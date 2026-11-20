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Σε ιδιωτικό θεραπευτήριο νοσηλεύεται η Χριστίνα Βακάκη, κόρη του ιδιοκτήτη της Jumbo, την οποία χθες το πρωί παρέσυρε και τραυμάτισε ένα ΙΧ αυτοκίνητο ενώ έκανε τζόκινγκ στην περιοχή της Βάρης.

«Πήγε να διασχίσει τον δρόμο, όμως ένα φορτηγό της έκρυβε την ορατότητα, με αποτέλεσμα να μην δει το διερχόμενο όχημα που την παρέσυρε»

Η 29χρονη βρίσκεται εκτός κινδύνου ενώ μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο από το Ασκληπιείο της Βούλας όπου διεκομίσθη αμέσως μετά το ατύχημα προκειμένου να της παρασχεθεί ιατρική βοήθεια για τα τραύματα που έφερε.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 10:00 το πρωί όταν η 29χρονη έχει βγει για τζόκινγκ στη Λεωφόρο Ευελπίδων. Η 29χρονη συνοδευόταν από άτομα της ιδιωτικής της ασφάλειας, οι οποίοι την ακολουθούσαν με ένα βαν και με μια μηχανή.

Ενώ βρισκόταν σε διασταύρωση στο ύψος της οδού Καλύμνου φαίνεται το ΙΧ, το οποίο κινούνταν με κατεύθυνση από Βάρη προς Κορωπί, να προσπαθεί να περάσει από τη διάβαση πεζών χωρίς να έχει οπτική επαφή με την κοπέλα. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν την παρέσυρε, ενώ σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες την εκτίναξε σε απόσταση περίπου 30 μέτρων.

Το βίντεο μετά το τροχαίο

Στο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε η ΕΡΤ, διακρίνονται κάποια άτομα αμέσως μετά το τροχαίο να τρέχουν με κατεύθυνση προς το σημείο της παράσυρσης για να τη βοηθήσουν. Κάποιοι από αυτούς εκτιμάται ότι είναι οι άνθρωποι της ιδιωτικής ασφάλειας, οι οποίοι είχαν δει τι ακριβώς έχει συμβεί, καθώς και οδηγοί που είχαν ακινητοποιήσει τα οχήματά τους στη μέση του δρόμου και κάποιοι περαστικοί που επίσης έτρεξαν να βοηθήσουν την 29χρονη.

Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες

Ειδικότερα, αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν τις στιγμές της παράσυρσης της Χριστίνας Βακάκη, επισημαίνοντας ότι ένα φορτηγό που βρισκόταν στο σημείο περιόριζε την ορατότητά της, με αποτέλεσμα να μην αντιληφθεί το διερχόμενο αυτοκίνητο.

«Πήγε να διασχίσει τον δρόμο, όμως ένα φορτηγό της έκρυβε την ορατότητα, με αποτέλεσμα να μην δει το διερχόμενο όχημα που την παρέσυρε», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες.

Άλλος άνθρωπος που βρισκόταν κοντά στο σημείο τη στιγμή του τροχαίου περιέγραψε τις στιγμές μετά τη σύγκρουση, λέγοντας: «Ακούσαμε το μπαμ και βγήκαμε έξω. Είδα μια γυναίκα χτυπημένη. Πονούσε, καθώς της είχε βγει ο ώμος αλλά και το γόνατο, ενώ έφερε τραύματα και στο κεφάλι».