Tέχνη και Ζωή
KPMG: 8 στις 10 γυναίκες στην Ελλάδα βλέπουν προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας τους
Business

Οκτώ στις 10 γυναίκες στην Ελλάδα αισιοδοξούν για ανάπτυξη της εταιρείας τους

Αισιοδοξία για την ανάπτυξη, επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη και νέες προτεραιότητες για τους ανθρώπους και τους οργανισμούς - Tι δείχνει η έρευνα της KPMG

NBA: Ο ΛεΜπρόν στην κορυφή, ο Αντετοκούνμπο στα 50 εκατ.
Business of Sport

NBA: Ο ΛεΜπρόν στην κορυφή, ο Αντετοκούνμπο στα 50 εκατ.

Ο Αντετοκούνμπο μοιράζεται την τρίτη θέση με τον Ντουράντ στα εμπορικά έσοδα

Γιώργος Μαζιάς
Ρόναλντ Λόντερ: Δωρίζει στο Met της Νέας Υόρκης συλλογή έργων τέχνης αξίας 1,5 δισ. δολαρίων
Tέχνη και Ζωή

Ρόναλντ Λόντερ: Δωρίζει στο Met συλλογή τέχνης αξίας 1,5 δισ. δολαρίων

Καθώς η γενιά του baby boom αναζητά τρόπους για να διασφαλίσει το μέλλον των συλλογών τέχνης της, ο Ρόναλντ Λόντερ προσέφερε στο Met ένα δώρο τέχνης, αξίας 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
EY: Το AI ενισχύει την παραγωγικότητα, αλλά η ανάπτυξη παραμένει ζητούμενο για τους CEOs
Executive

AI: Τι απαντούν οι CEOs για παραγωγικότητα και δεξιότητες

Ένας στους τέσσερις CEOs δυσκολεύεται να μετατρέψει τα οφέλη του AI σε μετρήσιμα οικονομικά αποτελέσματα, σύμφωνα με την EY

ΠΟΥ: Πάνω από 9 εκατομμύρια ζωές θα μπορούσαν να σωθούν ετησίως με τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα
Υγεία

Κρίσιμη η αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Η ατμοσφαιρική ρύπανση σε εξωτερικούς χώρους αποτελεί τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική απειλή για την ανθρώπινη υγεία παγκοσμίως

Godzilla Minus Zero: Ιστορικό ρεκόρ για την ιαπωνική κινηματογραφική παραγωγή
Tέχνη και Ζωή

Godzilla Minus Zero: Σαρώνει τα ταμεία σε Ιαπωνία και ΗΠΑ

Η νέα ταινία Godzilla Minus Zero έκανε εισπράξεις 31,6 εκατ. δολαρίων στο πρώτο Σαββατοκύριακο στις ΗΠΑ, καταγράφοντας το ισχυρότερο άνοιγμα για ιαπωνική ταινία. Στην Ιαπωνία έσπασε το ρεκόρ ημερήσιων εισπράξεων.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
VIDCAST – Finance Views | Αντώνης Μουζάκης: Τα ψιλά γράμματα των 120 δόσεων και το επιτόκιο «φωτιά»
Finance Views

Τα ψιλά γράμματα των 120 δόσεων και το επιτόκιο «φωτιά»

Σε αυτό το επεισόδιο του VIDCAST - Finance Views ο φοροτεχνικός Αντώνης Μουζάκης αναλύει τη ρύθμιση για τις 120 δόσεις - Εξηγεί ποια χρέη μπορούν να υπαχθούν καθώς πώς μπορεί να χαθεί η ρύθμιση

Ανδρομάχη Παύλου
Latest News
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τέλος στο τριήμερο ανοδικό σερί με ελεγχόμενες απώλειες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τέλος στο τριήμερο ανοδικό σερί με ελεγχόμενες απώλειες

Μετά το δεύτερο μισό της συνεδρίασης πήραν προβάδισμα οι πωλητές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον γενικό δείκτη να διακόπτει το ανοδικό του σερί

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Πετρέλαιο: Γύρισε ανοδικά μετά τις δηλώσεις Τραμπ
Wall Street

Γύρισε ανοδικά το πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ

Ανακάμπτει από τις πρωινές απώλειες το πετρέλαιο

Τζούλη Καλημέρη
Nvidia: Βουτιά 5% στη μετοχή μετά την παραίτηση του Tζένσεν Χουάνγκ
Wall Street
Upd: 17:23

«Σεισμός» στη Nvidia - Xάνει 5% η μετοχή μετά την έξοδο Χουάνγκ

H κεφαλαιοποίηση της Νvidia υποχώρησε κάτω από τα 4 τρισ. δολάρια

Wall Street: Πιέσεις και βουτιά για την Nvidia
Wall Street

Πιέσεις στη Wall Street φέρνει ο σεισμός στην Nvidia

Η μετοχή της Nvidia υποχωρεί κατά 10% στην Wall Street, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την αλλαγή στην ηγεσία της εταιρείας

