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Μνημόνιο Συνεργασίας ΥΠΕΞ και Enterprise Greece με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Η συνεργασία των τριών φορέων φιλοδοξεί να συνδέσει επιστημονική γνώση και ακαδημαϊκή έρευνα με τις πραγματικές ανάγκες της επιχειρηματικότητας

Economy 16.11.2026, 19:00
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Μνημόνιο Συνεργασίας ΥΠΕΞ και Enterprise Greece με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
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Σε επιστημονική και συστηματική βάση τίθεται εφεξής η συνεργασία μεταξύ του υπουργείου Εξωτερικών, της Enterprise Greece και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής εξωστρέφειας της Ελλάδας, την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Νέα εποχή στην εξωστρέφεια της χώρας

Η νέα αυτή συνεργασία επισφραγίστηκε συμβολικά με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας από τον υφυπουργό Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Enterprise Greece, Μαρίνο Γιαννόπουλο.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Θεοχάρης, πρόκειται για μια «νέα εποχή» στην οικονομική εξωστρέφεια της χώρας, καθώς η συνεργασία των τριών φορέων φιλοδοξεί να συνδέσει την επιστημονική γνώση και την ακαδημαϊκή έρευνα με τις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής επιχειρηματικότητας και τις απαιτήσεις των διεθνών αγορών.

Στο πλαίσιο της τριμερούς σύμπραξης προβλέπεται να αναπτυχθούν, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες δράσεις:

  • Ανάλυση διεθνών αγορών και επιχειρηματικών δεδομένων, με αξιοποίηση επιστημονικών μεθόδων και σύγχρονων εργαλείων ανάλυσης.
  • Εκπόνηση ενημερωτικών και ερευνητικών σημειωμάτων πρακτικής χρησιμότητας, με έμφαση στις διεθνείς οικονομικές και επιχειρηματικές τάσεις που επηρεάζουν τις ελληνικές εξαγωγές και το επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα.
  • Ανάπτυξη δράσεων οικονομικής εξωστρέφειας και διάχυσης γνώσης, με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων.
  • Οργάνωση θεματικών εκδηλώσεων και ημερίδων για τις εξαγωγές, τη διεθνή επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις, την καινοτομία, τη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την αγορά, τις νεοφυείς επιχειρήσεις και την τεχνητή νοημοσύνη.
  • Υποστήριξη της εξαγωγικής ετοιμότητας των επιχειρήσεων, μέσω της ανάπτυξης και πιλοτικής εφαρμογής εργαλείων αυτοαξιολόγησης, της δημιουργίας οδηγών προετοιμασίας για την είσοδο νεοφυών επιχειρήσεων σε ξένες αγορές, της χαρτογράφησης αγορών-στόχων και της καταγραφής βασικών επιχειρηματικών κινδύνων και ευκαιριών.
  • Εκπόνηση τριμηνιαίων εκθέσεων για την πορεία και τις προοπτικές των ελληνικών εξαγωγών. Οι εκθέσεις θα περιλαμβάνουν ανάλυση δεδομένων επενδύσεων και εμπορίου, αποτύπωση βασικών εξαγωγικών μεγεθών, ανάδειξη διεθνών τάσεων και εξελίξεων σε επιλεγμένους κλάδους ελληνικού ενδιαφέροντος, εντοπισμό αναδυόμενων ευκαιριών και δυνητικών αγορών-στόχων, καθώς και τεκμηριωμένες προτάσεις για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνούς παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Θεοχάρης: Εθνική προσπάθεια για προσέλκυση επενδύσεων

Χαιρετίζοντας την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, δήλωσε πως «θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό βήμα τη συμφωνία μας με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ουσιαστικά, από την πλευρά της κυβέρνησης, το υπουργείο Εξωτερικών και η Enterprise Greece εγκαινιάζουμε μία νέα εποχή, σε ό,τι αφορά την εθνική προσπάθεια για αύξηση των εξαγωγών και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην πατρίδα μας».

«Κάνω λόγο για “νέα εποχή”, διότι πιστεύω ότι σήμερα, όταν η ψηφιακή τεχνολογία και ιδιαίτερα η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζουν ριζικά όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, κάθε στρατηγική και κάθε πολιτική που σχεδιάζουμε θα πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και σε έγκυρες, μεθοδολογικά άρτιες αναλύσεις», συμπλήρωσε.

«Είμαι πολύ χαρούμενος, λοιπόν», προσέθεσε, «που πλέον το υπουργείο Εξωτερικών και η Enterprise Greece θα συνομιλούν τακτικά και άμεσα με μια ομάδα καταξιωμένων ειδικών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ενός από τα καλύτερα Πανεπιστήμια της Ευρώπης, ιδιαίτερα στους τομείς-κλειδιά για την προώθηση της εξωστρέφειας, όπως οι οικονομικές επιστήμες, τα διεθνή χρηματοοικονομικά κ.ά.

«Πιστεύω ότι με το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράψαμε αναγνωρίζεται εμπράκτως η σημασία της οικονομικής εξωστρέφειας, της διεθνοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων, της προσέλκυσης επενδύσεων και της αξιοποίησης της ακαδημαϊκής γνώσης προς όφελος της επιχειρηματικής κοινότητας και, γενικότερα, του ελληνικού λαού», καταλήγει στη δήλωσή του ο κ. Χάρης Θεοχάρης.

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