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Ισχυρό ενδιαφέρον καταγράφεται για τη δημόσια προσφορά της ΜΕΤΚΑ, με το βιβλίο προσφορών να έχει ήδη καλυφθεί κατά μία φορά, σύμφωνα με πληροφορίες. Αύριο, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, ολοκληρώνεται η διαδικασία, με το ελάχιστο ύψος της άντλησης κεφαλαίων να διαμορφώνεται στα 300 εκατ. ευρώ.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο τελικό ύψος της ζήτησης, καθώς και στους όρους με τους οποίους θα ολοκληρωθεί η δημόσια προσφορά. Υπενθυμίζεται ότι το εύρος της τιμής διάθεσης έχει καθοριστεί μεταξύ 10 και 11,50 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΜΕΤΚΑ έχει προγραμματιστεί για τις 26 Νοεμβρίου.

Το IPO της ΜΕΤΚΑ μπορεί να αποφέρει έσοδα έως 341,02 εκατ. ευρώ εκ των οποίων περίπου 250 εκατ. ευρώ θα κατανεμηθούν στο επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας υποδομών της Metlen.

Η διάθεση αφορά αρχικά έως 30.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1 εκάστη, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

– Έως 25.000.000 νέες μετοχές, που προκύπτουν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης του υφιστάμενου μετόχου.

– Έως 5.000.000 υφιστάμενες μετοχές, τις οποίες διαθέτει προς πώληση ο μοναδικός μέτοχος, η METLEN Energy & Metals Μονοπρόσωπη Α.Ε. (Πωλητής Μέτοχος).

Επιπλέον, η METLEN διατηρεί το δικαίωμα επιλογής αύξησης μεγέθους της προσφοράς (upsize option) κατά έως 5.000.000 επιπλέον υφιστάμενες μετοχές (έως 2,5 εκατ. στη Δημόσια Προσφορά και έως 2,5 εκατ. στη Θεσμική Προσφορά), ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί.

Ελκυστική η αποτίμηση της ΜΕΤΚΑ

Πέρα από τη ζήτηση για το IPO, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αποτίμηση με την οποία η ΜΕΤΚΑ διεκδικεί την είσοδό της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Beta Securities, στο ανώτατο όριο του εύρους διάθεσης, στα 11,50 ευρώ ανά μετοχή, η εταιρεία αποτιμάται σε περίπου 1,4 δισ. ευρώ, με τον δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) στις 11,2 φορές και τον δείκτη EV/EBITDA στις 7,6 φορές, βάσει των εκτιμήσεων για το 2026.

Στο μεταξύ, και η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της ΜΕΤΚΑ είναι σημαντική. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 68%, στα 444 εκατ. ευρώ από 263,8 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ τα καθαρά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 67,96 εκατ. ευρώ από 27,12 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο περίπου 151%. Παράλληλα, το μικτό περιθώριο κέρδους ενισχύθηκε στο 20% από 13,8% και το καθαρό περιθώριο στο 15,3% από 10,3%, δείχνοντας ότι η αύξηση των εργασιών συνοδεύτηκε από αισθητή βελτίωση της αποδοτικότητας.

Ισχυρή είναι και η παρακαταθήκη του ανεκτέλεστου, το οποίο στις 30 Ιουνίου 2026 ανερχόταν σε περίπου 2,1 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων έργων ύψους 1 δισ. ευρώ που βρίσκονταν σε προχωρημένο στάδιο προς συμβασιοποίηση. Την ίδια ώρα, η ΜΕΤΚΑ ενισχύει την παρουσία της στις παραχωρήσεις και στις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, διαθέτοντας χαρτοφυλάκιο πέντε έργων ΣΔΙΤ με εκτιμώμενη συνολική καθαρή παρούσα αξία πληρωμών διαθεσιμότητας 685 εκατ. ευρώ, σε επίπεδο 100% των έργων.