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Η ακραία παγκόσμια ζέστη προκάλεσε μια άνευ προηγουμένου μείωση της στάθμης του νερού σε λίμνες, ποτάμια και δεξαμενές σε όλο τον κόσμο το 2023 και το 2024, σύμφωνα με διεθνή μελέτη.

Η ανάλυση των παγκόσμιων συστημάτων ύδρευσης, μια συνεργασία με επικεφαλής την Κινεζική Ακαδημία Επιστημών, διαπίστωσε ότι το γλυκό νερό στην επιφάνεια του πλανήτη μειώθηκε απότομα κατά τη διάρκεια των δύο ετών, τα οποία ήταν τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Οι παγκόσμιες ροές των ποταμών μειώθηκαν περίπου 5,7% κάτω από το κανονικό, ενώ το νερό που αποθηκεύεται σε λίμνες και ταμιευτήρες μειώθηκε κατά 9,5%. Συνολικά, αυτή ήταν η μεγαλύτερη συγχρονισμένη μείωση των επιφανειακών υδάτων από τουλάχιστον το 1991.

Πώς η υπερθέρμανση ανατρέπει τον κύκλο του νερού

Καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται, ο κύκλος του νερού γίνεται πιο ακραίος. Μια θερμότερη ατμόσφαιρα τραβάει περισσότερη υγρασία από τα εδάφη, τα ποτάμια και τις λίμνες, και η θερμότερη γη επιταχύνει την εξάτμιση ακόμη περισσότερο. Αυτή η υγρασία στη συνέχεια πέφτει ως έντονη βροχή αλλού, συχνά πάνω από τους ωκεανούς, προκαλώντας πιο έντονες διακυμάνσεις μεταξύ ξηρασίας και πλημμύρας. Αυτό σήμαινε ότι κατά τη διάρκεια του 2023-24, τα ποτάμια έπεσαν χαμηλά ακόμη και σε μέρη που επλήγησαν από σοβαρές πλημμύρες.

Για να καταλήξουν στα ευρήματά τους, οι ερευνητές συνδύασαν μετρήσεις ροής ποταμών από 150 από τις μεγαλύτερες λεκάνες απορροής ποταμών του κόσμου με δορυφορικά δεδομένα που παρακολουθούσαν περισσότερες από 1,2 εκατομμύρια λίμνες και δεξαμενές μεταξύ 1991 και 2025.

Η Δρ. Sulagna Mishra, μία από τους συγγραφείς της μελέτης, δήλωσε: «Τα ευρήματα υπογραμμίζουν ένα σημαντικό παράδοξο της κλιματικής αλλαγής: μια θερμότερη ατμόσφαιρα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει περισσότερο νερό διαθέσιμο στην ξηρά. Αν και οι παγκόσμιες βροχοπτώσεις αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μεγάλο μέρος των πρόσθετων βροχοπτώσεων σημειώθηκε πάνω από τους ωκεανούς, ενώ πολλές χερσαίες περιοχές παρουσίασαν σημαντικά ελλείμματα».

Οι επιπτώσεις ήταν ιδιαίτερα έντονες στη Νότια Αμερική, όπου οι ροές των ποταμών μειώθηκαν κατά 17,8% και το νερό στις λίμνες και τις δεξαμενές μειώθηκε κατά 16,5%, ακόμη και όταν ορισμένες περιοχές αντιμετώπισαν ακραίες βροχοπτώσεις και πλημμύρες.

Ένα αβέβαιο μέλλον για το γλυκό νερό

Ο Δρ Γι Χε, αναπληρωτής καθηγητής υδρολογίας και έρευνας για την κλιματική αλλαγή στο Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Αγγλίας, δήλωσε: «Μέρη της Νότιας Αμερικής βίωσαν σοβαρές πλημμύρες το 2023-24, ωστόσο τα ποτάμια της ηπείρου μετέφεραν πολύ λιγότερο νερό από το συνηθισμένο κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ετών. Ένα ποτάμι μπορεί να πλημμυρίσει κατά τη διάρκεια μιας νεροποντής και να εξακολουθεί να έχει χαμηλή στάθμη για μεγάλο μέρος του έτους».

Τα αποθέματα νερού σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν πολλαπλές απειλές, όπως το σούπερ Ελ Νίνιο , τις ξηρασίες που προκαλούνται από την κλιματική κρίση, τη ρύπανση και την υπερεκμετάλλευση.

Τα ευρήματα της μελέτης έδειξαν πόσο εκτεθειμένα ήταν τα παγκόσμια αποθέματα νερού, ανέφεραν οι συγγραφείς. Ανέφεραν ότι οι αλλαγές στο γλυκό νερό ήταν ένας από τους κύριους τρόπους με τους οποίους η κλιματική κρίση επηρέασε τους ανθρώπους και τη φύση, και καθώς ο πλανήτης συνέχιζε να θερμαίνεται, γινόταν όλο και πιο δύσκολο να προβλεφθεί πόσο νερό θα ήταν διαθέσιμο.

Η προειδοποίηση των ειδικών για το μέλλον

Ο καθηγητής Κρίστιαν Νταν, πρόεδρος της επιτροπής πολιτικής της Βρετανικής Οικολογικής Εταιρείας, δήλωσε: «Αυτό που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό σχετικά με αυτά τα ευρήματα είναι το πόσο γρήγορα μπορούν να μειωθούν οι πόροι γλυκού νερού μας, ακόμη και σε μέρη του κόσμου που παραδοσιακά θεωρούμε υγρά. Και, όπως δείχνει αυτή η μελέτη, μόνο και μόνο επειδή βιώνουμε πλημμύρες δεν σημαίνει ότι έχουμε και ασφάλεια στο νερό».

Ο καθηγητής Ρίτσαρντ Άλαν, κλιματολόγος στο Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ, δήλωσε ότι η άνευ προηγουμένου πτώση στις παγκόσμιες ροές των ποταμών και των επιπέδων των λιμνών επιβεβαίωσε ότι οι καταστροφικές διακυμάνσεις μεταξύ υγρών και ξηρών ακραίων καιρικών φαινομένων που ήδη γίνονται αισθητές μπορούν πλέον να παρατηρηθούν στα υδάτινα συστήματα σε όλη την επιφάνεια της γης του πλανήτη.

Είπε: «Αυτή η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της στους ανθρώπους θα συνεχίσουν να επιδεινώνονται μέχρι να σταθεροποιήσουμε το κλίμα μειώνοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου».

Με πληροφορίες από τον Guardian