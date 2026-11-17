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Υπογράφηκε και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά η Χάρτα Βιώσιμης Ανταγωνιστικότητας στο Leading Forward Annual Summit από το QualityNet Foundation. Το QualityNet Foundation εγκαινίασε την πιο πάνω πρωτοβουλία με την υπογραφή τους να βάζουν 16 επιχειρηματικούς φορείς και 53 ηγέτιδες επιχειρήσεις της ελληνικής αγοράς, που εντάσσονται στην ηγετική ομάδα των The Most Sustainable Companies in Greece 2026.

Η Χάρτα Βιώσιμης Ανταγωνιστικότητας συνιστά ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό πλαίσιο, το οποίο αποτυπώνεται σε δέκα κοινές αρχές και χαράσσει τον οδικό χάρτη για τη μετάβαση σε ένα νέο, βιώσιμο και ανθεκτικό παραγωγικό και οικονομικό μοντέλο

Το Leading Forward, η πρωτοβουλία για τη Βιώσιμη Ανταγωνιστικότητα αποτελεί μια συμμαχία θεσμικών, Επιχειρηματικών Φορέων και επιχειρήσεων. Απαντά στις προκλήσεις που δημιουργούνται από τις συνεχείς εξελίξεις και μετασχηματισμούς που διαμορφώνουν ένα πρωτόγνωρο κοινωνικό και επιχειρηματικό περιβάλλον. Προκλήσεις όπως η κλιματική κρίση, οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις, η τεχνολογική επιτάχυνση, η τεχνητή νοημοσύνη, η ενεργειακή μετάβαση, οι κοινωνικές ανισότητες δημιουργούν την ανάγκη για ανθεκτικές οικονομίες.

Ολοκληρωμένο στρατηγικό πλαίσιο

Η Χάρτα Βιώσιμης Ανταγωνιστικότητας συνιστά ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό πλαίσιο, το οποίο αποτυπώνεται σε δέκα κοινές αρχές και χαράσσει τον οδικό χάρτη για τη μετάβαση σε ένα νέο, βιώσιμο και ανθεκτικό παραγωγικό και οικονομικό μοντέλο. Μέσα από τις αρχές αυτές, προσδιορίζονται οι βασικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες που μπορούν να ενισχύσουν τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, διασφαλίζοντας παράλληλα την ισόρροπη ανάπτυξη και τη δημιουργία διαρκούς αξίας για την κοινωνία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προώθηση της καινοτομίας, στην αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος. Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου αναφοράς που θα συνδέει την οικονομική ανάπτυξη με την κοινωνική συνοχή και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, θέτοντας τις βάσεις για μια ανταγωνιστική οικονομία με μακροπρόθεσμη προοπτική.

Η Χρυσούλα Εξάρχου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του QualityNet Foundation, στην εισαγωγική της ομιλία τόνισε:

«Προκειμένου να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που δημιουργεί η μετάβαση χρειάζεται να επαναπροσδιορίσουμε τους όρους της βιώσιμης ανάπτυξης, της επιχειρηματικής επιτυχίας και της θεσμικής υπευθυνότητας. Το Leading Forward αποτελεί πρόσκληση για στρατηγική σύγκλιση και συλλογική δράση. Η φιλοδοξία μας είναι να συνδέσουμε τη βιωσιμότητα με την ανταγωνιστικότητα στην πράξη. Να συμβάλουμε σε ένα αναπτυξιακό πρότυπο στο οποίο η κερδοφορία και η ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων δημιουργούν προϋποθέσεις μακροπρόθεσμης ευημερίας Η πρωτοβουλία αποτελεί ανοιχτή πρόσκληση προς την επιχειρηματική ηγεσία να ενώσει δυνάμεις, ανταλλάσσοντας τεχνογνωσία και καλές πρακτικές . Οι Επιχειρηματικοί Φορείς και οι The Most Sustainable Companies in Greece αποτελούν τον πυρήνα αυτής της Πρωτοβουλίας. Με την τεκμηριωμένη επίδοσή τους και την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στη στρατηγική τους, μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση κοινών προτεραιοτήτων και στην προώθηση συνεργασιών για τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα της χώρας. Το Leading Forward συνδέει την αναγνώριση της επίδοσης με την ανάληψη δεσμεύσεων και με τη συνεργασία για τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα »

Ποιες εταιρείες πλαισιώνουν την πρωτοβουλία

Η Πρωτοβουλία Leading Forward ξεκινά με Ιδρυτικά Μέλη 16 Επιχειρηματικούς Φορείς και 53 ηγέτιδες επιχειρήσειςτης ελληνικής αγοράς, που εντάσσονται στην ομάδα των The Most Sustainable Companies in Greece 2026. Με την συνυπογραφή της Χάρτας Βιώσιμης Ανταγωνιστικότητας δήλωσαν την κοινή τους πεποίθηση ότι :

• Η επόμενη φάση οικονομικής προόδου θα ανήκει στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς που δεν αντιμετωπίζουν τη βιωσιμότητα ως υποχρέωση συμμόρφωσης, αλλά ως στρατηγική ικανότητα.

• Η επιχειρηματική ηγεσία του μέλλοντος θα κριθεί από την ικανότητά της να συνδέει την οικονομική απόδοση με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, την κοινωνική συνοχή, την τεχνολογική καινοτομία και τη θεσμική αξιοπιστία.

• Η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να διαμορφώσει ένα νέο υπόδειγμα βιώσιμης ανταγωνιστικότητας, αξιοποιώντας τη δυναμική των σύγχρονων επιχειρήσεων, των θεσμών, της επιστημονικής γνώσης, των επενδύσεων και της καινοτομίας.

• Η βιώσιμη ανταγωνιστικότητα δεν είναι επιλογή για το μέλλον. Είναι προϋπόθεση για την ανθεκτικότητα, την ανάπτυξη και τη προοπτική της χώρας.

Οι φορείς και οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν

Οι 16 Ιδρυτικοί φορείς της πρωτοβουλίας είναι:

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ),Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ), Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ), Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ), Συμβούλιο του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών και Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ), Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης, Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), CSR HELLAS, UN GLOBAL COMPACT Greece.

Οι 53 επιχειρήσεις, Ιδρυτικά μέλη της Πρωτοβουλίας είναι:

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Elvalhalcor, Fromm Group, Imerys, Metlen Energy & Metals, ΑΓΕΤ Ηρακλής, Ελληνικός Χρυσός, Τιτάν, ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΔΕΗ, Helleniq Energy, Motor Oil Group, ΤΡΟΦΙΜΑ: Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Δέλτα Τρόφιμα, Μπάρμπα Στάθης, Κύκνος, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ: Apivita, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Lidl Ελλάς, Πλαίσιο Computers, ΥΓΕΙΑ: Affidea, Νοσοκομείο Υγεία, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ: AstraZeneca, Chiesi, Genesis Pharma, GE Healthcare, MSD, ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Alpha Bank, Credia Bank, Optima Bank, Εθνική Τράπεζα, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Nova, Όμιλος Quest, Telekom, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Cactus Hotels, Electra Hotels & Resorts, Ella Resorts, Metaxa Hospitality Group, Mitsis Group, Sani/Ikos Group, ΝΑΥΤΙΛΙΑ: Capital Clean Energy Carriers, Danaos Corporation, Neptune Lines, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: Polyeco, V Group, ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ: Ayvens, Μοτοδυναμική, ΥΠΟΔΟΜΕΣ: Athens International Airport (ΑΙΑ), Piraeus Container Terminal (PCT), ΕΥΔΑΠ, Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ), ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Aktor Group, Avax Group, Lamda Development, Όμιλος Ελλάκτωρ, ΤΕΡΝΑ.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν με επίσημους χαιρετισμούς οι κ. Ευστάθιος Σταθόπουλος , Γενικός Γραμματέας Δασών, κ. Γεώργιος Κώτσηρας, Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, η κα. Άννα Καραμανλή, Υφυπουργός Τουρισμού, η κα. Σόφη Δασκαλάκη-Μυτιληναίου, Chair του Δ.Σ. του UN Global Compact Network Greece, η κα. Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, Α’ Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ, η κα. Χαρούλα Απαλαγάκη, Εκτελεστική Διευθύντρια στην ΕΕΤ, ο κ. Δημήτρης Καζάζογλου Σκούρας, Sustainability Director στην Alpha Bank & Πρόεδρος Συντονιστικής της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΕΤ η κα. Ρένα Μπαρδάνη, Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΛΙΝΥΑΕ, η κα. Βάσω Παπαδημητρίου, Γενική Διευθύντρια και Μέλος Δ.Σ. του ΣΕΒΤ, ο κ. Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, Πρόεδρος του ΠΣΕ & Πρόεδρος του ΣΕΚ, η κα. Ντιάνα Γεωργακοπούλου, Γενική Διευθύντρια του Συμβουλίου του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ο κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου, Πρόεδρος του ΣΦΕΕ .

Ο κ. Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, παρουσίασε τις προκλήσεις ως προς την ανταγωνιστικότητα σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο πώς μπορεί η ελληνική οικονομία να παραμείνει ανθεκτική και ανταγωνιστική σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον.

Τέλος υπήρχαν 2 θεματικά discussion panel όπου εξέταζαν τις προκλήσεις τις μετάβασης

Στο πρώτο πάνελ, «Leading the Transformation», η συζήτηση επικεντρώθηκε στο πώς οι πράσινες επενδύσεις και οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν τα επιχειρηματικά μοντέλα. Συμμετείχαν: η κα. Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων και Βιωσιμότητας της LIDL Hellas, η κα. Ελένη Ανδρεάδη, ESG Director του Sani/Ikos Group , οκ. Τάσος Τσουκαλάς, Head of Sustainability – DERMA Division PUIG Group, η κα. Μάρθα Κεσίσογλου, Corporate Affairs Executive Director της NOVA Greece, και ο κ. Αντώνης Μουντούρης, Chief Sustainability Officer της HELLENIQ ENERGY. Συντόνισε η Παναγιώτα Λαμπροπούλου, Εκτελεστική Διευθύντρια του UN Global Compact Network Greece.

Στο δεύτερο πάνελ, «Responsible Production & Value Chain», η συζήτηση πέρασε στον σχεδιασμό προϊόντων, την αποδοτική χρήση πόρων και τη μείωση των αποβλήτων στην αλυσίδα αξίας. Μίλησαν: ο κ. Μανώλης Γραφάκος, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ, ο κ. Δημήτρης Μαντής, Πρόεδρος του ΣΥΒΙΠΥΣ, και ο κ. Πασχάλης Καστανάς, Sustainability Packaging Manager της Nestlé Ελλάς και συντονιστής της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας του ΣΕΒΤ, η κα. Σοφία Τόγια, Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΕΟΑΝ . Συντόνισε η κα. Ντιάνα Γεωργακοπούλου, Γενική Διευθύντρια του Συμβουλίου του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.