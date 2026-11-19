Ο χρυσός έφθασε έως τα 3.760 δολάρια ανά ουγγιά, καταγράφοντας χαμηλά έτους, την ώρα που ο δείκτης του δολαρίου κινείται κοντά σε υψηλά 19 μηνών.

Αντίστοιχα, το ευρώ υποχωρεί στην περιοχή των 1,1 δολαρίων, επιβεβαιώνοντας τη μεταστροφή του επενδυτικού κλίματος υπέρ του αμερικανικού νομίσματος, με την ισοτιμία αντίστοιχα σε χαμηλά έτους

Η σημαντικότερη εξέλιξη βρίσκεται στην αλλαγή των προσδοκιών για τα επιτόκια στις ΗΠΑ, καθώς η ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας, η ισχυρή καταναλωτική ζήτηση και η επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων περιορίζουν τα περιθώρια ελαστικότερης νομισματικής πολιτικής.

Αντιθέτως, ενισχύεται η εκτίμηση ότι η Federal Reserve θα πρέπει να προχωρήσει σε διαδοχικές αυξήσεις επιτοκίων, ακόμη και εντός του 2027.

Οι πρόσφατες τοποθετήσεις των αξιωματούχων της Fed ενίσχυσαν περαιτέρω αυτή την κατεύθυνση, με την αγορά να θεωρεί πλέον σχεδόν δεδομένη μια αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο και να προεξοφλεί συνολικά τρεις ακόμη αυξήσεις έως τα μέσα του 2027.

Η νέα πραγματικότητα για τον χρυσό

Η υποχώρηση του πολύτιμου μετάλλου αναδεικνύει μία ιδιαιτερότητα της σχέσης του με τον πληθωρισμό.

Παρότι παραδοσιακά θεωρείται μέσο προστασίας της αγοραστικής δύναμης, η αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά για την τιμή του, όταν συνοδεύεται από αυστηρότερη νομισματική πολιτική και άνοδο των πραγματικών αποδόσεων των ομολόγων.

Ο χρυσός δεν προσφέρει τόκο ή μέρισμα. Κατά συνέπεια, όσο αυξάνονται οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών τίτλων, τόσο αυξάνεται το κόστος ευκαιρίας της διακράτησής του. Παράλληλα, η ενίσχυση του δολαρίου περιορίζει την αγοραστική δυνατότητα των επενδυτών που δραστηριοποιούνται σε άλλα νομίσματα.

Η ταυτόχρονη λειτουργία αυτών των δύο μηχανισμών δημιουργεί ένα ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον για το πολύτιμο μέταλλο, το οποίο οδεύει προς τη χειρότερη ετήσια επίδοσή του από το 2015.

Η διόρθωση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχουν εκλείψει οι μακροπρόθεσμοι παράγοντες που υποστήριξαν την άνοδό του τα προηγούμενα χρόνια, όπως η διαφοροποίηση των συναλλαγματικών αποθεμάτων των κεντρικών τραπεζών, η αύξηση του παγκόσμιου χρέους και η γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Καταδεικνύει, όμως, ότι η νομισματική πολιτική και οι αποδόσεις των ομολόγων έχουν αποκτήσει εκ νέου πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της τιμής του.

Το ευρώ αντιμέτωπο με την επιτοκιακή απόκλιση

Η αδυναμία του ευρωπαϊκού νομίσματος αντανακλά σε σημαντικό βαθμό τη διαφορετική δυναμική των δύο μεγαλύτερων δυτικών οικονομιών.

Η ανθεκτικότητα της αμερικανικής ζήτησης επιτρέπει στη Fed να διατηρεί αυστηρότερη στάση, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καλείται να ισορροπήσει μεταξύ της αντιμετώπισης του πληθωρισμού και της προστασίας μιας οικονομίας με περιορισμένη αναπτυξιακή δυναμική.

Ακόμη και αν η ΕΚΤ προχωρήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο, αρκετοί οικονομολόγοι εκτιμούν ότι αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει την τελευταία του τρέχοντος κύκλου σύσφιγξης.

Η προοπτική διεύρυνσης της επιτοκιακής διαφοράς υπέρ των ΗΠΑ ενισχύει την ελκυστικότητα των τοποθετήσεων σε δολαριακά περιουσιακά στοιχεία, δημιουργώντας πρόσθετες πιέσεις στο ευρώ.

Για τις ευρωπαϊκές οικονομίες, ένα ασθενέστερο νόμισμα αποτελεί δίκοπο μαχαίρι. Από τη μία πλευρά ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των εξαγωγικών επιχειρήσεων και ευνοεί όσες πραγματοποιούν σημαντικό μέρος των εσόδων τους σε δολάρια. Από την άλλη, αυξάνει το κόστος των εισαγωγών ενέργειας και πρώτων υλών, δημιουργώντας προϋποθέσεις εισαγόμενου πληθωρισμού και περιορίζοντας την ευελιξία της ΕΚΤ.

Οι προοπτικές και το επόμενο στοίχημα των αγορών

Το βασικό ερώτημα για τους επενδυτές είναι πλέον κατά πόσο η αμερικανική οικονομία μπορεί να αντέξει έναν νέο κύκλο αυξήσεων επιτοκίων χωρίς σημαντική επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας.

Εάν οι πληθωριστικές πιέσεις παραμείνουν ισχυρές και η Fed επιβεβαιώσει τις προσδοκίες περαιτέρω σύσφιγξης, το δολάριο θα μπορούσε να διατηρήσει το πλεονέκτημά του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων χαμηλών τόσο για τον χρυσό όσο και για το ευρώ.

Αντίθετα, μια ουσιαστική επιβράδυνση της αμερικανικής οικονομίας, σε συνδυασμό με αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αντιστροφή των επιτοκιακών προσδοκιών, υποχώρηση των ομολογιακών αποδόσεων και ανάκαμψη του πολύτιμου μετάλλου.

Σε κάθε περίπτωση, η ταυτόχρονη υποχώρηση του χρυσού και του ευρώ αποτυπώνει μια ευρύτερη ανακατανομή κεφαλαίων υπέρ του δολαρίου. Η μεγάλη μεταβλητή για τους επόμενους μήνες δεν θα είναι μόνο η πορεία του πληθωρισμού, αλλά κυρίως το ύψος των πραγματικών επιτοκίων και η αντοχή της παγκόσμιας οικονομίας στο αυξανόμενο κόστος του χρήματος.

Ο Συμεών Μαυρουδής είναι Διαχειριστής Α/Κ και ιδιωτικών χαρτοφυλακίων στη Fast Finance ΑΕΠΕΥ