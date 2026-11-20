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Σημαντικές ήταν οι απώλειες στο χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα, οι οποίες ήρθαν να προστεθούν σε μια πτωτική εβδομάδα, κατά την οποία ο γενικός δείκτης έχασε σχεδόν 100 μονάδες και οι τράπεζες πάνω από 5%.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,87% στις 2.552,70 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.526,96 μονάδων (-2,86%) και 2.580,28 μονάδων (-0,81%). Ο τζίρος ανήλθε στα 391,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 57,5 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 5,2 εκατ. τεμάχια αξίας 31,5 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 1,98% στις 6.539,78 μονάδες, ενώ στο -1,49% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.111,54 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 3,4% στις 3.045,52 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, η πτώση του γενικού δείκτη ήταν στο 3,17%, ο FSTE 25 υποχώρησε κατά 3,39%, ενώ ο τραπεζικός σημείωσε απώλειες 5,5%.

Νευρικότητα χωρίς κατεύθυνση

Στην πρόσφατη ιστορία του Χρηματιστηρίου Αθηνών δεν υπάρχει προηγούμενο επτά διαδοχικών εβδομάδων με εναλλαγή προσήμου με μεταβολή άνω του 2% σε απόλυτο μέγεθος, παρατηρεί ο Μάνος Χατζηδάκης της Beta Securities. Εδώ και δύο μήνες, κάθε ισχυρή άνοδος διαδέχεται μια αντίστοιχη πτώση και αντιστρόφως, χωρίς η αγορά να βρίσκει σαφή κατεύθυνση.

Οι 2.600 μονάδες παραμένουν το κεντρικό σημείο γύρω από το οποίο κινείται το τελευταίο δίμηνο ο Γενικός Δείκτης χωρίς οι ταλαντώσεις να δείχνουν μια σαφή τάση αποκλιμάκωσης. Το σκηνικό διακυμάνσεων έχει οδηγήσει πολλά βραχυπρόθεσμα κεφάλαια εκτός αγοράς αφού κάθε κίνηση καταγράφει άμεσα ζημιές αυξάνοντας το βαθμό δυσφορίας των γρήγορων κεφαλαίων.

Σε αυτό το περιβάλλον, η διατήρηση μιας ισορροπημένης κατανομής μεταξύ μετοχών και ρευστότητας έχει λειτουργήσει μέχρι στιγμής, περιορίζοντας το κόστος και την ζημιά των συχνών αλλαγών θέσης, η αλλαγή του κλίματος ωστόσο παραμένει ένα ζητούμενο. Με τον κύριο όγκο των αποτελεσμάτων εννεαμήνου να έχει ήδη δημοσιευθεί, η αγορά αναζητά πλέον στο εξωτερικό τον καταλύτη που θα μπορούσε να βελτιώσει το κλίμα.

Η έντονη μεταβλητότητα στις αμερικανικές αγορές παραμένει, προς το παρόν, το βασικότερο εμπόδιο για την επιστροφή σε ομαλότερες συνθήκες διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών και η αποφόρτιση αυτή της κατάστασης αποτελεί την αναγκαία συνθήκη για το αν το Χρηματιστήριο Αθηνών θα κλείσει και φέτος τη χρονιά σε εορταστικό κλίμα, όπως συνέβη σε κάθε ένα από τα προηγούμενα επτά χρόνια.

Τεχνική εικόνα

Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης δεν πρωτοτύπησε και διέψευσε εκ νέου όσα… αισιόδοξα είχε υποσχεθεί την προηγούμενη εβδομάδα. Οι 2.600 μονάδες κάθε άλλο παρά ανθεκτικές αποδείχθηκαν στο να περιορίσουν τις πιέσεις και μάλλον αποτελούν ένα «στρογγυλό νούμερο» παρά ένα αξιόπιστο πεδίο απορρόφησης της προσφοράς.

Η συνεδρίαση της Παρασκευής ξεκίνησε ένα ακόμα καθοδικό χάσμα (2.592 – 2.580) ενδεικτικό της έντασης των πωλήσεων ή της επιφύλαξης των αγοραστών να υπερασπιστούν το εν λόγω επίπεδο.

Η εικόνα των κινητών μέσων όρων δεν εμπνέει αισιοδοξία καθώς και ο MACD έχει επιστρέψει σε σήμα πώλησης με ορίζοντα τα προηγούμενα χαμηλά του Οκτωβρίου (2.513). Ο δείκτης παραμένει εντός του καναλιού συσσώρευσης, όμως η παραμονή του στο ίδιο εύρος τιμών για περίπου τρεις μήνες έχει αρχίσει να δίνει ελαφρά καθοδική κλίση στην κίνησή του, πιθανώς και λόγω της κόπωσης των επενδυτών.

Συμπερασματικά, το πάνω χέρι για την διαμόρφωση της τάσης περνάει στους πωλητές και η επαναπροσέγγιση του τοπικού χαμηλού των 2513 μονάδων είναι το επικρατέστερο βραχυπρόθεσμο σενάριο για την ερχόμενη εβδομάδα, καταλήγει ο κ. Χατζηδάκης.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, οι απώλειες σε Alpha Bank, ΕΛΧΑ, Βιοχάλκο, Credia Bank και Εθνική ξεπέρασαν το 4%, ενώ εκείνες των Πειραιώς, Metlen και Cenergy το 3%. Άνω του 2% ήταν η πτώση σε Κύπρου, ΕΥΔΑΠ, Aktor, Eurobank και Λάμδα, με τις Τιτάν και Motor Oil να χάνουν πάνω από 1%.

Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Coca Cola, Aegean, Optima Bank και Allwyn, ενώ ήπια ανοδικά οι ΟΤΕ, Helleniq Energy, Jumbo και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η ΔΕΗ έκανε ένα μίνι ράλι στο φίνις κλείνοντας με κέρδη 1,49%, με τον ΔΑΑ να σημειώνει άλμα 3,45%.