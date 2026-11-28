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Πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατά το τρίτο τρίμηνο κατέγραψε ο Καναδάς, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια που η χώρα καταγράφει πλεονάσματα για δύο συνεχόμενα τρίμηνα, αν και το μέγεθός του ήταν μικρότερο από το αναμενόμενο.

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών του Καναδά, ο ευρύτερος δείκτης των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων της χώρας με άλλα κράτη, εμφάνισε πλεόνασμα 4,48 δισ. καναδικών δολαρίων (3,14 δισ. δολάρια ΗΠΑ) κατά το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά (Statistics Canada).

Το ποσό αυτό υπολείπεται των προβλέψεων, οι οποίες έκαναν λόγο για πλεόνασμα 9,4 δισ. καναδικών δολαρίων, σύμφωνα με την Bank of Nova Scotia.

Η στατιστική υπηρεσία αναθεώρησε το πλεόνασμα του προηγούμενου τριμήνου στα 6,10 δισ. καναδικά δολάρια, από την αρχική εκτίμηση των 8,84 δισ. καναδικών δολαρίων.

Το εμπορικό ισοζύγιο

Η Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά ανέφερε ότι το πλεόνασμα από το εμπόριο αγαθών κατά το τρίτο τρίμηνο παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 0,2% (σε μη ετησιοποιημένη βάση) κατά την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, φθάνοντας τα 232 δισ. καναδικά δολάρια, με άνοδο σε εννέα από τους 13 τομείς που παρακολουθούνται.

Οι εξαγωγές ενεργειακών προϊόντων μειώθηκαν το τρίτο τρίμηνο —αν και η πτώση αυτή σημειώθηκε από επίπεδα ρεκόρ που είχαν καταγραφεί το προηγούμενο τρίμηνο— καθώς ο Καναδάς επωφελείται από τις υψηλότερες τιμές του αργού πετρελαίου. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 0,3%, στα 221,6 δισ. καναδικά δολάρια, με κύριους οδηγούς τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και τα βιομηχανικά μηχανήματα.

Η έκθεση για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών έδειξε επίσης ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις στον Καναδά αυξήθηκαν κατά σχεδόν 13% το τρίτο τρίμηνο, φθάνοντας τα 33,61 δισ. καναδικά δολάρια, λόγω συμφωνιών που δρομολογήθηκαν από ξένους επενδυτές. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά (Statistics Canada), περισσότερο από το ήμισυ των άμεσων ξένων επενδύσεων κατευθύνθηκε στον τομέα της ενέργειας και της εξόρυξης.