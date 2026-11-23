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Στις κορυφαίες επιλογές της από τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο διατηρεί την Alpha Bank η Piraeus Securities, θέτοντας την τιμή-στόχο στα 6,40 ευρώ, από 5,50 ευρώ προηγουμένως, και εκτιμώντας ότι το νέο επιχειρηματικό σχέδιο της τράπεζας δημιουργεί σημαντικά περιθώρια ενίσχυσης της κερδοφορίας και της χρηματιστηριακής της αποτίμησης. Οι αναλυτές δηλαδή βλέπουν περιθώριο ανόδου περίπου 48% για τη μετοχή και συνολική δυνητική απόδοση 63% έως το 2028, συνυπολογίζοντας τις διανομές προς τους μετόχους και την πρόσθετη επίδραση των επαναγορών ιδίων μετοχών.

Στην ανάλυσή της με τίτλο «Alpha Accelerated», η Piraeus Securities εκτιμά ότι η βελτίωση της διατηρήσιμης απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων της Alpha Bank προς τα επίπεδα των υπόλοιπων συστημικών τραπεζών δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί πλήρως στην αποτίμησή της. Για τον λόγο αυτό αναβαθμίζει κατά περίπου 6%, κατά μέσο όρο, τις προβλέψεις της για τα καθαρά κέρδη της περιόδου 2026–2028, ενώ επεκτείνει το μοντέλο της έως το 2030, προκειμένου να ενσωματώσει τους μακροπρόθεσμους στόχους της διοίκησης.

Κερδοφορία 1,35 δισ. ευρώ έως το 2030

Το νέο επιχειρηματικό σχέδιο της Alpha Bank για την περίοδο 2026–2030 προβλέπει σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας, με την ανακοινωμένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) να αυξάνεται από περίπου 12% το 2026 σε 14,5% το 2028 και 16% το 2030.

Σύμφωνα με την Piraeus Securities, η βελτίωση αυτή στηρίζεται σε έναν συνδυασμό πιστωτικής επέκτασης, αύξησης των εσόδων από προμήθειες, συγκράτησης του λειτουργικού κόστους και αποτελεσματικότερης αξιοποίησης των κεφαλαίων.

Οι αναλυτές προβλέπουν ότι τα καθαρά κέρδη μετά την πληρωμή των κουπονιών των τίτλων AT1 θα αυξηθούν από 894 εκατ. ευρώ το 2026 σε 1,35 δισ. ευρώ το 2030, καταγράφοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης περίπου 11%.

Ακόμη υψηλότερη αναμένεται να είναι η αύξηση των κερδών ανά μετοχή, καθώς η Piraeus Securities προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό 13% την περίοδο 2026–2030, με τα EPS μετά τα κουπόνια AT1 να φθάνουν τα 0,65 ευρώ στο τέλος της περιόδου. Η εξέλιξη αυτή ενσωματώνει και την επίδραση από τις ακυρώσεις ιδίων μετοχών.

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων μετά τα κουπόνια AT1 θα διαμορφωθεί στο 14,5% το 2028 και θα ξεπεράσει το 15% έως το 2030.

Πιστωτική επέκταση και υψηλότερα έσοδα από τόκους

Βασικός μοχλός της αναπτυξιακής στρατηγικής της Alpha Bank είναι η αύξηση των χορηγήσεων κατά περίπου 6% ετησίως, σε συνδυασμό με τη βελτίωση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου.

Το επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπει αύξηση του NIM από 2,23% σε 2,47% έως το 2030, με τη βελτίωση να προέρχεται από την αναδιάρθρωση του ενεργητικού προς πιο αποδοτικές τοποθετήσεις και τη μείωση των στοιχείων χαμηλής απόδοσης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Piraeus Securities εκτιμά ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους θα αυξηθούν από 1,8 δισ. ευρώ το 2026 σε 2,3 δισ. ευρώ το 2030, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 6,6%. Παράλληλα, σημαντική συμβολή αναμένεται από τις διεθνείς δραστηριότητες της τράπεζας, ιδιαίτερα στην Κύπρο, μετά την ενσωμάτωση της AstroBank.

Προμήθειες 850 εκατ. ευρώ και περιορισμός του κόστους

Η ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες αποτελεί έναν ακόμη βασικό πυλώνα του επιχειρηματικού σχεδίου. Η διοίκηση της Alpha Bank στοχεύει σε μέση ετήσια αύξηση περίπου 9%, με τα έσοδα από προμήθειες να φθάνουν τα 850 εκατ. ευρώ το 2030.

Η ανάπτυξη αναμένεται να προέλθει κυρίως από τη διαχείριση περιουσίας και κεφαλαίων, την επενδυτική τραπεζική και τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων.

Η Piraeus Securities υιοθετεί ελαφρώς πιο συντηρητική προσέγγιση, προβλέποντας έσοδα από προμήθειες 834 εκατ. ευρώ το 2030, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 8,3%.

Την ίδια στιγμή, η διοίκηση εκτιμά ότι το λειτουργικό κόστος θα αυξάνεται με ρυθμό μόλις 4% ετησίως, παρά την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων.

Η συγκράτηση των δαπανών αναμένεται να υποστηριχθεί από τις επενδύσεις στην τεχνολογία, την αυτοματοποίηση διαδικασιών και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης κόστους προς έσοδα προβλέπεται να υποχωρήσει από 38% το 2026 σε 34% το 2030.

Σύμφωνα με την Piraeus Securities, ο συνδυασμός υψηλότερων εσόδων και πειθαρχημένης αύξησης των δαπανών θα οδηγήσει σε μέση ετήσια ενίσχυση των βασικών λειτουργικών κερδών κατά 10%, στα 1,87 δισ. ευρώ το 2030.

Η κεφαλαιακή βελτιστοποίηση και ο ρόλος των αναβαλλόμενων φόρων

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει η Piraeus Securities στη στρατηγική κεφαλαιακής βελτιστοποίησης της Alpha Bank, την οποία θεωρεί καθοριστικό παράγοντα για τη διαρθρωτική βελτίωση της κερδοφορίας.

Το επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπει τη μείωση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που συνδέονται με οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου (DTCs) σε ποσοστό χαμηλότερο του 5% των εποπτικών κεφαλαίων CET1.

Παράλληλα, προβλέπεται η αξιοποίηση περίπου 1,3 δισ. ευρώ αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTAs). Όπως εξηγούν οι αναλυτές, η αξιοποίηση των DTAs αναμένεται να βελτιώσει την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων μέσω δύο μηχανισμών.

Αφενός, η χρήση τους έναντι μελλοντικών φορολογητέων κερδών θα περιορίζει τη φορολογική επιβάρυνση, ενισχύοντας τα καθαρά αποτελέσματα. Αφετέρου, η σταδιακή απορρόφηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων θα μειώνει τη βάση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της απόδοσης.

Η Piraeus Securities εκτιμά ότι οι εξελίξεις αυτές θα στηρίξουν τη σύγκλιση της κερδοφορίας της Alpha Bank προς τα επίπεδα των ανταγωνιστών της, παράλληλα με την ισχυρή οργανική δημιουργία κεφαλαίων.

Η στρατηγική αυτή θα επιτρέψει, σύμφωνα με την ανάλυση, στην τράπεζα να λειτουργεί με χαμηλότερο δείκτη CET1, κοντά στο 13%, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα υψηλότερων διανομών προς τους μετόχους.

Πάνω από 4 δισ. ευρώ η δυνατότητα αξιοποίησης κεφαλαίων

Οι αποδόσεις προς τους μετόχους παραμένουν ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες της επενδυτικής αξιολόγησης της Alpha Bank. Η διοίκηση έχει παρουσιάσει δυνατότητα αξιοποίησης κεφαλαίων άνω των 4 δισ. ευρώ την περίοδο 2026–2030, με στόχο συνολικό ποσοστό διανομής κερδών υψηλότερο από 55%.

Η Piraeus Securities, πάντως, υιοθετεί πιο συντηρητικές παραδοχές, διατηρώντας στο μοντέλο της σταθερό συνολικό ποσοστό διανομής 55% σε όλη την περίοδο των προβλέψεων.

Με βάση αυτή την παραδοχή, εκτιμά ότι οι σωρευτικές διανομές προς τους μετόχους, σε δεδουλευμένη βάση, θα φθάσουν περίπου τα 3,4 δισ. ευρώ την περίοδο 2026–2030.

Από το ποσό αυτό, περίπου 2,3 δισ. ευρώ προβλέπεται να διατεθούν μέσω μερισμάτων και 1,1 δισ. ευρώ μέσω επαναγορών ιδίων μετοχών.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι προβλέψεις τους αφήνουν πρόσθετα περιθώρια ανόδου, καθώς δεν ενσωματώνουν ενδεχόμενες επιπλέον επιστροφές κεφαλαίων πέραν του βασικού σεναρίου.

Γιατί η τιμή-στόχος διαμορφώνεται στα 6,40 ευρώ

Η Piraeus Securities θεωρεί ότι η Alpha Bank εξακολουθεί να προσφέρει σημαντικά περιθώρια ανατίμησης, καθώς η αναμενόμενη βελτίωση της διατηρήσιμης κερδοφορίας της δεν έχει αποτυπωθεί πλήρως στη χρηματιστηριακή της αξία.

Η τιμή-στόχος των 6,40 ευρώ βασίζεται σε πολλαπλασιαστή 1,5 φορές την εκτιμώμενη ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή για το 2028. Η αποτίμηση προκύπτει από μοντέλο Gordon Growth, με παραδοχή διατηρήσιμης απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 14%, κόστους ιδίων κεφαλαίων 10% και μακροπρόθεσμου ρυθμού ανάπτυξης 2%.

Επιπλέον, η χρηματιστηριακή ενσωματώνει στρατηγικό premium 15% λόγω της συμμετοχής της UniCredit. Με τιμή αναφοράς τα 4,31 ευρώ, η τιμή-στόχος υποδηλώνει περιθώριο κεφαλαιακής ανόδου περίπου 48% έως το 2028.

Εάν συνυπολογιστούν τα αναμενόμενα μερίσματα και η πρόσθετη επίδραση από τις επαναγορές ιδίων μετοχών, η συνολική δυνητική απόδοση αυξάνεται περίπου στο 63%.

Για την Piraeus Securities, η Alpha Bank παραμένει μία από τις κορυφαίες επιλογές του ελληνικού τραπεζικού κλάδου, με βασικούς καταλύτες τη βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας, τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των κεφαλαίων και τις αυξημένες επιστροφές προς τους μετόχους.