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Ο Τζένσεν Χουάνγκ παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia την Πέμπτη, έπειτα από ένα σκάνδαλο απιστίας και «κατασκοπείας».

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί το τέλος της πολυετούς θητείας του στην εταιρεία ημιαγωγών, την οποία συνίδρυσε το 1993.

Στα 33 χρόνια που βρέθηκε στο τιμόνι της Nvidia, ο Χουάνγκ επέβλεψε την εντυπωσιακή της ανάπτυξη, από μια μικρή και φιλόδοξη εταιρεία κατασκευής μικροεπεξεργαστών σε έναν τεχνολογικό κολοσσό αξίας πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων, με πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης.

Η απομάκρυνση ιδρυτών από τις ίδιες τις εταιρείες που δημιούργησαν είναι, άλλωστε, πολύ πιο συνηθισμένο φαινόμενο απ’ όσο θα μπορούσε να φανταστεί κανείς, σύμφωνα με το Business Insider.

Ο Χουάνγκ βρίσκεται, μάλιστα, σε μια μάλλον ξεχωριστή παρέα. Ο Στιβ Τζομπς, ο Ίλον Μασκ και ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI συγκαταλέγονται μεταξύ των διευθυνόντων συμβούλων που έχουν απομακρυνθεί από τις εταιρείες τις οποίες ίδρυσαν.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αποχωρήσεις προέκυψαν από σχετικά ασήμαντες διαφωνίες ή απότομη πτώση της χρηματιστηριακής αξίας των εταιρειών. Σε άλλες, ωστόσο, οι διευθύνοντες σύμβουλοι αισθάνθηκαν ότι προδόθηκαν, προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη ή ακόμη και συνελήφθησαν.

Ακολουθούν 11 ιδρυτές εταιρειών τεχνολογίας που εκδιώχθηκαν από τις επιχειρήσεις τις οποίες δημιούργησαν:

Στιβ Τζομπς, Apple

Το 1985, εννέα χρόνια μετά τη ίδρυση της Apple, ο Στιβ Τζομπς αποχώρησε από την εταιρεία.

Η υποχώρηση των πωλήσεων, σε συνδυασμό με το απαιτητικό και συχνά συγκρουσιακό διοικητικό του ύφος, οδήγησε σε αντιπαράθεση με τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο, Τζον Σκάλι (John Sculley).

Το διοικητικό συμβούλιο αφαίρεσε από τον Τζομπς τις εκτελεστικές του αρμοδιότητες, παρότι κατείχε τυπικά τη θέση του προέδρου της Apple, με αποτέλεσμα ο ίδιος να υποβάλει την παραίτησή του.

Στη συνέχεια, ο Τζομπς ίδρυσε μια νέα εταιρεία πληροφορικής, τη NeXT, την οποία εξαγόρασε η Apple το 1996 έναντι 427 εκατ. δολαρίων. Την επόμενη χρονιά, επέστρεψε στην Apple αναλαμβάνοντας τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Σαμ Άλτμαν, OpenAI

Ο Σαμ Άλτμαν συνίδρυσε την OpenAI το 2015 ως μη κερδοσκοπικό οργανισμό και διετέλεσε συμπρόεδρός της, μαζί με τον Ίλον Μασκ. Τέσσερα χρόνια αργότερα ανέλαβε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, ενώ έγινε ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης, όταν το ChatGPT κυκλοφόρησε το 2022.

Στα τέλη του 2023, το διοικητικό συμβούλιο της OpenAI αποφάσισε να τον απομακρύνει, δηλώνοντας ότι είχε χάσει την εμπιστοσύνη του στην ικανότητά του να ηγηθεί της εταιρείας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Άλτμαν δεν ήταν «σταθερά ειλικρινής και διαφανής στις επικοινωνίες του».

Ωστόσο, η έντονη αντίδραση των εργαζομένων και των επενδυτών οδήγησε στην επαναφορά του στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου μόλις τέσσερις ημέρες αργότερα.

