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Σε νέα κλιμάκωση της αντιπαράθεσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες προχωρεί το Ιράν, προειδοποιώντας ότι θα χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να αντιμετωπίσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των πετρελαϊκών εξαγωγών του, την ώρα που δεκάδες έμφορτα δεξαμενόπλοια συγκεντρώνονται ανατολικά των Στενών του Ορμούζ, σε μικρή απόσταση από τη γραμμή επιτήρησης των αμερικανικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με το Reuters, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, δήλωσε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου ότι η Τεχεράνη θα αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο για να αντιμετωπίσει τον αποκλεισμό, τον οποίο χαρακτήρισε πράξη στρατιωτικής επιθετικότητας.

Παράλληλα, απέρριψε ως εικασίες τις πληροφορίες ότι ιρανικά πλοία φορτώνουν πετρέλαιο με σκοπό να επιχειρήσουν την εξαγωγή του.

Η τοποθέτηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τις πληροφορίες που μετέδωσαν στις 19 Νοεμβρίου ιρανικά μέσα ενημέρωσης για προετοιμασία νηοπομπής δεξαμενόπλοιων, η οποία θα επιχειρούσε να διασπάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό.

Παρότι η Τεχεράνη υιοθετεί πλέον υψηλότερους τόνους, δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως την έναρξη μιας τέτοιας επιχείρησης. Αντίστοιχα, τα διαθέσιμα στοιχεία παρακολούθησης πλοίων δεν τεκμηριώνουν μέχρι στιγμής οργανωμένη κίνηση δεξαμενόπλοιων προς τη γραμμή αποκλεισμού.

Στο επίκεντρο τα 31 δεξαμενόπλοια της Windward

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στον στόλο των 31 έμφορτων δεξαμενόπλοιων που υπόκεινται σε κυρώσεις και βρίσκονται ήδη ανατολικά των Στενών του Ορμούζ, μεταξύ του στρατηγικού θαλάσσιου περάσματος και της γραμμής αποκλεισμού Ras al Hadd–Ras Jiwani.

Σύμφωνα με την τελευταία αναλυτική ενημέρωση της Windward, τέσσερα από αυτά είναι δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου, με συνολικό φορτίο περίπου 4,9 εκατ. βαρελιών, ενώ τα υπόλοιπα 27 μεταφέρουν υγραέριο (LPG) και πετρελαϊκά προϊόντα. Ειδικότερα, πρόκειται για 15 LPG carriers και 12 product tankers.

Τα περισσότερα βρίσκονται σε απόσταση περίπου μίας ημέρας πλεύσης από τη γραμμή του αμερικανικού αποκλεισμού, ενώ το πλησιέστερο δεξαμενόπλοιο αργού απέχει μόλις τρεις έως έξι ώρες.

Από τα 27 πλοία μεταφοράς LPG και προϊόντων, τα 20 βρίσκονται στα αγκυροβόλια Shinas και Sohar, έξι στα ανοιχτά της Fujairah και του Khor Fakkan και ένα κοντά στο Jask.

Η Windward εκτιμά ότι, εάν το Ιράν επιχειρήσει να διασπάσει τον αποκλεισμό, είναι πιθανότερο να χρησιμοποιήσει αρχικά τα πλοία που βρίσκονται ήδη στον Κόλπο του Ομάν, αντί να οργανώσει νέα νηοπομπή από τη νήσο Χαργκ.

Χωρίς δραστηριότητα οι προβλήτες του Χαργκ

Παρά τις πληροφορίες για επικείμενη επιχείρηση εξαγωγής πετρελαίου, η εικόνα στις εγκαταστάσεις της νήσου Χαργκ δεν δείχνει ανάλογη κινητοποίηση.

Σύμφωνα με τη Windward, κανένα δεξαμενόπλοιο αργού δεν είχε παρατηρηθεί στις προβλήτες φόρτωσης από τις 31 Αυγούστου, ενώ τα 16 δεξαμενόπλοια που βρίσκονταν στο αγκυροβόλιο παρέμεναν ακίνητα από τις 13 Νοεμβρίου.

Παράλληλα, δορυφορικές εικόνες Sentinel-2 της 17ης Νοεμβρίου κατέγραψαν δύο δεξαμενόπλοια που υπόκεινται σε κυρώσεις να βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο, νότια του Χαργκ, χωρίς να εκπέμπουν σήμα AIS.

Η δραστηριότητα αυτή αξιολογείται ως πιθανή προετοιμασία φορτίων μέσω μεταφόρτωσης από πλοίο σε πλοίο, μακριά από τις επίσημες εγκαταστάσεις φόρτωσης.

Ωστόσο, η Windward διευκρινίζει ότι μέχρι το απόγευμα της 20ής Νοεμβρίου δεν είχε εντοπιστεί οργανωμένη κίνηση πλοίων συνδεόμενων με το Ιράν προς τη γραμμή αποκλεισμού. Τα κενά στη δορυφορική κάλυψη δεν επιτρέπουν να αποκλειστούν πλήρως μετακινήσεις χωρίς ενεργό AIS.

Η οικονομική πίεση και τα αποθέματα στην Ασία

Η προσπάθεια της Τεχεράνης να επανεκκινήσει τις εξαγωγές συνδέεται με τις αυξανόμενες οικονομικές επιπτώσεις του αποκλεισμού.

Σύμφωνα με το Reuters, ο αμερικανικός αποκλεισμός επιβλήθηκε αρχικά στις 13 Απριλίου, ανεστάλη τον Ιούνιο έπειτα από προκαταρκτική συνεννόηση Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και επανήλθε στις 14 Ιουλίου, μετά την κατάρρευση της συμφωνίας.

Έκτοτε, οι καταγεγραμμένες εξαγωγές ιρανικού αργού έχουν περιοριστεί σχεδόν στο μηδέν.

Νέες επιθέσεις και αυξημένος κίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα

Η αντιπαράθεση εξελίσσεται σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Joint Maritime Information Center (JMIC), στις 20 Νοεμβρίου ένα εξερχόμενο δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα κοντά στο Khasab του Ομάν, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά.

Στις 21 Νοεμβρίου ακολούθησαν δύο ακόμη περιστατικά, με επιθέσεις στα δεξαμενόπλοια Torkel και Arina, επίσης κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ. Δεν αναφέρθηκαν απώλειες μεταξύ των πληρωμάτων στα συγκεκριμένα περιστατικά.

Παράλληλα, στις 20 Νοεμβρίου καταγράφηκαν μόλις 16 διελεύσεις από τα Στενά, εκ των οποίων 11 εισερχόμενες και πέντε εξερχόμενες. Επτά πλοία πραγματοποίησαν τη διέλευση χωρίς ενεργό AIS, ο υψηλότερος ημερήσιος αριθμός της συγκεκριμένης εβδομάδας.