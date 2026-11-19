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Ο πίνακας «Ανθισμένες καστανιές» (Châtaigniers en fleurs) που είχε φιλοτεχνήσει ο Βίνσεντ Βαν Γκογκ λίγο πριν από τον θάνατό του το 1890 πουλήθηκε για 190,4 εκατομμύρια δολάρια από τον οίκο δημοπρασιών Sotheby’s στη Νέα Υόρκη χθες Τετάρτη, ποσό που αποτελεί νέο ρεκόρ για έργο του ολλανδού δημιουργού.

Πρόκειται για το τέταρτο ακριβότερο έργο τέχνης που πωλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία.

Οι «Ανθισμένες καστανιές» του Βαν Γκογκ έγιναν το τέταρτο ακριβότερο έργο τέχνης που πωλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία

Unseen in public in almost 60 years, Vincent van Gogh’s ‘Châtaigniers en fleurs’ set a new auction record for the artist when it sold for $190.4 million in the Sotheby’s New York sale room tonight. https://t.co/6WZdr69inz — Sotheby’s (@Sothebys) November 18, 2026

Ο οίκος ανακοίνωσε την προηγουμένη ότι κλείστηκε συμφωνία, οι όροι της οποίας δεν γνωστοποιήθηκαν, με τους νόμιμους κληρονόμους του πρώην ιδιοκτήτη του πίνακα, διότι εναντιώνονταν στην πώληση, επιχειρηματολογώντας πως η οικογένεια αποχωρίστηκε τον πίνακα εξαιτίας πιέσεων που είχε υποστεί από το ναζιστικό καθεστώς.

Ο πίνακας είχε εκτιμηθεί στα 180 εκατομμύρια δολάρια, αλλά η πώληση κατακυρώθηκε στα 165 συν κόστη.

Το προηγούμενο ρεκόρ για την πώληση έργου του Βίνσεντ Βαν Γκογκ (1853-1890), μορφής του λεγόμενου μεταϊμπρεσιονισμού, ήταν τα 117,2 εκατομμύρια που είχαν δοθεί για τον πίνακα «Ορχιδέα με κυπαρίσσια» (Verger avec cyprès, 1888) τον Νοέμβριο του 2022, εκείνη τη φορά σε δημοπρασία του οίκου Chistie’s στη Νέα Υόρκη.

Οι «Ανθισμένες καστανιές» είναι ζεύγος πινάκων φιλοτεχνημένων στην Οβέρ-σιρ-Ουάζ, στη Γαλλία· ο ένας, που δημοπρατήθηκε χθες, εικονίζει τρεις γυναίκες με ζωηρόχρωμες ενδυμασίες στη σκιά δένδρων, ενώ άνδρας με μπλε στολή εργασίας κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Κλείστηκε συμφωνία

Οι κληρονόμοι του επιδραστικού γερμανοεβραίου εκδότη Σαμουήλ Φίσερ, η οικογένεια του οποίου πούλησε τον πίνακα το 1936, κατήγγειλαν πως η συναλλαγή εκείνη δεν είχε γίνει ελεύθερα, αλλά εξαναγκαστικά, λόγω της οικονομικής και της κοινωνικής κατάστασης, των ζημιών και των πιέσεων που είχαν υποστεί επί ναζιστικού καθεστώτος.

Την παραμονή της δημοπρασίας ο Sotheby’s ανακοίνωσε ότι κλείστηκε συμφωνία ανάμεσα στους τελευταίους κατόχους του έργου, που το απέκτησαν το 1975, και τους νόμιμους κληρονόμους του Σαμουήλ Φίσερ.

Ο οίκος διαβεβαίωσε ακόμη πως έκανε «έρευνες σε βάθος» για το ιστορικό του έργου και δεν αποδείχθηκε πως ο πίνακας πωλήθηκε «παρά τη θέληση» της οικογένειας ή σε τιμή κατώτερη της αγοράς την εποχή.

Οι αξιώσεις για την επιστροφή έργων που είχαν παραχωρηθεί από εβραίους συλλέκτες τη ναζιστική περίοδο έχουν αυξηθεί ξανά τελευταία· αρκετές πάντως επιλύθηκαν με συμβιβαστικές συμφωνίες μάλλον, παρά από τη δικαιοσύνη.

Πηγή: ΑΠΕ