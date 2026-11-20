Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης (AI), από τους agents και την κυβερνοασφάλεια μέχρι την εμπειρία πελάτη και τη ρομποτική, ανέδειξε η συμμετοχή της EY Ελλάδος στο 5ο GenAI Summit, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου.

Η συμμετοχή αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του παγκόσμιου οργανισμού της EY για την ανάπτυξη και την υπεύθυνη αξιοποίηση του AI. Έχοντας επενδύσει πάνω από $3 δισ. παγκοσμίως σε συστήματα και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, όπως η πλατφόρμα ey.ai The Reimagination Engine, η EY αξιοποιεί τις τεχνολογικές της δυνατότητες, το οικοσύστημα συμμαχιών της, τα δεδομένα και την εμπειρία των ανθρώπων της, για να βοηθήσει οργανισμούς να ενσωματώσουν το AI και να δημιουργήσουν μετρήσιμη και διατηρήσιμη αξία.

Στη χώρα μας, η EY Ελλάδος συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, μέσω του EY AI & Data Center of Excellence στην Αθήνα. Με περισσότερους από 500 ειδικούς, το Center of Excellence υποστηρίζει οργανισμούς σε πάνω από 35 χώρες, στην αξιοποίηση εφαρμογών AI, πλαισίων διακυβέρνησης και λύσεων GenAI, agentic ΑΙ και physical AI, καθώς και αναδυόμενων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της κβαντικής υπολογιστικής (quantum computing).

Αυτόνομα συστήματα AI, δημιουργία αξίας και το μέλλον της οικονομίας

Στο πλαίσιο της παρουσίασης “Self-Remediating Multi-Agent Swarms: AI Systems Learn, Evolve, and Heal”, ο Δρ. Λάζαρος Πολυμενάκος, Εταίρος, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες EY Ελλάδος και επικεφαλής του EY AI/GenAI Center of Excellence, παρουσίασε τη μετάβαση από μεμονωμένους AI agents σε «σμήνη» (swarms), δηλαδή σε μεγάλα συστήματα εξειδικευμένων agents, τα οποία συνεργάζονται για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Παράλληλα, ανέλυσε τις τρεις διακριτές ιδιότητες αυτών των συστημάτων, δηλαδή την ικανότητά τους να μαθαίνουν, να εξελίσσονται και να αυτοδιορθώνονται, επισημαίνοντας τόσο τις δυνατότητες, όσο και τις προκλήσεις που συνοδεύουν την αξιοποίησή τους. Ο Ηλίας Βυζάς, Εταίρος, Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος και Επικεφαλής του EY AI & Data Center of Excellence στην Αθήνα, συντόνισε τη συζήτηση “From Pilot to Production: The Technology Leaders’ View”, η οποία επικεντρώθηκε στη σημασία της μετάβασης από την πιλοτική εφαρμογή στη δημιουργία μετρήσιμης αξίας μέσα από το AI. Όπως τονίστηκε, η επόμενη φάση του μετασχηματισμού αφορά την ορθή διακυβέρνηση, τη διαχείριση κόστους και κινδύνων, καθώς και τη δημιουργία μετρήσιμης αξίας από το AI. Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Ιωάννης Ηλιόπουλος, Digital & AI Director στην Allwyn Hellas, ο Βαγγέλης Καρέλης, CTIO & CCO Technology Services στην Archeiothiki, ο Ιωάννης Τσιλίρας, Data & AI Director στην TELEKOM και ο Δημήτρης Καρυστινός, Data Analytics & AI Manager στη Uni Systems.

Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για τον μετασχηματισμό της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονομίας ήταν το βασικό θέμα της συζήτησης ανάμεσα στον Κυριάκο Πιερρακάκη, Πρόεδρο του Eurogroup και Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και τον Χρήστο Ταραντίλη, Εταίρο της EY Ελλάδος και Επικεφαλής του Τομέα Κεντρικής Κυβέρνησης και Υποδομών της EY Ελλάδος. Η συζήτηση, μεταξύ άλλων, επικεντρώθηκε στις δυνατότητες που έχει το AI να αυξήσει την παραγωγικότητα, να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να συμβάλει στον μετασχηματισμό των παραδοσιακών πυλώνων της ελληνικής οικονομίας, όπως ο τουρισμός και η ναυτιλία, αξιοποιώντας ακόμα και εφαρμογές physical AI. Παράλληλα, τονίστηκε η ανάγκη να προχωρήσει η πλήρης ψηφιοποίηση του κράτους και εξετάστηκαν οι προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις τεχνολογίας να αναπτυχθούν σε μεγαλύτερη κλίμακα, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση των αμυντικών επενδύσεων για εφαρμογές διττής χρήσης (dual use).

Έξι workshops για την πρακτική αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης

Μέσα από έξι θεματικά workshops με ομάδες της EY Ελλάδος, οι συμμετέχοντες στο 5ο GenAI Summit, διερεύνησαν πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αξιοποιηθεί σε διαφορετικές πτυχές των επιχειρήσεων. Τα workshops “Physical Operations: Optimization, Safety and Resilience” και “Cyber AI” εστίασαν στη βελτιστοποίηση και την ανθεκτικότητα των επιχειρησιακών λειτουργιών, καθώς και στη διασύνδεση του AI με την κυβερνοασφάλεια και την κυβερνοανθεκτικότητα.

Τα workshops με τίτλο “EY.ai for Customer: Synthetic Personas & AI enabled customer research” και “The AI Value Quest – What if the biggest AI opportunity isn’t where you think it is?” ανέδειξαν νέες δυνατότητες για την αναβάθμιση της εμπειρίας των πελατών και τον εντοπισμό ευκαιριών δημιουργίας αξίας μέσω AI.

Τέλος, τα “Think Bigger. Build Faster. Reuse What Works.” και “Robots and Omniverse” επικεντρώθηκαν στην ταχύτερη ανάπτυξη και επαναχρησιμοποίηση δοκιμασμένων λύσεων, καθώς και στη διασύνδεση ρομποτικών λύσεων και εργαλείων με προηγμένα ψηφιακά περιβάλλοντα.