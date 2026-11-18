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Η ενίσχυση της Μαρίν Λεπέν στις δημοσκοπήσεις για τις επόμενες προεδρικές εκλογές στη Γαλλία έχει αρχίσει να προκαλεί ανησυχία στις Βρυξέλλες, καθώς η προοπτική μιας επικράτησής της απειλεί να ανατρέψει τις ισορροπίες στη χρηματοδότηση της ΕΕ. Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς έχει δεσμευθεί ότι, εάν εκλεγεί, θα επιδιώξει δραστικές περικοπές στον προϋπολογισμό των ευρωπαϊκών θεσμών, περιορίζοντας παράλληλα τη συνεισφορά της Γαλλίας. Έχει επίσης ξεκαθαρίσει ότι η χώρα της δεν μπορεί πλέον να χρηματοδοτεί την Ουκρανία, ούτε να συμμετέχει σε μελλοντικά ευρωπαϊκά δάνεια προς το Κίεβο, σημειώνει η Wall Street Journal.

Με τη Λεπέν να διατηρεί διψήφιο προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιχειρούν να προλάβουν τις πολιτικές εξελίξεις. Στόχος τους είναι να συμφωνήσουν έως το τέλος του έτους για τον νέο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ, ύψους έως 2 τρισ. ευρώ, ο οποίος θα καλύπτει την περίοδο 2028-2034. Παράλληλα, επιδιώκουν να εξασφαλίσουν έως το τέλος του έτους χρηματοδότηση έως 70 δισ. ευρώ για την Ουκρανία το 2027.

Το γαλλικό βέτο και η ισορροπία των εισφορών στην ΕΕ

Η Γαλλία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος καθαρός συνεισφέρων στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Μια σημαντική μείωση της συμμετοχής της θα δημιουργούσε σοβαρό χρηματοδοτικό κενό και θα μετέφερε μεγαλύτερο βάρος σε χώρες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και η Σουηδία, οι οποίες ήδη καταβάλλουν περισσότερα από όσα λαμβάνουν από τα ευρωπαϊκά ταμεία.

Η Λεπέν έχει επικρίνει ανοιχτά την προσπάθεια επίσπευσης των διαπραγματεύσεων, χαρακτηρίζοντάς την απόπειρα να περιοριστούν οι επιλογές των Γάλλων ψηφοφόρων πριν από τις εκλογές. Σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να μετατραπεί σε ένα είδος ευρωπαϊκού κράτους, προσθέτοντας ότι η Γαλλία θα αντιταχθεί σε αυτή την κατεύθυνση.

Η ανησυχία στις Βρυξέλλες δεν αφορά μόνο το ύψος της γαλλικής συνεισφοράς. Κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ διαθέτει δικαίωμα βέτο στη συμφωνία για τον πολυετή προϋπολογισμό. Εάν η Λεπέν αναλάβει την εξουσία και επιλέξει να μπλοκάρει τη συμφωνία, η ΕΕ θα μπορούσε να αναγκαστεί να λειτουργεί με τον προϋπολογισμό του 2027, ανανεώνοντάς τον κάθε χρόνο. Μια τέτοια εξέλιξη θα περιέπλεκε τον σχεδιασμό και θα μπορούσε να παραλύσει σημαντικές ευρωπαϊκές πολιτικές.

Η Ουκρανία στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης

Ακόμη μεγαλύτερες είναι οι συνέπειες για το Κίεβο. Η Ουκρανία υπολογίζει στα πρόσθετα 70 δισ. ευρώ για να συνεχίσει να αγοράζει όπλα και να καλύπτει τη μισθοδοσία των κρατικών υπαλλήλων. Καθώς η Ευρώπη έχει αναλάβει πλέον τον βασικό ρόλο στη χρηματοδοτική στήριξη της χώρας, μια διακοπή των ευρωπαϊκών πόρων θα περιόριζε σημαντικά τη δυνατότητά της να συνεχίσει την αντίσταση απέναντι στη Ρωσία.

Η Λεπέν, μετά από συνάντηση με τον Ουκρανό πρέσβη στη Γαλλία, δήλωσε ότι το Παρίσι θα μπορούσε να συνεχίσει να παρέχει ορισμένο στρατιωτικό εξοπλισμό, αλλά δεν θα διαθέσει πρόσθετη χρηματοδότηση. Την ίδια στιγμή, η αντιπαράθεση για την Ουκρανία διχάζει και άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει απειλήσει ότι θα μπλοκάρει έναν προϋπολογισμό που θα προβλέπει μεγάλες πληρωμές συνοχής προς φτωχότερα κράτη, εάν χώρες όπως η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Τσεχία αρνηθούν να συμμετάσχουν στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Οι τρεις χώρες είχαν εξαιρεθεί από το πακέτο των 90 δισ. ευρώ που συμφωνήθηκε στις αρχές του 2026.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία έχουν ήδη διαμηνύσει ότι δεν προτίθενται να αλλάξουν στάση. Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο προειδοποίησε ότι θα χρησιμοποιήσει το δικαίωμα βέτο, εάν η Γερμανία απαιτήσει από τη χώρα του να συμμετάσχει στο δάνειο.

Δύσκολες διαπραγματεύσεις για τα επόμενα επτά χρόνια

Πέρα από την Ουκρανία, ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα για το μέλλον της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Οι διαφωνίες αφορούν τις επιδοτήσεις στη γεωργία, τα κονδύλια συνοχής για τις φτωχότερες περιφέρειες και την πιθανότητα δημιουργίας νέων ευρωπαϊκών εσόδων, όπως ένας ψηφιακός φόρος. Ορισμένες κυβερνήσεις ζητούν περικοπές σε παραδοσιακά προγράμματα, ώστε να κατευθυνθούν περισσότερα χρήματα σε στρατηγικούς τομείς, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι δορυφορικές υποδομές και η άμυνα.

Οι διαφωνίες έχουν περιοριστεί τις τελευταίες εβδομάδες, χωρίς όμως να έχουν ξεπεραστεί. Η Ιρλανδία πρότεινε περικοπή περίπου 140 δισ. ευρώ από τον αρχικό στόχο της Επιτροπής, ενώ η Γερμανία και η Ολλανδία ζητούν ακόμη μεγαλύτερη συγκράτηση των δαπανών.

Για τις Βρυξέλλες, ο χρόνος πιέζει. Η προοπτική μιας γαλλικής κυβέρνησης υπό τη Λεπέν προσθέτει έναν παράγοντα αβεβαιότητας που θα μπορούσε να μετατρέψει τις δημοσιονομικές διαπραγματεύσεις σε ευρύτερη κρίση για την συνοχή της ΕΕ. Το διακύβευμα δεν είναι μόνο η κατανομή των πόρων, αλλά και η δυνατότητα της ΕΕ να χρηματοδοτεί κοινές προτεραιότητες σε μια περίοδο πολέμου και αυξημένου διεθνούς ανταγωνισμού.