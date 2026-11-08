 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(17) "War and Conflicts"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(20) "Human-made Disasters"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  NULL
}

Χούθι: Στόχος επίθεσης το οικονομικό κέντρο του Ριάντ – Ζημιές στον πύργο της Aramco

Η στοχοποίηση του οικονομικού κέντρου του Ριάντ έχει ιδιαίτερο συμβολισμό – Οι Χούθι, έχουν κατηγορήσει τις σαουδαραβικές δυνάμεις για δύο αιματηρές επιθέσεις κατά αμάχων προχθές και χθες στην Υεμένη

World 08.11.2026, 11:43
Σχολιάστε
Χούθι: Στόχος επίθεσης το οικονομικό κέντρο του Ριάντ – Ζημιές στον πύργο της Aramco
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στόχος έγινε σήμερα το οικονομικό κέντρο του Ριάντ, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Γαλλικό Πρακτορείο, ενώ ζημιές υπέστη κτίριο που ανήκει στον κολοσσό Aramco, αφότου ο υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμός δήλωσε ότι αναχαίτισε πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθι της Υεμένης.

Η πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, κυρίως το αεροδρόμιό της, στοχοθετείται συχνά από τον Οκτώβριο από τους μαχητές που μάχονται κατά της κυβέρνησης της Υεμένης, η οποία υποστηρίζεται από τον συνασπισμό.

Ωστόσο η στοχοποίηση αυτής της περιοχής που έχει ιδιαίτερο συμβολισμό θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική κλιμάκωση στη σύγκρουση μεταξύ του βασιλείου και των Χούθι, που έχουν κατηγορήσει τις σαουδαραβικές δυνάμεις για δύο αιματηρές επιθέσεις κατά αμάχων προχθές και χθες στην Υεμένη.

Αναφορές για ζημιές στον πύργο της Aramco μετά από επίθεση των Χούθι

«Ο πύργος της Aramco στο KAFD έγινε στόχος, αυτό είναι βέβαιο», δήλωσε ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες, αναφερόμενος στο οικονομικό κέντρο της πόλης (King Abdullah Financial District/KAFD). Δυο άλλοι αυτόπτες μάρτυρες επιβεβαίωσαν ότι είδαν ζημιές στο κτίριο.

Αρκετοί όροφοι του κτιρίου έμοιασαν να έχουν υποστεί ζημιές, δήλωσε ένα αυτόπτης μάρτυρες, που έκανε λόγο για σπασμένα παράθυρα και εμφανείς ζημιές σε τμήμα της πρόσοψης.

Ο υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμός είχε ανακοινώσει νωρίτερα την αναχαίτιση δύο βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθι προς το Ριάντ, λίγο αφότου οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση και δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν ισχυρές εκρήξεις. Ανακοίνωσε επίσης την καταστροφή δύο πυραύλων κρουζ που εκτοξεύθηκαν προς το Ριάντ και το νότιο τμήμα της χώρας.

Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν οι ζημιές στο κτίριο της Aramco, του σαουδαραβικού πετρελαϊκού κολοσσού, προκλήθηκαν από την πτώση θραυσμάτων λόγω της αναχαίτισης πυραύλου ή από την πρόσκρουση βλήματος.

Το οικονομικό κέντρο KAFD (Χρηματοοικονομική Συνοικία του Βασιλιά Αμπντάλα) είναι από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα των οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων που είναι σε εξέλιξη στο βασίλειο, με τους επιβλητικούς ουρανοξύστες, τα πολυτελή καταστήματα και τους χώρους πρασίνου, αναφέρει το ΑΠΕ. Στην περιοχή αυτή υπάρχουν επίσης κατοικίες καθώς και ένας σταθμός του μετρό με ιδιαίτερη κίνηση τις ώρες αιχμής.

Τα πυρά εξαπολύθηκαν λίγες ώρες αφότου το υπουργείο Παιδείας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι ξεκινούν και πάλι τα μαθήματα διά ζώσης στο Ριάντ, ύστερα από αρκετές εβδομάδες τηλεκπαίδευσης μετά το πρόσφατο κύμα πληγμάτων.

Υεμένη: 33 νεκροί από βομβαρδισμούς της Σαουδικής Αραβίας

Η πρωτεύουσα Σανάα και το μεγαλύτερο μέρος του βόρειου τμήματος της Υεμένης έπεσαν στα χέρια των Χούθι από το 2014, όταν το κίνημα αυτό εκδίωξε τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση. Η Σαουδική Αραβία, επικεφαλής στρατιωτικής συμμαχίας διαφόρων αραβικών κρατών, επενέβη στον πόλεμο τον Μάρτιο του 2015, για να υποστηρίξει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση.

Χθες, τουλάχιστον 33 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 39 τραυματίστηκαν σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς της Σαουδικής Αραβίας εναντίον του χωριού Μπάνι Χουσάις, κοντά στην πρωτεύουσα της Υεμένης, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της οργάνωσης των Χούθι.

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Χούθι: Στόχος επίθεσης το οικονομικό κέντρο του Ριάντ – Ζημιές στον πύργο της Aramco
World

Στόχος των Χούθι το οικονομικό κέντρο του Ριάντ - Ζημιές στον πύργο της Aramco
Μασκ: Η αυτοκρατορία του προετοιμάζεται για το Δημοκρατικό κύμα
World

Η αυτοκρατορία του Μασκ ετοιμάζεται για το Δημοκρατικό κύμα
Poundland: Τα σχέδια για «απόβαση» στην Ελλάδα και ο φόβος για μαζικά λουκέτα
World

Poundland: Από την «απόβαση» στην Ελλάδα στον φόβο για μαζικά λουκέτα
Πίσω από την άνοδο της ακροδεξιάς: Η κρίση του κράτους πρόνοιας και η διεύρυνση των ανισοτήτων
World

Η κρίση του κράτους πρόνοιας και η ακροδεξιά
Τραμπ: Η οικονομική κληρονομιά της πρώτης θητείας – Φορολογικές περικοπές, χρηματιστηριακό ράλι και το σοκ της πανδημίας
World

Τραμπ: Η οικονομική κληρονομιά της πρώτης θητείας
Πολυτελή ακίνητα: Τα πέντε ακριβότερα ακίνητα που πουλήθηκαν το 2026
World

Τα πέντε ακριβότερα ακίνητα που πουλήθηκαν το 2026

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Μασκ: Η αυτοκρατορία του προετοιμάζεται για το Δημοκρατικό κύμα
World

Η αυτοκρατορία του Μασκ ετοιμάζεται για το Δημοκρατικό κύμα

Σύμφωνα με το Reuters, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο διέθεσε σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια για τη χρηματοδότηση Ρεπουμπλικανών υποψηφίων, επιδιώκοντας παράλληλα να διατηρήσει το Τέξας στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Paspaley: Η ελληνική οικογένεια πίσω από τα σπανιότερα μαργαριτάρια του κόσμου
Tέχνη και Ζωή

Paspaley: Η ελληνική οικογένεια πίσω από τα σπανιότερα μαργαριτάρια

Για περισσότερα από 90 χρόνια, η αυστραλιανή οικογενειακή επιχείρηση της Paspaley διατηρεί ζωντανή μια απαιτητική παράδοση αλιείας και καλλιέργειας μαργαριταριών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τραμπ: Η οικονομική κληρονομιά της πρώτης θητείας – Φορολογικές περικοπές, χρηματιστηριακό ράλι και το σοκ της πανδημίας
World

Τραμπ: Η οικονομική κληρονομιά της πρώτης θητείας

Στις 8 Νοεμβρίου 2016 εξελέγη για πρώτη φορά ο Τραμπ και η θητεία του χαρακτηρίστηκε από την ισχυρή αγορά εργασίας και τη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων έως την εκτίναξη του ελλείμματος και την απώλεια εκατομμυρίων θέσεων εργασίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πολυτελή ακίνητα: Τα πέντε ακριβότερα ακίνητα που πουλήθηκαν το 2026
World

Τα πέντε ακριβότερα ακίνητα που πουλήθηκαν το 2026

Τα πολυτελή ακίνητα που πουλήθηκαν φέτος από την ιδιωτική νησιωτική πολιτεία του Ζάκερμπεργκ στα υπερπολυτελή διαμερίσματα του Ντουμπάι

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πληθωρισμός: Έχει ταβάνι η ακρίβεια στην Ελλάδα;
Economy

Έχει ταβάνι η ακρίβεια στην Ελλάδα;

Το άλμα στο 5,6% τον Οκτώβριο δυσκολεύει το στοίχημα της αποκλιμάκωσης – Τι «βλέπουν» οι αναλυτές

Γιάννης Αγουρίδης
Πίσω από την άνοδο της ακροδεξιάς: Η κρίση του κράτους πρόνοιας και η διεύρυνση των ανισοτήτων
World

Η κρίση του κράτους πρόνοιας και η ακροδεξιά

Μελετητές και πολιτικό σύστημα συμφωνούν εν πολλοίς στις αιτίες της ακροδεξιάς ρελάνς, αλλά χαρακτηρίζονται από αμηχανία, αντιφάσεις και αδιέξοδα ως προς τις λύσεις

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Poundland: Τα σχέδια για «απόβαση» στην Ελλάδα και ο φόβος για μαζικά λουκέτα
World

Poundland: Από την «απόβαση» στην Ελλάδα στον φόβο για μαζικά λουκέτα

Από τα πλάνα για επέκταση στην Ελλάδα η Poundland βρίσκεται μπροστά στο ενδεχόμενο να βάλει λουκέτα - Απειλούνται χιλιάδες θέσεις εργασίας

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Pizza Fan: Επιστρέφει την επόμενη εβδομάδα – Το στοίχημα του επενδυτή
Business

Πότε ανοίγει η Pizza Fan – Οι μνηστήρες και τι θέλει ο Αντάρας

Ο δικηγόρος της Pizza Fan, Μιχάλης Μαρκουλάκος μιλά στον ΟΤ για την επαναλειτουργία, τις δεσμεύσεις στους λογαριασμούς, τον φορολογικό έλεγχο και τους ενδιαφερόμενους επενδυτές

Γιώργος Μανέττας
Περισσότερα από World
Χούθι: Στόχος επίθεσης το οικονομικό κέντρο του Ριάντ – Ζημιές στον πύργο της Aramco
World

Στόχος των Χούθι το οικονομικό κέντρο του Ριάντ - Ζημιές στον πύργο της Aramco

Η στοχοποίηση του οικονομικού κέντρου του Ριάντ έχει ιδιαίτερο συμβολισμό – Οι Χούθι, έχουν κατηγορήσει τις σαουδαραβικές δυνάμεις για δύο αιματηρές επιθέσεις κατά αμάχων προχθές και χθες στην Υεμένη

Poundland: Τα σχέδια για «απόβαση» στην Ελλάδα και ο φόβος για μαζικά λουκέτα
World

Poundland: Από την «απόβαση» στην Ελλάδα στον φόβο για μαζικά λουκέτα

Από τα πλάνα για επέκταση στην Ελλάδα η Poundland βρίσκεται μπροστά στο ενδεχόμενο να βάλει λουκέτα - Απειλούνται χιλιάδες θέσεις εργασίας

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Πίσω από την άνοδο της ακροδεξιάς: Η κρίση του κράτους πρόνοιας και η διεύρυνση των ανισοτήτων
World

Η κρίση του κράτους πρόνοιας και η ακροδεξιά

Μελετητές και πολιτικό σύστημα συμφωνούν εν πολλοίς στις αιτίες της ακροδεξιάς ρελάνς, αλλά χαρακτηρίζονται από αμηχανία, αντιφάσεις και αδιέξοδα ως προς τις λύσεις

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Τραμπ: Η οικονομική κληρονομιά της πρώτης θητείας – Φορολογικές περικοπές, χρηματιστηριακό ράλι και το σοκ της πανδημίας
World