Παπασταύρου στην COP31: Η Ελλάδα θα προστατεύει το 35% των θαλασσών της το 2027
Green

Παπασταύρου στην COP31: Η Ελλάδα θα προστατεύει το 35% των θαλασσών της το 2027

«Η Ελλάδα, με τα περισσότερα νησιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει τη θάλασσα στο DNA της», δήλωσε από την Αττάλεια ο Σταύρος Παπασταύρου

Τουρκία: Συμφωνία χρηματοδότησης ύψους 1,6 δισ. δολαρίων για την κλιματική πολιτική
Κλιματική αλλαγή

Τουρκία: Συμφωνία χρηματοδότησης ύψους 1,6 δισ. δολαρίων για την κλιματική πολιτική

Το πακέτο μέτρων για το κλίμα προς την Τουρκία αποτελεί το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα πακέτο χρηματοδότησης με βάση πολιτικές και εστίαση στο κλίμα της AIIB

Θεσσαλία: Η κυκλική οικονομία ως ευκαιρία ανάπτυξης για τον αγροτικό κόσμο
AGRO

Η κυκλική οικονομία ως ευκαιρία ανάπτυξης για τον αγροτικό κόσμο

Για τη Θεσσαλία η αποδοτικότερη παραγωγή συνδέονται άμεσα με την ανθεκτικότητα της τοπικής οικονομίας

Αγορές με δόσεις: Μεταβατική ρύθμιση για την αδειοδότηση επιχειρήσεων
Business

Αγορές με δόσεις: Μεταβατική ρύθμιση για την αδειοδότηση επιχειρήσεων

Η ρύθμιση αφορά τους μεσίτες πιστώσεων καταναλωτικής πίστης - Οι προθεσμίες

Black Friday: 12 συμβουλές για ασφαλείς αγορές
Business

Τα 12 SOS για τη Black Friday - Τι πρέπει να προσέξετε

Τι να προσέξουν οι καταναλωτές πριν τις αγορές της Black Friday - Τα λάθη και οι παγίδες

Nvidia: Παραιτήθηκε ο διευθύνων σύμβουλος Τζένσεν Χουάνγκ
Τεχνολογία
Upd: 16:15

Τέλος ο Χουάνγκ από την Nvidia - Ποιος παίρνει το τιμόνι

Η οικονομική διευθύντρια (CFO) Κολέτ Κρες ορίστηκε ως προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος

Τζούλη Καλημέρη
Costamare Bulkers: Υπερδιπλασιασμός κερδών στο τρίτο τρίμηνο
Ναυτιλία

Costamare Bulkers: Υπερδιπλασιασμός κερδών στο τρίτο τρίμηνο

Στα 358 εκατ. δολάρια η ρευστότητα για την Costamare Bulkers

Λάμπρος Καραγεώργος
KPMG: 8 στις 10 γυναίκες στην Ελλάδα βλέπουν προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας τους
Business

Οκτώ στις 10 γυναίκες στην Ελλάδα αισιοδοξούν για ανάπτυξη της εταιρείας τους

Αισιοδοξία για την ανάπτυξη, επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη και νέες προτεραιότητες για τους ανθρώπους και τους οργανισμούς - Tι δείχνει η έρευνα της KPMG

ΑΑΔΕ: Διπλή διάκριση στο Ετήσιο Συνέδριο του ΙΙΑ Greece
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Διπλή διάκριση για ΑΑΔΕ στο ετήσιο συνέδριο του ΙΙΑ Greece

Τιμητική βράβευση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, για τη διαρκή στήριξή του στον θεσμό του εσωτερικού ελέγχου

Nvidia: Ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμών πλησιάζει σε ιστορικό υψηλό
Tεχνητή νοημοσύνη

Ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμών της Nvidia πλησιάζει σε ιστορικό υψηλό

Το κόστος προστασίας του χρέους της Nvidia καθώς το δ.σ. της εταιρείας συνεδριάζει για να αποφασίσει για το μέλλον του Χουάνγκ

Euronext: Τι έδειξε το «crash test» έναντι της Wall Street
Markets

Τι έδειξε το «crash test» της Euronext έναντι της Wall Street

Γιατί οι ευρωπαϊκές εταιρείες δεν κερδίζουν από την εισαγωγή τους στη Wall Street - Ανάλυση της Euronext

MSCI: Οι επτά ελληνικές μετοχές που διατηρούνται στον βασικό δείκτη μετά την αναβάθμιση του Euronext Athens
Markets

Ποιες ελληνικές μετοχές παραμένουν στον MSCI

Kαμία ελληνική μετοχή δεν θα κατατασσόταν στην κατηγορία μεγάλης κεφαλαιοποίησης (Large Cap)

Αλεξάνδρα Τόμπρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies