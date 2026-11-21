Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Νότιας Αμερικής (CONMEBOL), στην οποία ανήκουν μεταξύ άλλων η Βραζιλία και η Αργεντινή, τάχθηκε ομόφωνα υπέρ της επανεκλογής του Τζιάνι Ινφαντίνο στην προεδρία της FIFA.

Η συνομοσπονδία των δέκα χωρών ανακοίνωσε από την Μπαρανκίγια της Κολομβίας την «ισχυρή στήριξή» της στον Ιταλοελβετό παράγοντα, επικαλούμενη την ηγεσία του και τις θετικές αλλαγές που, όπως ανέφερε, έχει προωθήσει στο ποδόσφαιρο από την ανάληψη των καθηκόντων του το 2016.

Οι δύο αντίπαλοι του Ινφαντίνο

Σε αντίθεση με τις εκλογές του 2019 και του 2023, όταν ήταν ο μοναδικός υποψήφιος, ο Ινφαντίνο θα έχει αυτή τη φορά δύο αντιπάλους, τον Γάλλο Φιλίπ Ντιαλό και τον Ιάπωνα Κόζο Τασίμα.

Η ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί για τις 18 Μαρτίου στο Ραμπάτ του Μαρόκου και ο νικητής θα χρειαστεί τουλάχιστον 106 ψήφους.

Παρά τις αντιδράσεις ευρωπαϊκών ομοσπονδιών για το μοντέλο διοίκησής του, ο πρόεδρος της FIFA διατηρεί τη στήριξη των συνομοσπονδιών της Νότιας Αμερικής, της Αφρικής και της Ασίας.

Πηγή: in.gr