Τραμπ: Η οικονομική κληρονομιά της πρώτης θητείας

Στις 8 Νοεμβρίου 2016 εξελέγη για πρώτη φορά ο Τραμπ και η θητεία του χαρακτηρίστηκε από την ισχυρή αγορά εργασίας και τη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων έως την εκτίναξη του ελλείμματος και την απώλεια εκατομμυρίων θέσεων εργασίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πολυτελή ακίνητα: Τα πέντε ακριβότερα ακίνητα που πουλήθηκαν το 2026
World

Τα πέντε ακριβότερα ακίνητα που πουλήθηκαν το 2026

Τα πολυτελή ακίνητα που πουλήθηκαν φέτος από την ιδιωτική νησιωτική πολιτεία του Ζάκερμπεργκ στα υπερπολυτελή διαμερίσματα του Ντουμπάι

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τουρκία: Το σκάνδαλο «Fonzi» των 20 δισ. δολαρίων που συγκλονίζει τη χώρα
World

Το σκάνδαλο των 20 δισ. δολαρίων που συγκλονίζει την Τουρκία

Σε αντίθεση με άλλα σκάνδαλα, όπως η απάτη του Μπέρναρντ Μάντοφ, η κρίση Fonzi στην Τουρκία φέρεται να φτάνει έως τα ανώτατα κλιμάκια της κυβέρνησης

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Κίνα: Οι επικίνδυνες εκκαθαρίσεις του Σι
World

Οι επικίνδυνες εκκαθαρίσεις του Σι

Κατά την πρόσφατη 5η ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚ Κίνας, περίπου το 1/4 των μελών της απουσίαζε εξαιτίας των εκκαθαρίσεων, στη μεγαλύτερη απώλεια συμμετοχής από την εποχή του Μάο

Latest News
WSJ: Ανατρέπονται τα σχέδια του Τζέι Ντι Βανς για τον Λευκό Οίκο
Κόσμος

WSJ: Ανατρέπονται τα σχέδια του Τζέι Ντι Βανς για τον Λευκό Οίκο

Η εκλογική συντριβή των Ρεπουμπλικανών κλονίζει τις προεδρικές φιλοδοξίες του Τζέι Ντι Βανς για το 2028, με ισχυρούς δωρητές και στενούς συμμάχους του να αμφισβητούν πλέον την υποψηφιότητά του, σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal.

Βαγγέλης Γεωργίου
120 δόσεις: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση – Οι προϋποθέσεις [Μέρος 2ο]
Experts

120 δόσεις: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση - Οι προϋποθέσεις

Τα οφέλη από την ένταξη στην ρύθμιση και τα δικαιώματα που διατηρεί το δημόσιο

Απόστολος Αλωνιάτης
Κρήτη: Εμβληματικές επενδύσεις αλλάζουν τον τουριστικό χάρτη του νησιού
Τουρισμός

Εμβληματικές επενδύσεις αλλάζουν τον τουριστικό χάρτη της Κρήτης

Το νέο αεροδρόμιο απογειώνει τις τουριστικές επενδύσεις στην Κρήτη

Λάμπρος Καραγεώργος
Χούθι: Στόχος επίθεσης το οικονομικό κέντρο του Ριάντ – Ζημιές στον πύργο της Aramco
World

Στόχος των Χούθι το οικονομικό κέντρο του Ριάντ - Ζημιές στον πύργο της Aramco

Η στοχοποίηση του οικονομικού κέντρου του Ριάντ έχει ιδιαίτερο συμβολισμό – Οι Χούθι, έχουν κατηγορήσει τις σαουδαραβικές δυνάμεις για δύο αιματηρές επιθέσεις κατά αμάχων προχθές και χθες στην Υεμένη

Μετά τα ρεκόρ η Οδύσσεια ξανά στις αίθουσες – Όσκαρ, Avengers και Dune
Tέχνη και Ζωή

Μετά τα ρεκόρ η Οδύσσεια ξανά στις αίθουσες – Όσκαρ, Avengers και Dune

Το επικό blockbuster του Κρίστοφερ Νόλαν, Η Οδύσσεια, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη για να υπενθυμίσει τη δυναμική της

Λουκάς Καρνής
GSI: Τι σημαίνει τελικά το «όλα καλά» του Φιντάν – Ο ρόλος της Γαλλίας
Ενέργεια

