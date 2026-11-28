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Η Γερμανία έχει προβλέψει στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό του 2027 κονδύλια ύψους 11,6 δισ. ευρώ για τη στήριξη της Ουκρανίας, μεταδίδει ο ραδιοφωνικός σταθμός Deutschlandfunk.

Ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε από την Ομοσπονδιακή Βουλή (Bundestag) στις 27 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γερμανικού κοινοβουλίου, οι συνολικές δαπάνες του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού θα ανέλθουν σε 555,94 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 31,4 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το 2026. Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισαν 316 βουλευτές, ενώ 260 καταψήφισαν.

Οι αμυντικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων από το ειδικό ταμείο των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων (Bundeswehr), θα προσεγγίσουν τα 140 δισ. ευρώ, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.

Το μεγαλύτερο μεμονωμένο κονδύλι του προϋπολογισμού αφορά την εργασία και τις κοινωνικές υποθέσεις, με περίπου 203 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι πληρωμές τόκων στον βασικό προϋπολογισμό αυξάνονται από 30,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 41,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Το Υπουργείο Οικονομικών αναμένει ότι το ποσό αυτό θα αυξηθεί σε περίπου 81 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως έως το 2030.