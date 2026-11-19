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Στη Σενζέν της Κίνας είναι στραμμένα τα βλέμματα καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ πραγματοποιούν μια ιστορική τριμερή σύνοδο.

Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν στον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο κατά του Ιράν και στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Στην ατζέντα θα είναι επίσης, τα πυρηνικά όπλα, το εμπόριο και η τεχνητή νοημοσύνη.

Η τριμερής συνάντηση πραγματοποιείται στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), στην οποία συμμετέχουν 21 οικονομίες της περιοχής του Ειρηνικού.

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