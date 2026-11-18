Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Για να είναι βιώσιμη μια επένδυση δεν αρκούν μόνο τα κεφάλαια. Χρειάζονται αξιόπιστοι εταίροι, προβλέψιμες πολιτικές και οικονομικές συνθήκες, και ένα μακροπρόθεσμο όραμα. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν στη Μέση Ανατολή έχουν έναν αξιόπιστο εταίρο, την Ιορδανία. Η Ιορδανία προσφέρει αυτά τα θεμέλια, αλλά και μια ευκαιρία για την Ευρώπη να μετατρέψει τη μακροχρόνια εταιρική της σχέση με το Βασίλειο σε μια νέα γενιά περιφερειακών επενδύσεων που ενισχύουν την κοινή μας ευημερία και ασφάλεια.

Το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και οι εμπορικές σχέσεις της Ιορδανίας την καθιστούν μια αυτονόητη βάση για τις επιχειρήσεις που αναζητούν πρόσβαση σε περιφερειακές και διεθνείς αγορές. Η γεωγραφική της θέση μπορεί να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές εταιρείες να διαφοροποιήσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους και να συνδεθούν με νέους οικονομικούς διαδρόμους. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι βιομηχανικές εξαγωγές της Ιορδανίας ανήλθαν σε περίπου 5,5 δισ. ευρώ (6,2 δισ. δολάρια ΗΠΑ), σημειώνοντας αύξηση 8,9% σε ετήσια βάση. Το 2025, τα βιομηχανικά της προϊόντα διατέθηκαν παγκοσμίως σε 150 αγορές, χάρη σε ένα εκτεταμένο πλέγμα συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών.

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες αποτελούν ήδη μέρος αυτής της εικόνας. Μια μελέτη της ΕΕ χαρτογράφησε τη συνεισφορά 80 ευρωπαϊκών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ιορδανία: περίπου 2,5 δισ. ευρώ σε ετήσιο κύκλο εργασιών, σχεδόν 230 εκατ. ευρώ σε εταιρικούς φόρους, και 22.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. Η παρουσία αυτή αποτελεί θεμέλιο για την εμβάθυνση των οικονομικών δεσμών και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά και για νέες ευκαιρίες τόσο για τις ιορδανικές όσο και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Η αξιοποίηση αυτών των πλεονεκτημάτων προϋποθέτει εμπορικά βιώσιμα έργα, αξιόπιστες υποδομές, προβλέψιμο επιχειρηματικό περιβάλλον, και πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Το Όραμα Οικονομικού Εκσυγχρονισμού της Ιορδανίας επιδιώκει να προσελκύσει επενδύσεις που διευρύνουν την παραγωγική ικανότητα και δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας. Το δεύτερο τρίμηνο του 2026 η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 3% σε δωδεκάμηνη βάση. Η σύνδεση του δηναρίου με το δολάριο ΗΠΑ, που ισχύει από το 1995, παρέχει ένα νομισματικό σημείο αναφοράς, ενώ τον Μάιο του 2026 η Fitch επιβεβαίωσε εκ νέου την αξιολόγηση του δημόσιου χρέους της Ιορδανίας ως ΒΒ- με σταθερή προοπτική. Οι καταχωρίσεις εταιρειών από χώρες του Συμβοuλίου Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου αυξήθηκαν κατά 23% το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ συνολικά οι καταχωρίσεις στα εταιρικά μητρώα αυξήθηκαν κατά 7%.

Η στρατηγική και συνολική εταιρική σχέση ΕΕ-Ιορδανίας, που δρομολογήθηκε τον Ιανουάριο του 2025, παρέχει ένα φιλόδοξο πλαίσιο ώστε η πολιτική εμπιστοσύνη να μπορεί να μετουσιωθεί σε οικονομικές ευκαιρίες. Η δέσμη μέτρων που περιλαμβάνει, ύψους 3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2025-2027, συνδυάζει 640 εκατ. ευρώ σε επιχορηγήσεις, 1 δισ. ευρώ σε μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή με ευνοϊκούς όρους, και περίπου 1,4 δισ. ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις προς κινητοποίηση. Τα κονδύλια αυτά είναι «αέρας στα πανιά» των αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων. Θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και θα αποφέρουν πραγματικές αποδόσεις.