Τζέρι Γιανγκ, Yahoo

Ο Τζέρι Γιανγκ συνίδρυσε τη Yahoo όταν ήταν ακόμη φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Stanford και ανέλαβε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου το 2007.

Στη συνέχεια, η Microsoft κατέθεσε πρόταση εξαγοράς της εταιρείας έναντι ποσού άνω των 44 δισ. δολαρίων, προσφέροντας σημαντικό premium σε σχέση με τη χρηματιστηριακή της αξία. Ωστόσο, ο Γιανγκ δεν επιθυμούσε να πουλήσει την εταιρεία. Μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων, η μετοχή της Yahoo υποχώρησε έως και κατά 20%.

Το διοικητικό συμβούλιο δέχθηκε έντονη κριτική για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την αποτυχημένη συμφωνία, ενώ αυξήθηκαν οι πιέσεις προς τον Γιανγκ να παραιτηθεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Παρέμεινε στη Yahoo, αναλαμβάνοντας διαφορετικό ρόλο, έως το 2012.

Τζακ Ντόρσεϊ, Twitter

Ο Τζακ Ντόρσεϊ έχει το σπάνιο «προνόμιο» να έχει απομακρυνθεί δύο φορές από την ηγεσία της ίδιας εταιρείας.

Το 2008, ο συνιδρυτής του Twitter, Έβαν Γουίλιαμς, τον απομάκρυνε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Στη συνέχεια, ο Ντόρσεϊ ίδρυσε τη Square, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των υπηρεσιών πληρωμών, προτού επιστρέψει στο Twitter το 2015, αρχικά ως προσωρινός διευθύνων σύμβουλος. Λίγο αργότερα, ο χαρακτηρισμός «προσωρινός» αφαιρέθηκε από τον τίτλο της θέσης του.

Το 2020, η ακτιβιστική επενδυτική εταιρεία Elliott Management άσκησε κριτική στον Ντόρσεϊ για τη διχασμένη προσοχή του μεταξύ Twitter και Square και πίεσε για την απομάκρυνσή του. Τελικά, ο Ντόρσεϊ παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου την επόμενη χρονιά.

Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ, FTX

Ο Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ αναδείχθηκε σε ένα από τα πλέον προβεβλημένα πρόσωπα της αγοράς κρυπτονομισμάτων, με την προσωπική του περιουσία να φτάνει στο αποκορύφωμά της τα 26 δισ. δολάρια, μετά την ίδρυση του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX.

Το 2022, το CoinDesk αποκάλυψε ότι ο ισολογισμός της εμπορικής εταιρείας του, Alameda Research, αποτελούνταν σε μεγάλο βαθμό από το ίδιο το κρυπτονόμισμα της FTX.

Οι στενές διασυνδέσεις μεταξύ των δύο εταιρειών προκάλεσαν πανικό στους επενδυτές, οι οποίοι έσπευσαν να αποσύρουν τα κεφάλαιά τους από το ανταλλακτήριο. Ωστόσο, η FTX δεν διέθετε επαρκή ρευστότητα για να καλύψει τις μαζικές αναλήψεις, εν μέρει εξαιτίας των υπέρογκων δαπανών των διοικητικών στελεχών της FTX.

Η FTX υπέβαλε αίτηση πτώχευσης και ο Μπάνκμαν-Φριντ αντικαταστάθηκε από τον Τζον Τζ. Ρέι (John J. Ray III), δικηγόρο με εξειδίκευση στην ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων από χρεοκοπημένες εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η Enron.

Το 2024, ο Μπάνκμαν-Φριντ καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 25 ετών.

Ίλον Μασκ, X.com

Ο Ίλον Μασκ ίδρυσε την X.com το 1999, ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών. Έναν χρόνο αργότερα, η εταιρεία συγχωνεύθηκε με την Confinity του Peter Thiel, η οποία είχε δημιουργήσει το PayPal.

Η νέα εταιρεία διατήρησε αρχικά την ονομασία X.com, με τον Musk στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Ωστόσο, σύντομα προέκυψαν έντονες διαφωνίες μεταξύ του Μασκ και των υπόλοιπων στελεχών της διοίκησης, σχετικά με την ονομασία της εταιρείας, το διοικητικό του ύφος και την επιθυμία του να προχωρήσει σε ριζική αναμόρφωση της βασικής τεχνολογικής υποδομής της πλατφόρμας.

Ενώ ο Μασκ απουσίαζε σε ταξίδι για τον μήνα του μέλιτος, ο Τιλ και ο συνιδρυτής του, Μαξ Λέβτσιν, οργάνωσαν τη σύνταξη επιστολής με την οποία εκφραζόταν η έλλειψη εμπιστοσύνης προς τον ίδιο. Στη συνέχεια, το διοικητικό συμβούλιο ψήφισε την απομάκρυνσή του και την τοποθέτηση του Thiel στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Μάρτιν Έμπερχαρντ, Tesla

Ο Μάρτιν Έμπερχαρντ συνίδρυσε την Tesla το 2003, ενώ ο Ίλον Μασκ εντάχθηκε στην εταιρεία την επόμενη χρονιά.

Παρότι ο Έμπερχαρντ κατείχε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου από την ίδρυση της εταιρείας, απομακρύνθηκε από τη θέση του το 2007. Αργότερα, δήλωσε στο Business Insider ότι ο Μασκ τον κάλεσε τηλεφωνικά και τον ενημέρωσε πως το διοικητικό συμβούλιο είχε συνεδριάσει ερήμην του, καταλήγοντας στην απόφαση ότι έπρεπε να αποχωρήσει.

Το 2009, ο Έμπερχαρντ προσέφυγε στη Δικαιοσύνη κατά της Tesla, κατηγορώντας τον Musk για δυσφήμιση και για την απομάκρυνσή του από την εταιρεία. Η δικαστική διαμάχη διευθετήθηκε με συμβιβασμό.

Τράβις Καλάνικ, Uber

Ο Τράβις Καλάνικ συνίδρυσε την Uber το 2009 και ανέλαβε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου την επόμενη χρονιά.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, η ηγεσία του συνδέθηκε με μια σειρά σκανδάλων, ενώ η εταιρεία δέχθηκε έντονη κριτική για την καλλιέργεια μιας εργασιακής κουλτούρας που χαρακτηριζόταν από εκφοβισμό και σεξισμό. Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος των New York Times, Mike Isaac, στο βιβλίο του «Super Pumped: The Battle for Uber», ορισμένα στελέχη της εταιρείας χρέωναν στα εταιρικά έξοδα ακόμη και επισκέψεις σε στριπτιζάδικα.

Το 2017, η Uber έχασε εκατοντάδες χιλιάδες πελάτες, εξαιτίας της διαδικτυακής εκστρατείας #DeleteUber, η οποία εξαπλώθηκε μαζικά μετά τις καταγγελίες ότι η εταιρεία σκόπευε να επωφεληθεί από την ταξιδιωτική απαγόρευση που είχε επιβάλει ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump.

Η κατάσταση επιβαρύνθηκε περαιτέρω όταν η πρώην μηχανικός της εταιρείας, Susan Fowler, κατήγγειλε περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης και σοβαρές παραλείψεις από την πλευρά του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού. Σε απάντηση, η Uber ξεκίνησε ανεξάρτητη έρευνα για την εργασιακή της κουλτούρα, τα ευρήματα της οποίας οδήγησαν τελικά στην παραίτηση του Kalanick.

Εντουάρντο Σαβερίν Facebook

Όπως παρουσιάζεται στην ταινία «The Social Network», με τον Άντριου Γκάρφιλντ στον ρόλο του, ο Εντουάρντο Σαβερίν συνίδρυσε το Facebook μαζί με τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ, όταν και οι δύο φοιτούσαν στο Πανεπιστήμιο Harvard. Διετέλεσε οικονομικός διευθυντής (CFO) της εταιρείας, μέχρι που παραγκωνίστηκε και ουσιαστικά εκτοπίστηκε από τη νεοφυή επιχείρηση το 2005.

Μετά την επένδυση ύψους 500.000 δολαρίων από τον Πίτερ Τιλ, η εταιρική δομή αναδιοργανώθηκε και το διοικητικό συμβούλιο εξέδωσε εκατομμύρια νέες μετοχές. Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό συμμετοχής του Σαβερίν, που ανερχόταν στο 30%, απομειώθηκε σε λιγότερο από 10%.

Σε ηλεκτρονικό μήνυμα που είχε στείλει εκείνη την περίοδο ο Ζάκερμπεργκ και το οποίο εξασφάλισε το Business Insider το 2012, έγραφε χαρακτηριστικά:

«Υπάρχει τρόπος να γίνει αυτό χωρίς να γίνει οδυνηρά προφανές σε εκείνον ότι το ποσοστό συμμετοχής του μειώνεται στο 10%;»

Ο Σαβερίν προσέφυγε στη Δικαιοσύνη. Η αγωγή διευθετήθηκε εξωδικαστικά το 2009, με αποτέλεσμα να αποκατασταθεί επίσημα ο τίτλος του ως συνιδρυτή του Facebook, ενώ διατήρησε και μετοχική συμμετοχή, η αξία της οποίας ξεπέρασε τα 2 δισ. δολάρια όταν η εταιρεία εισήχθη στο χρηματιστήριο.

Άντριου Μέισον, Groupon

Ο Άντριου Μέισον ίδρυσε την Groupon το 2008, δημιουργώντας μια εταιρεία που προσφέρει εκπτωτικές προσφορές για προϊόντα και υπηρεσίες τοπικών επιχειρήσεων.

Η εταιρεία απέκτησε μεγάλη δημοσιότητα στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της. Ωστόσο, μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο το 2011, άρχισε να αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες, με τη μετοχή της να υποχωρεί κατά περίπου 90% από το υψηλότερο επίπεδό της.

Ο δημοσιογράφος του CNBC, Herb Greenberg, ανακήρυξε τον Άντριου Μέισον «Χειρότερο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Χρονιάς» για το 2012, επικρίνοντας τις «αλλοπρόσαλλες και επιπόλαιες συμπεριφορές του, που έδιναν περισσότερο την εικόνα ενός μεγάλου παιδιού παρά ενός επικεφαλής εταιρείας».

Στις αρχές του 2013, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε την απομάκρυνσή του από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Πάλμερ Λάκι, Oculus VR

Ο Πάλμερ Λάκι σχεδίασε τα πρώτα πρωτότυπα του συστήματος εικονικής πραγματικότητας Oculus Rift και συγκέντρωσε 2,4 εκατ. δολάρια μέσω καμπάνιας χρηματοδότησης στην πλατφόρμα Kickstarter.

Η εταιρεία του εξαγοράστηκε από το Facebook το 2014, έναντι 2 δισ. δολαρίων, και σήμερα αποτελεί μέρος της Reality Labs, του τομέα της Meta που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη τεχνολογιών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας.

Το 2016, ο Λάκι προχώρησε σε δωρεά προς μια οργάνωση που υποστήριζε τον Ντόναλντ Τραμπ και διέδιδε διαδικτυακά σατιρικά memes κατά της Χίλαρι Κλίντον, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Την επόμενη χρονιά αποχώρησε από το Facebook.

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ αρνήθηκε ότι η απομάκρυνση του Λάκι συνδεόταν με τις πολιτικές του απόψεις.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «60 Minutes» το 2025, ο Λάκι δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο καθένας έχει τη δική του εκδοχή της ιστορίας, αλλά στην ουσία όλα καταλήγουν στο ότι έδωσα 9.000 δολάρια σε μια πολιτική οργάνωση που υποστήριζε τον Ντόναλντ Τραμπ και αντιτασσόταν στη Χίλαρι Κλίντον».