GSI: Τι σημαίνει το «όλα καλά» του Φιντάν - Ο ρόλος της Γαλλίας

Αρμόδιες πηγές σημειώνουν στο in πως το Παρίσι έστειλε ρηματική διακοίνωση στην Άγκυρα για το καλώδιο - Τι εκτιμούν για τα συμφέροντα της Τουρκίας

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Dirty Money: Bankers, Lawyers, Accountants Face Tougher Rules
English Edition

Dirty Money: Bankers, Lawyers, Accountants Face Tougher Rules

Greece is tightening its anti-money laundering framework, with new rules to expose the “straw men” behind shell companies

«Γιορτές για όλους»: Το σχέδιο για φθηνότερο χριστουγεννιάτικο τραπέζι
Economy

«Γιορτές για όλους»: Το σχέδιο για φθηνότερο χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Οι ανακοινώσεις για το «καλάθι» των εορτών αναμένονται προς το τέλος Νοεμβρίου - Τι θα μπει στη λίστα προϊόντων

Crypto: Πλησιάζει το τέλος της κυριαρχίας τους – Ο Τραμπ και οι Δημοκρατικοί
Crypto

Crypto: Πλησιάζει το τέλος της κυριαρχίας τους

Ο κλάδος των crypto ετοιμάζεται για τη μεγάλη αναμέτρηση με τη διαφάνεια και τους Δημοκρατικούς λόγω των δεσμών με τον Τραμπ

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Μητσοτάκης: Στρατηγική επένδυση και ευρωπαϊκό έργο ο GSI
Πολιτική

Μητσοτάκης: Στρατηγική επένδυση και ευρωπαϊκό έργο ο GSI

Ποιο είναι το μήνυμα για το GSI από τον Κυριάκο Μητσοτάκη - Τι αναφέρει στην κυριακάτικη ανάρτησή του

Πιτσιλής: Θα βάλουμε στοπ στην παρανομία – Αναζητούνται και άλλα πρόσωπα για το κύκλωμα της Θεσσαλονίκης
Economy

Πιτσιλής: Θα βάλουμε στοπ στην παρανομία - Τι είπε για το κύκλωμα της Θεσσαλονίκης

«Η ανοχή στη διαφθορά είναι μηδενική» είπε στο MEGA ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής

Λέκκας: Απαρχαιωμένες οι αντιπλημμυρικές υποδομές
Κοινωνία

Λέκκας: Απαρχαιωμένες οι αντιπλημμυρικές υποδομές

Ο καθηγητής Ευθύμης Λέκκας, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και σημειώνει ότι πρέπει να επανεξεταστεί η ικανότητα όλων των αντιπλημμυρικών έργων στην Αττική και σε ολόκληρη τη χώρα

Επίδομα 400 ευρώ για συνταξιούχους: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε θα γίνει η πληρωμή
Economy

Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Πότε θα καταβληθεί

Τα κριτήρια για το επίδομα 400 ευρώ - Ποιοι δικαιούχοι μένουν εκτός ενίσχυσης

Η μάχη της διαδοχής του Τραμπ έχει ήδη ξεκινήσει – Οι υποψήφιοι
Κόσμος

Ξεκίνησε η μάχη της διαδοχής του Τραμπ - Οι υποψήφιοι

Οι σαρωτικές νίκες των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026 αναδιαμορφώνουν το πολιτικό σκηνικό στις ΗΠΑ, ανοίγοντας τον δρόμο για νέους διεκδικητές της προεδρίας το 2028

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τράπεζες: Η «ακτινογραφία» των αποτελεσμάτων στο 9μηνο του 2026
Τράπεζες

Τράπεζες: Η «ακτινογραφία» των αποτελεσμάτων στο 9μηνο του 2026

Η πιστωτική επέκταση και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ξεπέρασε τα 10,5 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο 2026

43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Όλοι οι κλειστοί δρόμοι και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Κοινωνία

43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Όλοι οι κλειστοί δρόμοι και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Περισσότεροι από 85.000 δρομείς, αριθμός ρεκόρ συμμετέχουν στους αγώνες στο πλαίσιο του 43ου Αυθεντικού Μαραθώνιου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies