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Εισαγωγή

Στο νόμο 5355/2026, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 188 Α΄/13.11.2026, περιλαμβάνεται και η διάταξη για την μείωση των κρατήσεων των εργαζομένων και η οποία εντάσσεται σε πλέγμα ρυθμίσεων που προωθούνται είτε ειδικά για τους μισθωτούς εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, και η αύξηση του κατώτατου μισθού, είτε οριζόντια, όπως η πρόβλεψη για μείωση του συντελεστή φορολόγησης για τους τρίτεκνους, με σκοπό την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματός τους.

Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, από την 1η Απριλίου 2027 μειώνονται κατά μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, με τη μείωση να πραγματοποιείται από το σκέλος των κρατήσεων υπέρ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Εκτιμάται ότι το σύνολο της μείωσης θα υλοποιηθεί από τις ασφαλιστικές εισφορές που παρακρατούνται από τον εργαζόμενο, ώστε οι μισθωτοί να λάβουν το σύνολο του οφέλους.

Το όφελος όμως από αυτή την μείωση σε συνδυασμό με το γεγονός ότι θα ισχύσει μαζί με την αύξηση του κατώτατου μισθού από 1.4.2027, φαλκιδεύεται από το γεγονός ότι το έμμεσο αφορολόγητο όριο περίπου 8.636€, παραμένει το ίδιο από το 2019, ενώ ο κατώτατος μισθός έχει αναπροσαρμοστεί από τότε και συνεπώς ένα τμήμα αυτής της μείωσης θα το πάρει η φορολογία.

Έστω μισθωτός που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό, που εκτιμάται ότι θα είναι την 1.4.2027 στα 960€, που θα εφαρμοστεί η μείωση της κράτησης, θα έχει όφελος από την κράτηση:

Μισθός χ 0,5% = Μηνιαίο όφελος Ετήσιο όφελος 960€ χ 0,5% = 4,80€ 67,20€

Μετά την αφαίρεση του φόρου (επειδή το ετήσιο εισόδημα του κατώτατου μισθού είναι 10.598€ με τις προσαρμοσμένες με την μείωση κρατήσεις το όφελος θα φορολογηθεί με 22%), έχουμε, από πίνακα 1:

Μισθός Ετήσιο όφελος – Φόρος = Τελικό όφελος 960€ 67,20€ – 14,78€ = 52,14€

Φυσικά έχουν ολόκληρο το όφελος οι ειδικές κατηγορίες με αυξημένα αφορολόγητα κλπ δεν έχουν όμως ολόκληρο το όφελος αλλά το 78% αυτού όσοι ανήκουν στο γενικό και έμμεσο αφορολόγητο.

Κρατήσεις και εισφορές υπέρ των κλάδων ή λογαριασμών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)

Κρατήσεις και εισφορές υπέρ των κλάδων ή λογαριασμών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) έως 31.3.2027

Σήμερα οι κρατήσεις και εισφορές υπέρ των κλάδων ή λογαριασμών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), οι οποίες συνεισπράττονται από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων, διαμορφώνονται ως εξής:

Κλάδος ασφάλισης Κρατήσεις εργαζόμενου % Εισφορές εργοδότη % Σύνολο % Υπέρ ανεργίας του άρθρου 32 του ν.δ. 2961/1954 1,20 1,20 2,40 Υπέρ του Λογαριασμού Προστασίας Εργαζομένων από την Αφερεγγυότητα του Εργοδότη του άρθρου 16 του ν. 1836/1989 0,15 0,15 Εισφορά της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α’ 88), περί Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών 0,10 0,06 0,16 Εισφορά της περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 0,35 0,35 Σύνολο 1,65 1,41 3,06

Κρατήσεις και εισφορές υπέρ των κλάδων ή λογαριασμών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) από 1.4.2027

Με το άρθρο 21 του νόμου 5355/2026 και από 1.4.2027 έχουμε μείωση της κράτησης του εργαζομένου υπέρ ανεργίας κατά 0,50% και ο πίνακας 1 διαμορφώνεται ως εξής:

Κλάδος ασφάλισης Κρατήσεις εργαζόμενου % Εισφορές εργοδότη % Σύνολο % Υπέρ ανεργίας του άρθρου 32 του ν.δ. 2961/1954 0,70 1,20 1,90 Υπέρ του Λογαριασμού Προστασίας Εργαζομένων από την Αφερεγγυότητα του Εργοδότη του άρθρου 16 του ν. 1836/1989 0,15 0,15 Εισφορά της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α’ 88), περί Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών 0,10 0,06 0,16 Εισφορά της περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 0,35 0,35 Σύνολο 1,15 1,41 2,56

Έτσι μετά τη νομοθετική παρέμβαση, με το άρθρο 21 του ν. 5355/2026, το άρθρο 5 του ν. 4997/2022 (Α’ 219), διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 5 Μόνιμη μείωση ασφαλιστικών εισφορών

Από την 1η Ιανουαρίου 2023 οι κρατήσεις των μισθωτών εργαζομένων υπέρ των κλάδων ή λογαριασμών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), οι οποίες συνεισπράττονται από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων, καθορίζονται ως ακολούθως:

α) υπέρ ανεργίας του άρθρου 32 του ν.δ. 2961/1954 (Α’ 197), περί πόρων της Δ.ΥΠ.Α., σε ποσοστό δυο κόμμα σαράντα τοις εκατό (2,40%) επί των αποδοχών, το οποίο κατανέμεται κατά ένα κόμμα δύο τοις εκατό (1,2%) στον εργοδότη και κατά ένα κόμμα δύο τοις εκατό (1,2%) στον εργαζόμενο,

β) υπέρ του Λογαριασμού Προστασίας Εργαζομένων από την Αφερεγγυότητα του Εργοδότη του άρθρου 16 του ν. 1836/1989 (Α’ 79), περί Λογαριασμού Προστασίας Εργαζομένων από την Αφερεγγυότητα του Εργοδότη, σε ποσοστό μηδέν κόμμα δεκαπέντε τοις εκατό (0,15%) επί των αποδοχών που αφορά εργοδοτική εισφορά,

γ) εισφορά της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α’ 88), περί Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών, σε ποσοστό μηδέν κόμμα δεκαέξι τοις εκατό (0,16%) επί των αποδοχών, το οποίο κατανέμεται κατά μηδέν κόμμα μηδέν έξι τοις εκατό (0,06%) στον εργοδότη και κατά μηδέν κόμμα δέκα τοις εκατό (0,10%) στον εργαζόμενο και

δ) εισφορά της περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013, σε ποσοστό μηδέν κόμμα τριάντα πέντε τοις εκατό (0,35%) επί των αποδοχών, που αφορά εισφορά εργαζόμενου υπέρ πρώην Οργανισμού Εργατικής Εστίας του άρθρου 3 του ν. 678/1977 (Α’ 246) και της περ. Γ’ του άρθρου 7 του ν. 3144/2003 (Α’ 111).

Από την 1η Απριλίου 2027, οι κρατήσεις των μισθωτών εργαζομένων υπέρ ανεργίας του άρθρου 32 του ν.δ. 2961/1954, οι οποίες συνεισπράττονται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων, καθορίζονται σε ποσοστό ένα κόμμα ενενήντα τοις εκατό (1,90%) επί των αποδοχών, το οποίο κατανέμεται κατά ένα κόμμα είκοσι τοις εκατό (1,20%) στον εργοδότη και κατά μηδέν κόμμα εβδομήντα τοις εκατό (0,70%) στον εργαζόμενο.»

Διαμόρφωση συνολικών εισφορών

Εισφορές έως 31.3.2027

Οι εισφορές μετά την μείωση που είχε γίνει για τον κλάδο υγείας και ισχύουν, μέχρι και την 31η Μαρτίου 2027, διαμορφώνονται ως εξής:

Κλάδος ασφάλισης Κρατήσεις εργαζόμενου % Εισφορές εργοδότη % Σύνολο % Κύριας Σύνταξης 6,67 13,33 20,00 Ασθένειας 2,05 4,05 6,10 Επικουρικής Σύνταξης 3,00 3,00 6,00 Συνεισπραττόμενα υπέρ Δ.Υ.Π.Α. (πίνακας 3) 1,65 1,41 3,06 Σύνολο 13,37 21,79 35,16

Εισφορές από 1.4.2027

Οι εισφορές μετά παραπάνω μείωση, από την 1η Απριλίου 2027, διαμορφώνονται ως εξής:

Κλάδος ασφάλισης Κρατήσεις εργαζόμενου % Εισφορές εργοδότη % Σύνολο % Κύριας Σύνταξης 6,67 13,33 20,00 Ασθένειας 2,05 4,05 6,10 Επικουρικής Σύνταξης 3,00 3,00 6,00 Συνεισπραττόμενα υπέρ Δ.Υ.Π.Α. (πίνακας 4) 1,15 1,41 2,56 Σύνολο 12,87 21,79 34,66

Παλαιολόγος Ι Λιάζος

Οικονομολόγος Σύμβουλος Εργασιακών & Ασφαλιστικών