Μεταφορά συντελεστή δόμησης: Στους δήμους η απόφαση

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Λύση στο θέμα της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης έδωσε ο πρωθυπουργό, Κυριάκος Μητσοτάκης μετά και τη συνάντηση με επτά δημάρχους των βορείων προαστίων στο Μαξίμου.

Η κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει μεταφορά συντελεστή δόμησης από δήμο σε δήμο

Σύμφωνα με την ενημέρωση που ακολούθησε τη συνάντηση, σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφασίστηκε ότι οι δήμοι θα μπορούν είτε να προχωρήσουν στην εφαρμογή της μελέτης που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση είτε να προτείνουν δραστικές αλλαγές, με την κυβέρνηση να δεσμεύεται ότι θα σεβαστεί τη βούληση των τοπικών κοινωνιών.

Η μεταφορά συντελεστή δόμησης

Η λύση για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

Πρόκειται για ένα χρήσιμο πολεοδομικό εργαλείο, ιδιαίτερα για τη δημιουργία των κοινόχρηστων χώρων και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών διατηρητέων κτιρίων.

Η κυβέρνηση επανέλαβε ότι δεν θα υπάρξει μεταφορά συντελεστή από Δήμο σε Δήμο.

Με βάση το κείμενο της μελέτης, το οποίο έχει τεθεί σε διαβούλευση, ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι εναπόκειται στους ίδιους τους δημάρχους να αποφασίσουν αν θέλουν να προχωρήσουν ή να κάνουν δραστικές αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση, η γνώμη των τοπικών κοινωνιών θα γίνει σεβαστή.

Υπενθυμίζεται ότι η μεταφορά συντελεστή δόμησης είναι ένα εργαλείο που συζητείται ήδη από τη δεκαετία του 1970 και στην παρούσα φάση έχει λάβει την έγκριση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, στη συνάντηση μίλησαν και οι επτά δήμαρχοι. Στη σύσκεψη υπήρξαν δήμαρχοι που δεν θέλουν να κάνουν καθόλου χρήση του εργαλείου, άλλοι που θέλουν να κάνουν στο 100% και κάποιοι που θέλουν να κάνουν σημαντικές αλλαγές.

Σημειώνεται ότι η εξέλιξη έρχεται μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η μελέτη για τις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης στα βόρεια προάστια, με τους δήμους να προειδοποιούν για τον κίνδυνο πρόσθετης οικοδομικής επιβάρυνσης σε ήδη πυκνοδομημένες περιοχές.