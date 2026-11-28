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Το Μετρό της Μόσχας κατέλαβε την πρώτη θέση στη νέα κατάταξη του περιοδικού Forbes για τη μεγαλύτερη αύξηση επενδύσεων σε ρούβλια σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Στη λίστα περιλαμβάνονται 40 ρωσικές εταιρείες, οι οποίες το 2025 κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση επενδύσεων σε ρούβλια σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του περιοδικού, οι επενδύσεις του Μετρό της Μόσχας αυξήθηκαν κατά 4,5 δισ. ευρώ, ήτοι κατά 124,3%, φτάνοντας συνολικά τα 8.2 δισ. ευρώ.

Στη δεύτερη θέση της κατάταξης βρίσκεται η Gazprom, με αύξηση των επενδύσεών της κατά 303,8 δισ. ρούβλια μέσα σε έναν χρόνο, στα 2,6 τρισ. ρούβλια. Την τρίτη θέση κατέλαβε η Sibur Holding, με αύξηση κατά 159 δισ. ρούβλια, ενώ στην τέταρτη θέση βρέθηκε ο όμιλος που προέκυψε από τη συνένωση των Wildberries και Russ, με αύξηση 119,4 δισ. ρουβλίων.

Όπως ανέφερε το υπουργείο Μεταφορών της Μόσχας, χάρη και στις επενδύσεις αυτές, η ρωσική πρωτεύουσα συνεχίζει την κατασκευή νέων γραμμών και σταθμών του μετρό, καθώς και την ανανέωση του τροχαίου υλικού των τρένων και των τραμ. Το 2026 εγκαινιάστηκε στη Μόσχα η γραμμή του μετρό Rublyovo-Arkhangelskaya. Για τη συγκεκριμένη γραμμή, καθώς και για τη γραμμή Zamoskvoretskaya, η πόλη προμηθεύτηκε νέους συρμούς του μοντέλου «Moskva-2026».

Παράλληλα, μετά την ολοκλήρωση εργασιών ανακαίνισης, επαναλειτούργησε ο σιδηροδρομικός σταθμός Leningradsky, καθώς και δύο αστικοί σιδηροδρομικοί σταθμοί: ο Moskva-City στη γραμμή MCD-1 και ο Serp i Molot στη γραμμή MCD-4. Στη σιδηροδρομική γραμμή της κατεύθυνσης Yaroslavl ανανεώθηκε έως και το 35% του τροχαίου υλικού.

Η πόλη ολοκλήρωσε επίσης την ανανέωση του στόλου των τραμ και έθεσε σε λειτουργία τη δεύτερη γραμμή ταχείας κυκλοφορίας τραμ της Μόσχας, την T2, η οποία συνδέει τον σταθμό του μετρό Chertanovskaya, μέσω του κέντρου της πρωτεύουσας, με τον σταθμό Novogireyevo της γραμμής MCD-4.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Μεταφορών, έως τα τέλη Δεκεμβρίου ο αριθμός των αυτόνομων τραμ στη Μόσχα αναμένεται να αυξηθεί σε 15, ενώ έως το τέλος του έτους η γραμμή Νο 10 σχεδιάζεται να λειτουργεί εξ ολοκλήρου με αυτόνομα οχήματα. Παράλληλα, στη γραμμή Bolshaya Koltsevaya του μετρό δοκιμάζεται ο πρώτος αυτόνομος συρμός μετρό στη Ρωσία. Η μετακίνηση με το μετρό μπορεί να πληρωθεί με 14 διαφορετικούς τρόπους, αριθμός που, σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο, αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ.

Για την κατάρτιση της κατάταξης, το Forbes συνέκρινε τις επενδυτικές δαπάνες των εταιρειών, βάσει των καταστάσεων ταμειακών ροών για τα έτη 2024 και 2025. Στον υπολογισμό συμπεριλήφθηκαν οι δαπάνες για την αγορά ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων, την εξαγορά επιχειρήσεων, την αγορά μετοχικών συμμετοχών από μετόχους μειοψηφίας, καθώς και οι επενδύσεις σε κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις.

Το περιοδικό βασίστηκε κατά κύριο λόγο στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ – IFRS). Στις περιπτώσεις εταιρειών που δεν δημοσίευσαν τέτοιες καταστάσεις, χρησιμοποιήθηκαν οικονομικά στοιχεία σύμφωνα με τα ρωσικά λογιστικά πρότυπα (RSBU).