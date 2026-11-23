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Η Goldman Sachs εκτιμά ότι η πτώση των μετοχών θα συνεχιστεί, καθώς ο Δείκτης Πανικού πλησιάζει το ανώτατο όριο.

Πρόκειται για έναν δείκτη αγοράς κλίμακας 0 έως 10 που χρησιμοποιούν οι διαπραγματευτές της Goldman Sachs για να μετρήσουν τον ακραίο πανικό και τη μεταβλητότητα στην αγορά μετοχών. Ο δείκτης παρακολουθεί τις απότομες πιέσεις στην αγορά, τις απότομες αυξήσεις της μεταβλητότητας και τις αμυντικές αλλαγές στις θέσεις των επενδυτών. Όταν ο δείκτης φτάνει το 9 ή το 10, η Goldman Sachs, το ονομάζει «ακραίο πανικό».

Ο δείκτης πανικού της Goldman Sachs Group Inc. ανέβηκε κοντά στο ανώτατο όριό του, στο 9 στα 10, το οποίο σημαίνει πως η πτώση έχει επεκταθεί στους λεγόμενους «συστημικούς επενδυτές»καθώς οι μετοχές στις ΗΠΑ σημείωσαν πτώση την Παρασκευή, σηματοδοτώντας ότι θα ακολουθήσει ένα ακόμη σημαντικό κύμα πωλήσεων την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τους αναλυτές της τράπεζας.

Οι επενδυτές που βασίζονται στη δυναμική της αγοράς, όπως οι σύμβουλοι συναλλαγών εμπορευμάτων (CTA), πούλησαν μετοχές αξίας 57 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον τελευταίο μήνα, με τη καθαρή θέση τους στις αμερικανικές μετοχές να μετατρέπεται σε αρνητική κατά 19 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Goldman.

Τα μοντέλα της τράπεζας προβλέπουν ότι οι CTA θα μπορούσαν να εκποιήσουν άλλα 65,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε μια σταθερή αγορά, 28,6 δισεκατομμύρια δολάρια αν οι μετοχές ανέβουν και έως και 80,6 δισεκατομμύρια δολάρια αν οι μετοχές συνεχίσουν να πέφτουν.

Οι CTA αφορούν funds που πραγματοποιούν αγορές και πωλήσεις με βάση τις τάσεις των τιμών. Όταν οι αγορές υποχωρούν, τα μοντέλα τους συχνά τους αναγκάζουν να πουλήσουν περισσότερο, εντείνοντας τις πτώσεις των τιμών των μετοχών.

Απρόθυμοι οι επενδυτές να αγοράσουν μετοχές τεχνολογίας σε χαμηλές τιμές

Η τελευταία πτωτική πορεία της αγοράς δείχνει μια εντεινόμενη απροθυμία των επενδυτών να αγοράσουν μετοχές τεχνολογίας σε χαμηλά επίπεδα, πέρα από την περίπτωση της Anthopic η οποία είχε μια πολύ εντυπωσιακή ακόμη αρχική δημόσια προσφορά της Anthropic, η οποία όμως δεν συμπαρέσυρε την αγορά των μετοχών υψηλής τεχνολογίας.

Η εισαγωγή της Anhropic «θα λειτουργούσε ως καθαριστικό γεγονός που θα εγκαινίαζε μια τάση επιστροφής στην ανάληψη κινδύνου μέχρι το τέλος του έτους. Χωρίς αυτή τη δυναμική, η κατάσταση αποδείχθηκε δύσκολη να χωνευτεί» έγραψαν χαρακτηριστικά οι διαπραγματευτές της Goldman Sachs σε σημείωμά τους. Με την κατάρρευση της Παρασκευής, ο Δείκτης Πανικού της Goldman Sachs ανέβηκε κοντά στο υψηλότερο επίπεδό του.