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Άνοδο κατά το ντεμπούτο της στο χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ κατέγραψε η Coca-Cola HBC εντάσσοντας μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες εμφιάλωσης του αναψυκτικού παγκοσμίως, στο μεγαλύτερο χρηματιστήριο της Αφρικής. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες πριν από την ολοκλήρωση μιας εξαγοράς ύψους 2,6 δισ. δολαρίων, η οποία θα διευρύνει σημαντικά την παρουσία της εταιρείας στην αφρικανική ήπειρο.

Οι μετοχές άνοιξαν στα 996 ραντ στο κύριο χρηματιστήριο της πόλης, σημείωσαν άνοδο φτάνοντας έως και τα 1.039,50 ραντ, ενώ στις 9:38 π.μ. διαπραγματεύονταν περίπου στα 1.035 ραντ, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Στην τελετή για την εισαγωγή στο χρηματιστήριο, συμμετείχαν παραδοσιακοί ψάλτες που φορούσαν κόκκινα καπέλα με χάντρες, ενώ στους πίνακες προβαλλόταν το χαρακτηριστικό κόκκινο σήμα της Coca-Cola. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Ζόραν Μπογκντάνοβιτς, φύσηξε ένα κέρας αντιλόπης (kudu), ενώ ένας άλλος συμμετέχων χτυπούσε ένα τεράστιο τύμπανο.

Σε αντίθεση με μια αρχική δημόσια προσφορά (IPO), η είσοδος της Coca-Cola HBC στο χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ αποτελεί δευτερογενή εισαγωγή των υφιστάμενων μετοχών της και δεν περιλαμβάνει προσφορά τίτλων ή άντληση νέων κεφαλαίων. Η κύρια χρηματιστηριακή αγορά για την εταιρεία παραμένει το Λονδίνο, ενώ οι μετοχές της διαπραγματεύονται και στην Αθήνα.

Το νέο μεγάλο deal της Coca-Cola HBC στην Αφρική

Το ντεμπούτο στο Γιοχάνεσμπουργκ πραγματοποιείται λίγες ημέρες πριν από την αναμενόμενη ολοκλήρωση της εξαγοράς, από την Coca-Cola HBC, ποσοστού 75% στην Coca-Cola Beverages Africa (Pty) Ltd. από την Coca-Cola Co. και την Gutsche Family Investments. Η συναλλαγή, ύψους 2,6 δισ. δολαρίων –η οποία είχε ανακοινωθεί πέρυσι– θα δημιουργήσει τον δεύτερο μεγαλύτερο συνεργάτη εμφιάλωσης της Coca-Cola παγκοσμίως (βάσει όγκου πωλήσεων) και θα ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της εταιρείας στις ταχέως αναπτυσσόμενες αφρικανικές αγορές. Στο πλαίσιο της εξαγοράς, η Coca-Cola HBC θα εκδώσει 21 εκατομμύρια νέες μετοχές υπέρ της Gutsche Family Investments, κατά την ολοκλήρωση της συμφωνίας που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 27 Νοεμβρίου. Η διαπραγμάτευσή τους αναμένεται να ξεκινήσει στο Γιοχάνεσμπουργκ, το Λονδίνο και την Αθήνα στις 30 Νοεμβρίου.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Kar-Tess Holding —ένα επενδυτικό σχήμα που συνδέεται με την οικογένεια του Προέδρου της Coca-Cola HBC, Αναστάση Δαυίδ— θα κατέχει το 22,14% της εταιρείας, ενώ η Coca-Cola Co. θα κατέχει το 20,3% και η Gutsche Family Investments το 5,45%.

Η συναλλαγή εντάσσεται στη μακροχρόνια στρατηγική της Coca-Cola Co. για τη μείωση της άμεσης ιδιοκτησίας σε δραστηριότητες εμφιάλωσης, διατηρώντας παράλληλα συμμετοχές σε βασικούς συνεργάτες εμφιάλωσης.

Η εισαγωγή αυτή προσθέτει στο Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ (JSE) μια εταιρεία με αποτίμηση περίπου 370 δισεκατομμυρίων ραντ (21 δισεκατομμύρια δολάρια), έπειτα από χρόνια πτώσης. Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Νότιας Αφρικής, το χρηματιστήριο έκλεισε το 2025 με 271 εισηγμένες εταιρείες, αριθμός μειωμένος σε σχέση με τις 284 που καταγράφονταν δύο χρόνια νωρίτερα.