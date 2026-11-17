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«Δυο μέρες μετά το πανηγυρικό μήνυμα του πρωθυπουργού για το ελληνικό οικονομικό θαύμα, ήρθαν δυο ηχηρές διαψεύσεις». Αυτό σχολιάζει με δήλωσή του ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ, με αφορμή τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελληνική οικονομία και την υποβάθμιση του ελληνικού χρηματιστηρίου από τη JPMorgan.

Οπως αναφέρει ο κ. Κουτεντάκης, «η πρώτη ήρθε από τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

»Ανάπτυξη: Η κυβέρνηση προβλέπει 2% το 2026 και 2,3% το 2027. Η Επιτροπή προβλέπει 1,8% και 1,5%. Εκεί που η κυβέρνηση βλέπει επιτάχυνση, οι Βρυξέλλες βλέπουν επιβράδυνση.

»Επενδύσεις : Η κυβέρνηση προβλέπει αύξηση 7,7% το 2026 και 7,9% το 2027. Η Επιτροπή προβλέπει 7,3% και μόλις 2,5%. Η διαφορά για το 2027 είναι τριπλάσια.

»Πληθωρισμός : Η κυβέρνηση προβλέπει 3,6% το 2026 και 2,4% το 2027. Η Επιτροπή προβλέπει 4,1% και 3,2%. Η ακρίβεια θα είναι μεγαλύτερη και θα κρατήσει περισσότερο απ’ όσο παραδέχεται η κυβέρνηση».

Συνεχίζοντας, προσθέτει: «Η δεύτερη διάψευση ήρθε από τη JP Morgan. Υποβάθμισε το ελληνικό χρηματιστήριο και συγχρόνως αναβάθμισε την Τουρκία και τα Εμιράτα. Είναι η τρίτη φορά σε οκτώ μήνες που αλλάζει γνώμη για την Ελλάδα. Κατά την ίδια, και η πολυδιαφημισμένη αναβάθμιση του 2027 θα φέρει φυγή κεφαλαίων και όχι νέα χρήματα».

Και καταλήγει ο τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ: «Το κυβερνητικό “success story” δεν το πιστεύουν ούτε οι Βρυξέλλες ούτε οι αγορές. Στις 20 Νοεμβρίου η κυβέρνηση θα πρέπει να διαλέξει: ή θα διορθώσει τα νούμερά της ή θα καταθέσει έναν προϋπολογισμό εκτός πραγματικότητας».