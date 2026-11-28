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Εργαζόμενοι της Amazon από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Βραζιλία και η Νότια Αφρική, πραγματοποιούν παγκόσμια απεργιακή κινητοποίηση στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, διεκδικώντας καλύτερες αμοιβές και κατοχύρωση των εργασιακών τους δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με το Euronews, για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, οι αποθήκες, οι σταθμοί διανομής και τα γραφεία της Amazon αναμένεται να υπολειτουργούν την περίοδο της Black Friday, καθώς 50 οργανώσεις – μεταξύ των οποίων συνδικάτα, περιβαλλοντικά κινήματα και οργανώσεις που αγωνίζονται για τη φορολογική δικαιοσύνη – διοργανώνουν απεργιακές κινητοποιήσεις στο πλαίσιο της εκστρατείας «Make Amazon Pay» («Κάντε την Amazon να πληρώσει»).

Σε ορισμένες χώρες, οι απεργίες πραγματοποιούνται από τη Black Friday έως και τη Cyber Monday, κατά τη διάρκεια της πιο εμπορικά πολυσύχναστης περιόδου του έτους για τον κολοσσό του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Στη Γερμανία, το συνδικάτο εργαζομένων στον τομέα των υπηρεσιών ver.di κάλεσε σε απεργία σε 11 εγκαταστάσεις της Amazon την Παρασκευή, ενώ στην Ινδία τα συνδικάτα κατάφεραν να οργανώσουν κινητοποιήσεις σε τουλάχιστον 23 σημεία.

«Παρά τις έντονες πιέσεις και τις προσπάθειες εκφοβισμού, οι εργαζόμενοι της Amazon προχωρούν σε απεργιακές κινητοποιήσεις, διεκδικώντας την αναγνώριση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που ισχύουν στον κλάδο του λιανεμπορίου, καθώς και τη σύναψη συλλογικής σύμβασης που θα διασφαλίζει αξιοπρεπείς και υγιείς συνθήκες εργασίας», δήλωσε το συνδικάτο εργαζομένων στον τομέα των υπηρεσιών ver.di, σύμφωνα με το Sky News.

Υψηλότερες αμοιβές και συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Ορισμένα από τα αιτήματα των εργαζομένων παραμένουν ανικανοποίητα εδώ και πολλά χρόνια. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Μπανγκλαντές, όπου, μετά την τραγωδία στο εργοστάσιο Rana Plaza το 2013, που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 1.000 εργαζομένους, οι εργαζόμενοι ζητούν από την Amazon να υπογράψει δεσμευτικές συμφωνίες για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι στο Μπανγκλαντές διαμαρτύρονται για το χαμηλό επίπεδο των αμοιβών τους. Σύμφωνα με την Progressive International, μια διεθνή οργάνωση της Αριστεράς που συντονίζει το κίνημα διαμαρτυρίας, ο μηνιαίος μισθός ανέρχεται σε μόλις 128 ευρώ, ενώ τα συνδικάτα διεκδικούν την αύξησή του στα 220 ευρώ.

«Η Amazon οικοδομεί ένα μέλλον στο οποίο όλο και λιγότεροι εργαζόμενοι θα παράγουν ολοένα μεγαλύτερα κέρδη, υπό καθεστώς διαρκώς εντονότερης επιτήρησης», δήλωσε η Βάρσα Γκαντικότα-Νελούτλα, συντονίστρια της Progressive International.

Από την πλευρά της, εκπρόσωπος της Amazon δήλωσε στο Sky News: «Η πραγματικότητα είναι ότι στην Amazon προσφέρουμε υψηλές αμοιβές, σημαντικές παροχές και μεγάλες επαγγελματικές ευκαιρίες, όλα από την πρώτη ημέρα εργασίας».

«Απασχολούμε άμεσα περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και προσφέρουμε ένα σύγχρονο, ασφαλές και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, είτε εργάζεται κανείς σε κάποιο από τα γραφεία μας είτε σε μία από τις εγκαταστάσεις λειτουργίας μας», πρόσθεσε.

Στη Γερμανία, 150 εργαζόμενοι διέκοψαν την εργασία τους για 24 ώρες στις εγκαταστάσεις της Amazon στο Φρανκεντάλ, διεκδικώντας τη μείωση της πίεσης για υψηλότερες επιδόσεις και την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με το EUobserver.

Παρότι οι απεργιακές κινητοποιήσεις είναι νόμιμες στις περισσότερες χώρες, ορισμένοι εργαζόμενοι φοβούνται ότι ενδέχεται να υποστούν συνέπειες εάν επιλέξουν να συμμετάσχουν σε αυτές.

«Έχουμε διατυπώσει και άλλα αιτήματα εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά δύσκολα θα εισακουστούν εάν δεν έχουμε τη δυνατότητα να απεργήσουμε», δήλωσε στο EUobserver η Μάγκντα Μαλινόφσκα, μέλος του πολωνικού συνδικάτου Inicjatywa Pracownicza.

«Θέλουμε να αναγκάσουμε την Amazon να αναλάβει το μερίδιο του κόστους που της αναλογεί σε σχέση με τα έσοδα που αποκομίζει», πρόσθεσε.

Η Amazon απασχολεί περισσότερους από 230.000 εργαζομένους στην Ευρώπη, οι περισσότεροι από τους οποίους εργάζονται στη συσκευασία και την παράδοση παραγγελιών.

Το 2026, η εταιρεία κατέγραψε ήδη έσοδα ύψους 678 δισ. ευρώ, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση παγκοσμίως, μετά την JPMorgan Chase, με βάση τις πωλήσεις, τα κέρδη και τη χρηματιστηριακή της αξία.