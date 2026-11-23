Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι προετοιμασίες των συνδικάτων, για την επιτυχία της πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου. Αποφάσεις συμμετοχης έχουν λάβει 29 Εργατικά Κέντρα, 14 Ομοσπονδίες του ιδιωτικού τομέα, και εκατοντάδες πρωτοβάθμια κλαδικά και επιχειρησιακά σωματεία. Στο Δημόσιο, απεργία έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ.

Στην απεργία συμμετέχει και η ΟΛΜΕ, καλώντας τους εκπαιδευτικούς να λάβουν μέρος τόσο στην κινητοποίηση όσο και στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

«Δώστε λεφτά για μισθούς, συντάξεις, στέγη, υγεία και παιδεία και όχι για του πολέμου τα σφαγεία», απαιτούν σωματεία και Ομοσπονδίες που συμμετέχουν στην απεργία καλώνρας σε συγκέντρωση στα Προπύλαια στις 10:30 το πρωί της Τετάρτης.

Η ΑΔΕΔΥ, καλεί σε συγκέντρωση στις 10:30 της 25ης Νοεμβρίου στην πλατεία Κλαυθμώνος. «Η απεργία της 25ης Νοεμβρίου αποτελεί ένα σημαντικό σημείο αναφοράς στη συλλογική προσπάθεια για αξιοπρεπείς μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας και ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες», τονίζει και προβάλλει αιτήματα για τημ αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, καθώς και τη διασφάλιση αξιοπρεπών όρων διαβίωσης και εργασίας για το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Την Τετάρτη απεργούν και οι ναυτεργάτες. Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και ΠΕΝΕΝ έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους στην απεργία.

Η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) στο κάλεσμά της σημειώνει: «Παίρνουμε τη σκυτάλη από τη συγκλονιστική και ιστορική απεργιακή μάχη στις 30 Οκτώβρη, που λιμενεργάτες, ναυτεργάτες, μεταλλεργάτες και εργαζόμενοι όλων των κλάδων, σε 113 λιμάνια, σε 21 χώρες, σε 5 ηπείρους, έκαναν σάρκα και οστά τη διεθνιστική αλληλεγγύη και έστειλαν το μήνυμα που ακούστηκε δυνατά από άκρη σε άκρη του πλανήτη: Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο».

Παρών από αγρότες, συνταξιούχους, μαθητές, φοιτητές

«Παρών» στις απεργιακές συγκεντρώσεις ετοιμάζονται να δώσουν οι αγρότες. Την Τετάρτη απεργούν και οι επαγγελματοβιοτέχνες με κάλεσε της ΟΒΣΑ. Στην Αττική αποφάσεις συμμετοχής έχουν πάρει 17 κλαδικά σωματεία, 14 τοπικές Ενώσεις ΕΒΕ, 4 Εμπορικοί Σύλλογοι και η Ενωση Συνταξιούχων ΟΑΕΕ. Στη Θεσσαλονίκη συμμετέχουν 4 κλαδικά σωματεία, 3 τοπικοί σύλλογοι.

Τη συμμετοχή τους στις απεργιακές συγκεντρώσεις ετοιμάζουν επίσης φοιτητές και μαθητές: «Τετάρτη 25 Νοεμβρίου κλειστά σχολεία! Οι μαθητές στον δρόμο μαζί με όλο τον λαό!» είναι το σύνθημα που δίνει η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας.

Ηχηρό «παρών» θα φωνάξουν και η συνταξιούχοι. Η Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ καλεί στις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια στην Αθήνα και την ίδια ώρα στο Αγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, διεκδικώντας αυξήσεις στους μισθούς, δημόσια δωρεάν Υγεία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού.

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στο Μετρό με στάσεις εργασίας. Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής σχεδιασμό, η πρώτη στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί από την έναρξη της πρωινής βάρδιας έως τις 09:00 και η δεύτερη από τις 18:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Κατά συνέπεια, το Μετρό αναμένεται να εξυπηρετεί το επιβατικό κοινό από τις 09:00 έως τις 18:00 της Τετάρτης. Οι επιβάτες καλούνται να λάβουν υπόψη τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, καθώς ενδέχεται να καταγραφεί αυξημένη κίνηση κατά τις ώρες λειτουργίας.

Ανοιχτό παραμένει το τοπίο για τα υπόλοιπα μέσα αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας, καθώς δεν έχουν οριστικοποιηθεί όλες οι αποφάσεις των εργαζομένων.

Ειδικότερα, για τα λεωφορεία αναμένονται ανακοινώσεις σχετικά με τη συμμετοχή στην απεργία και το ενδεχόμενο στάσεων εργασίας. Αντίστοιχα, εκκρεμεί η ενημέρωση για τη λειτουργία των τρόλεϊ, του Ηλεκτρικού (ΗΣΑΠ) και του τραμ.

Συγκεντρώσεις σε 70 πόλεις

Στη Θεσσαλονίκη η απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10:30 το πρωί της Τετάρτης στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Συλλαλητήρια και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έχουν προγραμματιστεί σε περισσότερες από 70 πόλεις της χώρας μεταξύ των οποίων: