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Τα συνδικάτα CGT και FO που εκπροσωπούν εργαζομένους της γαλλικής εταιρείας διαχείρισης αεροδρομίων Aéroports de Paris (ADP), προειδοποιούν για απεργία στο διάστημα από τις 05:00 το πρωί της Πέμπτης 17 Δεκεμβρίου έως τα μεσάνυχτα της Κυριακής 20 Δεκεμβρίου, στα αεροδρόμια Σαρλ ντε Γκολ και Ορλί του Παρισιού.

Η προγραμματισμένη απεργία συμπίπτει με το πρώτο Σαββατοκύριακο των σχολικών διακοπών των Χριστουγέννων στη Γαλλία, μία από τις περιόδους με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια.

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις αφορούν εργαζομένους της ADP και όχι πιλότους αεροπορικών εταιρειών ή ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Τα αιτήματα επικεντρώνονται στην ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης, στην επαρκή στελέχωση και στη διασφάλιση της εργασιακής σταθερότητας.

Τα συνδικάτα κάλεσαν τους εργαζομένους να δηλώσουν το συντομότερο δυνατό την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στην απεργία, προειδοποιώντας τη διοίκηση ότι θα φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν στην αεροπορική κυκλοφορία.

«Η διοίκηση έχει τρεις εβδομάδες για να διαπραγματευτεί με τα συνδικάτα μας σχετικά με τους πόρους και τα μέτρα που θα ανταποκρίνονται στα αιτήματα για το επίδομα μετακίνησης, τα επίπεδα στελέχωσης και την εργασιακή ασφάλεια των εργαζομένων που διαθέτουν άδεια πρόσβασης στους χώρους ασφαλείας των αεροδρομίων», ανέφερε η CGT-ADP σε ανάρτησή της στο Facebook.

«Εάν, όπως ισχυρίζεται επανειλημμένα, η διοίκηση ενδιαφέρεται για την εξυπηρέτηση των επιβατών, τότε οφείλει να δώσει τη μέγιστη προσοχή στις απεργιακές προειδοποιήσεις που κατατέθηκαν λίγο πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων».

Τα συνδικάτα ζητούν αύξηση κατά 20% του επιδόματος που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι για την κάλυψη του κόστους μετακίνησης από και προς την εργασία, την καταβολή του σε 12μηνη βάση, καθώς και μπόνους καυσίμων ύψους 1.000 ευρώ.

Ζητούν επίσης την «άμεση κάλυψη» των κενών θέσεων σε όλα τα τμήματα, προκειμένου να μειωθεί ο φόρτος εργασίας των εργαζομένων, καθώς και τη σύσταση επιτροπής εξέτασης προσφυγών για την προστασία των θέσεων εργασίας όσων χάνουν προσωρινά ή οριστικά τις κάρτες ασφαλείας που τους επιτρέπουν την πρόσβαση στους χώρους των αεροδρομίων.

«Πεισματική άρνηση»

Σε κοινή ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο Facebook, τα συνδικάτα CGT και FO επέκριναν την «πεισματική άρνηση» της διοίκησης της ADP να καταλήξει σε συμφωνία για τα αιτήματα των εργαζομένων, ενώ, όπως καταγγέλλουν, προχωρά σε επιπλέον διανομή 80 εκατομμυρίων ευρώ στους μετόχους.

Τα συνδικάτα κατηγόρησαν επίσης τη διοίκηση ότι χρησιμοποιεί μια προηγούμενη συμφωνία για τα μισθολογικά κλιμάκια και τις κατηγορίες θέσεων εργασίας ως δικαιολογία για να αρνηθεί περαιτέρω αυξήσεις μισθών, παρά τον πληθωρισμό και την άνοδο των τιμών των καυσίμων.

Υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη συμφωνία αποσκοπεί κυρίως στην αποζημίωση των εργαζομένων για τις απώλειες εισοδήματος που υπέστησαν λόγω των περικοπών μισθών το 2020 και το 2021.

Σύμφωνα με τη «Le Parisien», τον Σεπτέμβριο η συνδικαλιστική οργάνωση FO κατηγόρησε τη διοίκηση της ADP ότι χρησιμοποιεί τις ένοπλες συγκρούσεις ως πρόσχημα για να μειώσει κατά 20% το ποσό που διατίθεται για τη συμμετοχή των εργαζομένων στα κέρδη της εταιρείας. Παράλληλα, απαίτησε τα χρήματα αυτά να διατεθούν, αντί αυτού, για την ενίσχυση των αποδοχών των εργαζομένων.

Οι εργαζόμενοι της ADP είχαν κληθεί να συμμετάσχουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις και στις 5 και 17 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο πανεθνικών κινητοποιήσεων για τους μισθούς και την αγοραστική δύναμη, στις οποίες συμμετείχαν εργαζόμενοι τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Τι σημαίνει αυτό για τους επιβάτες

Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος της απεργίας στις πτήσεις ή αν μια συμφωνία μεταξύ της διοίκησης και των συνδικάτων θα μπορούσε να αποτρέψει τελικά την κινητοποίηση.

Οι επιβάτες που προγραμματίζουν να ταξιδέψουν μέσω οποιουδήποτε από τα δύο αεροδρόμια κατά το επίμαχο διάστημα καλό είναι να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις και τις ενημερώσεις της αεροπορικής εταιρείας τους.