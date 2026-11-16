Μεταφορά συντελεστή δόμησης: Υπαναχώρηση της κυβέρνησης

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Καμία απόφαση για εφαρμογή και οριοθέτηση Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ) δεν λαμβάνεται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των δημοτικών αρχών αποσαφηνίστηκε κατά τη σύσκεψη που είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και επτά δημάρχους του Βορείου Τομέα Αθηνών.

Μητσοτάκης σε δημάρχους: «Καμία απόφαση χωρίς τη δική σας σύμφωνη γνώμη»

Σύμφωνα με σχετικό ενημερωτικό σημείωμα, η κυβέρνηση μιλά επί της αρχής για μεταφορά συντελεστή εντός των ορίων του ίδιου δήμου, ενώ σε περίπτωση που οι δήμοι διατυπώσουν επιμέρους ενστάσεις επί των μελετών που έχουν εκπονηθεί, θα ακολουθεί πρόσθετη διαβούλευση ώστε να βρεθεί κοινά αποδεκτή λύση.

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«Τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς τελικά τη δική σας σύμφωνη γνώμη. Άρα, αν ένας δήμος επί της αρχής δεν επιθυμεί να κάνει χρήση των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή, θα μπορεί να έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό», σημείωσε ο πρωθυπουργός και προσέθεσε πως «αν αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο δεν το επιθυμείτε, δεν θα έρθουμε εμείς να σας το επιβάλουμε».

«Δεν θα υπάρχει καμία μεταφορά συντελεστή εκτός των ορίων του εκάστοτε δήμου. Αυτό είναι κάτι το οποίο το είπε ο Γενικός Γραμματέας, το επαναλαμβάνω κι εγώ σήμερα, κι εφόσον χρειαστεί, υπουργέ, να το νομοθετήσουμε, ώστε να υπάρχει και νομική κατοχύρωση», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όσον αφορά τους ΟΤΑ που επιθυμούν να κάνουν χρήση του εργαλείου μεταφοράς συντελεστή, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «εσείς θα είστε αυτοί που θα πρέπει να καθορίσετε τελικά τον τρόπο και τον τόπο στον οποίο θα μεταφερθεί αυτός ο συντελεστής. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται η σύμφωνη γνώμη σας και η σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού σας Συμβουλίου προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα Προεδρικά Διατάγματα τα οποία και θα καθορίσουν, τελικά, τις λεπτομέρειες της μεταφοράς του συντελεστή».

Οι τοπικές ιδιαιτερότητες

Υπενθυμίζεται πως η Μεταφορά του Συντελεστή Δόμησης θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 1979 και έχει κατ’ επανάληψη κριθεί συνταγματική από το ΣτΕ, εφόσον έχει προηγηθεί ολοκληρωμένος πολεοδομικός σχεδιασμός για τις ζώνες υποδοχής. Οι υπό δημόσια διαβούλευση μελέτες ΖΥΣ καλύπτουν ακριβώς αυτό το μακροχρόνιο κενό στην πολεοδομική μέριμνα.

«Δεν είμαστε εδώ για να σας επιβάλουμε το πώς θα εφαρμόσετε ένα μέτρο το οποίο επί της αρχής έχει πολλή λογική και έχει και τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου της Επικρατείας. Διότι ακριβώς η λογική του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι να λάβουμε υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες, άρα να κάνουμε τοπικές μελέτες. Αυτές οι τοπικές μελέτες δεν μπορούν να γίνουν χωρίς τη δική σας σύμφωνη γνώμη», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, η Υφυπουργός Μαρία Ελένη Σούκουλη Βιλιάλη, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής, ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, ο Δήμαρχος Παπάγου Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος, ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας Παναγιώτης Μανούρης, ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού Χαράλαμπος Μπονάτσος, ο Δήμαρχος Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς, ο Δήμαρχος Χαλανδρίου Συμεών Ρούσσος, ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης Στράτος Σαραούδας και ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης-Πεύκης Μάριος Ψυχάλης

Στη συνάντηση μίλησαν και οι επτά δήμαρχοι. Στη σύσκεψη υπήρξαν δήμαρχοι που δεν θέλουν να κάνουν καθόλου χρήση του εργαλείου, άλλοι που θέλουν να κάνουν στο 100% και κάποιοι που θέλουν να κάνουν σημαντικές αλλαγές. Υπενθυμίζεται ότι η εξέλιξη έρχεται μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η μελέτη για τις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης στα βόρεια προάστια, με τους δήμους να προειδοποιούν για τον κίνδυνο πρόσθετης οικοδομικής επιβάρυνσης σε ήδη πυκνοδομημένες περιοχές.