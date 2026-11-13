Βιομηχανία: Άλμα 18,7% στις τιμές εισαγωγών τον Σεπτέμβριο

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Ενισχύθηκαν κατά 18,7% οι τιμές των εισαγωγών στη βιομηχανία τον Σεπτέμβριο 2026, έναντι αύξησης 0,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτουε 2025 με το 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ο δείκτης των τιμών των εισαγωγών στη βιομηχανία παρουσίασε αύξηση 4,1% σε μηνιαία βάση, έναντι μείωσης 0,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025.

Όπως επισημαίνει η ΕΛΣΤΑΤ, ο εν λόγω δείκτης κατέγραψε ετήσια αύξηση κατά 18,7% τον Σεπτέμβριο, λόγω της αύξησης του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 31,2% και της ανόδου του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 2,8%.

Σε επίπεδο επιμέρους κλάδων, οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρούνται στις κατηγορίες «παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου» (+91,4%), «άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου» (+57,5%) και «παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού» (+24,6%).

Αντιθέτως, η μεγαλύτερη ετήσια υποχώρηση παρατηρείται στην κατηγορία «βιομηχανία τροφίμων» (-2,7%).

Παράλληλα, η μηνιαία αύξηση των τιμών κατά 4,1% τον Σεπτέμβριο απορρέει από:

Την αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 6,2%

Την αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,9%

Η κατηγορία «παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου» καταγράφει και την υψηλότερη μηνιαία άνοδο (+17,6%), ενώ ακολουθούν η «άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου» (+8,9%) και η «παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού» (+8,8%). Από την άλλη, η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στην «παραγωγή προϊόντων καπνού» (-4,7%).