Η ευρωπαϊκή συνεργασία μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου. Με επιχορηγήσεις επενδύσεων, εγγυήσεις, και εταιρικές σχέσεις με φορείς αναπτυξιακής χρηματοδότησης, η ΕΕ μπορεί να βοηθήσει να μειωθούν οι επενδυτικοί κίνδυνοι, να βελτιωθεί η βιωσιμότητα των έργων και να κινητοποιηθούν νέες χρηματοδοτήσεις. Αυτό σημαίνει επίσης περισσότερες ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και για την οικονομία της Ιορδανίας.

Στις κοινές μας προτεραιότητες είναι οι υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ύδρευσης, οι ψηφιακές τεχνολογίες, η εφοδιαστική και η μεταποίηση υψηλής αξίας — τομείς στους οποίους τα πλεονεκτήματα της Ιορδανίας συμπίπτουν με την ευρωπαϊκή εμπειρογνωσία και στους οποίους οι επενδύσεις μπορούν να ενισχύσουν την περιφερειακή συνδεσιμότητα. Αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό σε μια περίοδο που η Ευρώπη διαφοροποιεί την αλυσίδα εφοδιασμού της, κάνοντας τις επιχειρήσεις πιο ανθεκτικές στους κλυδωνισμούς, και ενισχύοντας παράλληλα τον ρόλο της Ιορδανίας ως σημείου σταθερότητας στην περιοχή.

Η διάσκεψη επενδυτών Ιορδανίας-ΕΕ στις 19 Νοεμβρίου στη Νεκρά Θάλασσα είναι μια ευκαιρία για να γίνουν ακόμα περισσότερο πράξη αυτές οι φιλοδοξίες. Στη διάσκεψη θα παρουσιαστεί και η ευρωπαϊκή συνεισφορά στο ιορδανικό εθνικό σχέδιο μεταφοράς νερού —ένα σημαντικό βήμα για τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια των υδάτων του Βασιλείου— γεγονός που αποδεικνύει πόσο μεγάλα πράγματα μπορούμε να πετύχουμε μαζί. Ο ψηφιακός κόμβος της Άκαμπα, που στηρίζεται από την ΕΕ, είναι ένα ακόμη παράδειγμα της έμπρακτης ωφέλειας που αποφέρει η εταιρική μας σχέση. Ο ψηφιακός κόμβος επεκτείνει τις ικανότητες όσον αφορά τα κέντρα δεδομένων και τις ψηφιακές υποδομές, ενώ παράλληλα σχεδιάζεται και μια ακαδημία για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ΤΠΕ και κυβερνοασφάλειας. Η διάσκεψη θα δώσει ευκαιρίες για να αξιοποιηθούν αυτά τα έργα και να δημιουργηθούν νέες επενδυτικές σχέσεις.

Φέρνοντας σε επαφή Ευρωπαίους επενδυτές με ιορδανικές επιχειρήσεις και φορείς υλοποίησης έργων, μπορούμε να θέσουμε τις βάσεις για φιλόδοξες επενδύσεις σε περισσότερους τομείς, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη οικονομική αξία και για τις δύο πλευρές. Η Ιορδανία μπορεί να είναι κάτι παραπάνω από ένας σταθερός επενδυτικός προορισμός. Μπορεί να γίνει μια αξιόπιστη πύλη της Ευρώπης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Η επένδυση σε αυτή την εταιρική σχέση είναι επένδυση στην κοινή μας ευημερία και ασφάλεια.

Η Ντουμπράβκα Σούιτσα είναι Ευρωπαία Επίτροπος για τη Μεσόγειο και ο Δρος Ταρέκ Αμπού Γκαζαλέ είναι υπουργός Επενδύσεων του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας