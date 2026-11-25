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Στο στόχαστρο των ανταρτών Χούθι της Υεμένης βρέθηκε την Τρίτη ο πύργος του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Σαουδικής Αραβίας, Public Investment Fund (PIF), στο Ριάντ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 11 άνθρωποι. Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση εναντίον του συγκεκριμένου κτιρίου μέσα σε διάστημα έξι ημερών, καθώς είχε προηγηθεί ένα ακόμη πλήγμα χωρίς θύματα.

Οι σαουδαραβικές αρχές πολιτικής προστασίας ανακοίνωσαν ότι υπήρξαν τραυματισμοί, χωρίς να κατονομάσουν το κτίριο. Ωστόσο, φωτογραφία που δημοσίευσαν οι αρχές, καθώς και μαρτυρίες που μετέδωσε το Al Jazeera, υπέδειξαν ότι στόχος ήταν ο πύργος του PIF στο οικονομικό κέντρο της πρωτεύουσας. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται δύο Σαουδάραβες, δύο Ινδοί, τρεις Νεπαλέζοι και τέσσερις Αιγύπτιοι, αναφέρει το CNBC.

Ο εκπρόσωπος του διεθνούς συνασπισμού υπό τη Σαουδική Αραβία, Τούρκι αλ Μάλικι, χαρακτήρισε το περιστατικό «δειλή τρομοκρατική επίθεση» εναντίον ενός από τους πύργους του χρηματοοικονομικού κέντρου του Ριάντ. Όπως ανέφερε, οι αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποιούσαν επιτόπια έρευνα για να διαπιστώσουν τις συνθήκες και τις συνέπειες του πλήγματος.

Απειλές Χούθι για τα λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας

Η ένταση κλιμακώθηκε περαιτέρω την Τετάρτη, όταν ο εκπρόσωπος των Χούθι, ταξίαρχος Γιαχία Σαρί, προειδοποίησε ότι το λιμάνι της Τζέντα και όλα τα σαουδαραβικά λιμάνια στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας θα αποτελέσουν στόχους, εάν το Ριάντ επιτεθεί στο λιμάνι της Χοντέιντα της Υεμένης.

Η προειδοποίηση ήρθε μετά την έκκληση του διεθνούς συνασπισμού, στις 20 Νοεμβρίου, προς τους αμάχους να εγκαταλείψουν την περιοχή του λιμανιού της Χοντέιντα για λόγους ασφαλείας. Η εξέλιξη δημιουργεί τον κίνδυνο επέκτασης των επιθέσεων σε κρίσιμες εμπορικές και λιμενικές υποδομές της περιοχής.

Οι επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με το Reuters, την Κυριακή η οργάνωση έπληξε ένα από τα διυλιστήρια πετρελαίου της χώρας. Είχαν επίσης προηγηθεί επιθέσεις με drones και βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον αεροδρομίων, με πιο πρόσφατο περιστατικό την απόπειρα πλήγματος στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid στις 25 Οκτωβρίου.

Η κρίση επεκτείνεται στον Κόλπο

Η νέα κλιμάκωση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα επιθέσεων από το Ιράν και οργανώσεις που συνδέονται μαζί του στην περιοχή του Κόλπου. Το Μπαχρέιν ανακοίνωσε επίσης ότι δέχθηκε ιρανική επίθεση το Σαββατοκύριακο, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση και τον τραυματισμό δύο ανθρώπων, ενός πολίτη του Μπαχρέιν και ενός Πακιστανού κατοίκου.

Η Σαουδική Αραβία, η οποία ηγείται από το 2015 διεθνούς συνασπισμού υπέρ της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, βρίσκεται έτσι αντιμέτωπη με αυξανόμενες απειλές τόσο για τις ενεργειακές όσο και για τις οικονομικές υποδομές της. Η πιθανότητα να επεκταθούν τα πλήγματα σε λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες εμπορικές οδούς παγκοσμίως.