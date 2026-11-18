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Τη δυνατότητα πραγματοποίησης χρηματοοικονομικών συναλλαγών αποκλειστικά από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς την άμεση παρέμβαση ανθρώπων, δοκιμάζει η JPMorgan Chase σε συνεργασία με τη νοτιοκορεατική Hyundai Card. Οι δύο εταιρείες ολοκλήρωσαν με επιτυχία την πρώτη πιλοτική δοκιμή συναλλαγής συναλλάγματος μέσω αυτόνομων AI agents, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα μορφή αυτοματοποιημένων τραπεζικών συναλλαγών.

Σύμφωνα με το CNBC, η JPMorgan και η Hyundai Card σχεδιάζουν να επεκτείνουν τις δοκιμές τους κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027, εξετάζοντας πιο σύνθετες συναλλαγές στις οποίες πολλαπλοί πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούν να διαπραγματεύονται, να καταλήγουν σε συμφωνίες και να πραγματοποιούν πληρωμές μεταξύ τους, χωρίς να απαιτείται άμεση ανθρώπινη παρέμβαση.

Όπως εξήγησε ο Wee Kee Toh, επικεφαλής του Kinexys Insights της JPMorgan, το επόμενο βήμα είναι να εξεταστεί τι συμβαίνει όταν οι αυτόνομοι πράκτορες δεν περιορίζονται στην εκτέλεση εντολών, αλλά αρχίζουν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους μέσα σε ένα ευρύτερο χρηματοοικονομικό οικοσύστημα.

Πώς πραγματοποιήθηκε η πρώτη συναλλαγή

Η αρχική δοκιμή περιλάμβανε έναν πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης της Hyundai Card, ο οποίος υπέβαλε αίτημα για συναλλαγή συναλλάγματος με στόχο τη διατήρηση ρευστότητας σε ευρώ σε λογαριασμό καταθέσεων της εταιρείας στην πλατφόρμα blockchain Kinexys.

Σύμφωνα με την JPMorgan, επρόκειτο για την πρώτη δοκιμή αυτόνομης συναλλαγής μεταξύ τραπεζικού πράκτορα και πράκτορα εταιρικού πελάτη, σε ιδιωτικό δίκτυο blockchain, με αντικείμενο τη διαχείριση εταιρικών διαθεσίμων.

Η τεχνολογία θα μπορούσε μελλοντικά να επιτρέψει σε επιχειρήσεις να αυτοματοποιούν σημαντικό μέρος των χρηματοοικονομικών τους λειτουργιών, από τη διαχείριση ρευστότητας μέχρι τις πληρωμές και τις συναλλαγές συναλλάγματος.

Ωστόσο, η JPMorgan δεν έχει ακόμη καθορίσει χρονοδιάγραμμα για την εμπορική αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Το μεγαλύτερο εμπόδιο δεν είναι η τεχνολογία

Παρά την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης δοκιμής, η μεγαλύτερη πρόκληση για την JPMorgan δεν αφορά την τεχνολογική ανάπτυξη των συστημάτων, αλλά τη διαμόρφωση ενός αξιόπιστου πλαισίου ελέγχου και λογοδοσίας.

Όπως ανέφερε ο Toh, η δημιουργία της τεχνολογίας αποδείχθηκε σχετικά απλή, σε αντίθεση με τον καθορισμό των κανόνων που θα διέπουν τη λειτουργία των αυτόνομων πρακτόρων και των ορίων εντός των οποίων θα μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές.

Το βασικό ερώτημα είναι ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη όταν ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης πραγματοποιεί μια χρηματοοικονομική συναλλαγή χωρίς άμεση ανθρώπινη εποπτεία και πώς μπορούν να περιοριστούν οι κίνδυνοι από λανθασμένες ή μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες.

Οι ανησυχίες αυτές ενισχύονται από τα ευρήματα της έκθεσης State of AI 2026 της AvePoint, σύμφωνα με την οποία οι μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες αυτόνομων πρακτόρων αποτέλεσαν την τρίτη συχνότερη κατηγορία περιστατικών ασφάλειας που σχετίζονται με AI agents, επηρεάζοντας το 34,1% των επιχειρήσεων που ανέφεραν τέτοια περιστατικά.

Μεταξύ των ενεργειών αυτών περιλαμβάνονταν η εκτέλεση συναλλαγών και η τροποποίηση δεδομένων χωρίς έγκριση, αν και τα ευρήματα δεν αφορούσαν αποκλειστικά τη διαχείριση εταιρικών πληρωμών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της AvePoint, Tianyi Jiang, προειδοποίησε ότι όταν οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης διαπραγματεύονται και εκτελούν συναλλαγές αυτόνομα, η εποπτεία μετατοπίζεται από την παρακολούθηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς στον έλεγχο των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ μηχανών.

Όπως εξήγησε, ένα σφάλμα σε έναν πράκτορα μπορεί να μεταδοθεί σε άλλους, προκαλώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις πριν προλάβει να παρέμβει κάποιος άνθρωπος.

Στο δυσμενέστερο σενάριο, ένας πράκτορας ή ένα σύστημα που παράγει λανθασμένες πληροφορίες θα μπορούσε να τροφοδοτήσει άλλους πράκτορες με ανακριβή δεδομένα, προκαλώντας μια ταχύτατη αλληλουχία εσφαλμένων χρηματοοικονομικών μεταφορών.

Τα όρια στις συναλλαγές των AI agents

Για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων, η Kinexys έχει αναπτύξει ένα πλαίσιο λειτουργίας που περιορίζει τους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης σε προκαθορισμένες παραμέτρους συναλλαγών.

Το σύστημα απορρίπτει αυτόματα αιτήματα που υπερβαίνουν τα εγκεκριμένα όρια, διασφαλίζοντας ότι οι αυτόνομοι πράκτορες δεν μπορούν να ενεργούν πέρα από τις εξουσιοδοτήσεις που τους έχουν δοθεί.

Για παράδειγμα, εάν ένας πράκτορας έχει εξουσιοδοτηθεί να πραγματοποιεί συναλλαγές έως 5 εκατ. δολάρια, οποιαδήποτε εντολή υπερβαίνει το συγκεκριμένο ποσό θα απορρίπτεται.

Ανάλογη προσέγγιση υποστηρίζει και ο Hassan Ahmed, επικεφαλής της Coinbase στη Σιγκαπούρη, ο οποίος επισημαίνει ότι η ασφαλής ανάπτυξη αυτόνομων πληρωμών απαιτεί σαφή όρια δαπανών, περιορισμένα δικαιώματα πρόσβασης σε λογαριασμούς και συγκεκριμένες διαδικασίες εξουσιοδότησης.

Παράλληλα, οι χρήστες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των πρακτόρων και να ανακαλούν την πρόσβασή τους ανά πάσα στιγμή.

Ο ίδιος σημειώνει ότι, παρότι τα ιδιωτικά ή ελεγχόμενης πρόσβασης δίκτυα μπορούν να προσφέρουν πρόσθετες δικλίδες ασφαλείας, τα ανοικτά δίκτυα blockchain διατηρούν σημαντικές δυνατότητες για τη δημιουργία περισσότερο προσβάσιμων, διαλειτουργικών και αποτελεσματικών χρηματοοικονομικών συστημάτων.

Τα επόμενα σχέδια της JP Morgan

Η συνεργασία της JPMorgan με τη Hyundai Card ενδέχεται να επεκταθεί και σε άλλες εταιρείες του Hyundai Motor Group, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένα έργα.

Σύμφωνα με τον Toh, το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του νοτιοκορεατικού ομίλου αποτέλεσε έναν από τους λόγους για τους οποίους η JPMorgan επέλεξε τη Hyundai Card ως συνεργάτη.

Ο όμιλος Hyundai Motor ελέγχει συνολικά το 78,04% της Hyundai Card μέσω των Hyundai Motor, Kia και Hyundai Commercial.

Η Hyundai Card έχει ήδη πραγματοποιήσει δοκιμές διασυνοριακών πληρωμών μέσω blockchain. Τον περασμένο Ιούλιο ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε πιλοτική μεταφορά 20.000 δολαρίων με χρήση του stablecoin USDT μεταξύ θυγατρικών της Hyundai Motor στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό, με τη διαδικασία μεταφοράς και επαλήθευσης να διαρκεί κατά μέσο όρο επτά λεπτά.

Την ίδια ώρα, η JPMorgan συνεχίζει να επεκτείνει τις δραστηριότητες πληρωμών μέσω blockchain. Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Kinexys τον Αύγουστο, η συνολική αξία των συναλλαγών που είχε επεξεργαστεί από την έναρξη λειτουργίας της ξεπερνούσε τα 4 τρισ. δολάρια, με μέσο ημερήσιο όγκο περίπου 7 δισ. δολαρίων.

Παράλληλα, η αμερικανική τράπεζα ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2025 πιλοτική δοκιμή του JPMD, ενός ψηφιακού token καταθέσεων σε δολάρια, το οποίο διέθεσε σε θεσμικούς πελάτες τον Νοέμβριο του ίδιου έτους.

Οι πρωτοβουλίες αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια της JPMorgan να αξιοποιήσει την τεχνολογία blockchain και την τεχνητή νοημοσύνη στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, με το ζήτημα της ασφάλειας και της εποπτείας να παραμένει καθοριστικό για την ευρύτερη υιοθέτηση των αυτόνομων συστημάτων.